Białe blizny na niebie. Dlaczego niewinne smugi kondensacyjne to potężny gracz w walce o klimat?

Choć smugi kondensacyjne kojarzą nam się głównie z estetyką nieba, w rzeczywistości są one istotnym czynnikiem wpływającym na bilans energetyczny naszej planety. W świecie nauki panuje konsensus: smugi te przyczyniają się do zmian klimatu, wzmacniając efekt cieplarniany wywoływany przez dwutlenek węgla emitowany przez silniki odrzutowe. Co ciekawe, choć wpływ CO2 jest mierzalny i długofalowy, to właśnie te efemeryczne, białe nitki mogą odpowiadać za znaczną część natychmiastowego wpływu lotnictwa na temperaturę Ziemi. Redukcja liczby powstających smug kondensacyjnych mogłaby niemal natychmiastowo zmniejszyć ślad klimatyczny całego sektora lotniczego.

Zasada działania smug kondensacyjnych opiera się na dualizmie. Składają się one z miliardów maleńkich kryształków lodu, które działają w dwie strony. Z jednej strony odbijają one nadchodzące promieniowanie słoneczne z powrotem w przestrzeń kosmiczną, co ma efekt chłodzący. Z drugiej jednak strony – i to jest kluczowe – działają jak koc, zatrzymując uciekające z powierzchni Ziemi promieniowanie podczerwone (ciepło). Badania statystyczne i modele klimatyczne wykazują, że po uśrednieniu wyników z całego globu, efekt grzania zdecydowanie dominuje nad chłodzeniem. Smugi kondensacyjne po prostu zatrzymują więcej ciepła, niż pozwalają mu “odbić się” od atmosfery.

Czytaj także: Sekret bezemisyjnych samolotów. Lotnictwo potrzebuje paliwa przyszłości, ale musi wygrać z fizyką

Jak rodzi się chmura za silnikiem?

Aby smuga w ogóle mogła powstać, musi zostać spełnionych kilka rygorystycznych warunków fizycznych. Zjawisko to występuje najczęściej na wysokościach przelotowych, czyli między 10 a 11 kilometrem nad ziemią. To tam panuje odpowiednio niska temperatura i wysoka wilgotność. Mechanizm jest fascynujący: para wodna kondensuje się na cząsteczkach sadzy wyrzucanych przez silniki odrzutowe. Powstają kropelki cieczy, które w ułamku sekundy zamarzają w kryształki lodu.

Największe zagęszczenie tych “ludzkich chmur” obserwujemy nad Europą, Północnym Atlantykiem oraz wschodnią częścią Ameryki Północnej. Są to regiony o najbardziej natężonym ruchu lotniczym, gdzie warunki atmosferyczne sprzyjają trwałości smug. Co ciekawe, w Azji zjawisko to występuje znacznie rzadziej, co pokazuje, jak duży wpływ na ich powstawanie ma lokalna charakterystyka atmosfery.

Od nitki do potężnego pola chmur

Dla klimatu najważniejszy jest czas życia smugi. W suchym powietrzu biała kreska znika po kilku minutach, nie pozostawiając po sobie niemal żadnego śladu energetycznego. Jeśli jednak atmosfera jest wystarczająco wilgotna i zimna, smugi nie tylko nie znikają, ale zaczynają się rozszerzać i łączyć ze sobą. Tworzą wtedy rozległe pola chmur lodowych, nazywane contrail cirrus. Takie struktury mogą utrzymywać się przez wiele godzin i pokrywać obszary wielkości całych państw, co wielokrotnie dokumentowano na zdjęciach satelitarnych nad Wielką Brytanią czy Francją.

Warto uświadomić sobie skalę tego zjawiska: niektóre chmury typu contrail cirrus mogą mieć taki sam wpływ na ocieplenie klimatu, jak emisja dziesiątek, a nawet setek ton dwutlenku węgla. Istnieją dwa powody, dla których są one tak potężne. Po pierwsze, smugi zyskują masę, “zasysając” wilgoć z otaczającej atmosfery – mała ilość spalin staje się katalizatorem dla ogromnej masy lodu. Po drugie, kryształki lodu absorbują promieniowanie podczerwone w niemal całym spektrum fal, podczas gdy CO2 działa tylko w wąskich zakresach.

Sprint smug kontra maraton dwutlenku węgla

Istnieje jednak zasadnicza różnica w czasie oddziaływania obu tych czynników. Smugi kondensacyjne to “sprinterzy” zmian klimatu – działają bardzo intensywnie, ale tylko przez kilka godzin. Dwutlenek węgla to “maratończyk”, który pozostaje w atmosferze przez stulecia. Oznacza to, że wpływ konkretnego lotu na ocieplenie jest w pierwszej fazie zdominowany przez smugi kondensacyjne, ale po kilku latach to CO2 staje się głównym winowajcą. Ta wiedza daje nam jednak potężne narzędzie do walki o lepsze jutro.

Czytaj także: Oto dwie zmiany sposobu lotu samolotów, które ograniczą wpływ lotnictwa na klimat o 24%

Technologia w służbie nieba

Skoro wiemy, że smugi powstają tylko w konkretnych “wilgotnych kieszeniach” atmosfery, rozwiązanie wydaje się proste: omijać te miejsca. Zmiana trajektorii lotu tak, by samoloty omijały regiony sprzyjające powstawaniu trwałych smug, mogłaby błyskawicznie wyhamować impet ocieplenia powodowanego przez lotnictwo. Brzmi to łatwo, ale wymaga niesamowitej precyzji w prognozowaniu wilgotności na wysokościach przelotowych.

Obecnie trwają prace nad zaawansowanymi projektami badawczymi, takimi jak projekt Mist, realizowany we współpracy z gigantami takimi jak Honeywell Aerospace czy Boeing. Naukowcy opracowują nowoczesne czujniki wilgotności, które montowane na pokładach samolotów komercyjnych, pozwalałyby pilotom i systemom nawigacyjnym na bieżąco wykrywać strefy ryzyka. Choć zmiana konstrukcji silników czy rodzaju paliwa to procesy rozpisane na dekady, optymalizacja tras lotów w oparciu o lepsze prognozy pogody to coś, co możemy wdrożyć znacznie szybciej. Każda ominięta “wilgotna strefa” to jedna biała blizna mniej na naszym niebie i realny zysk dla ziemskiego klimatu.