Szukacie fotela ergonomicznego? FlexiSpot C7 Max jest w dobrej promocji

Fotel dopasowany do Twojego ciała

FlexiSpot C7 Max wyposażono w zaawansowany zagłówek 3D, który umożliwia precyzyjne dopasowanie do naturalnych krzywizn szyi i głowy. Regulacja obejmuje wysokość oraz obrót w dwóch osiach, co pozwala na idealne ułożenie względem kształtu głowy i szyi. Producent zastosował siatkowy materiał, który zapewnia lepszą cyrkulację powietrza niż standardowe zagłówki.

Podłokietniki w FlexiSpot C7 Max oferują szeroki zakres regulacji: wysokość w zakresie 8 cm oraz obrót 360° + 270°, co oznacza możliwość obrotu zarówno wokół osi pionowej, jak i w poziomie. Pozwalają one na optymalne wsparcie przedramion, co odciąża barki i szyję, redukując ryzyko zespołu cieśni nadgarstka czy bólu mięśni. Dla niskich osób, które często mają problem z dostosowaniem podłokietników w standardowych krzesłach, to istotna zaleta. Materiał wykończenia przypomina skórę i jest przyjemny w dotyku.

Kluczowym elementem wspierającym zdrowie kręgosłupa jest adaptacyjne podparcie lędźwiowe. Fotel posiada mechanizm, który naturalnie dopasowuje się do krzywizn dolnego odcinka kręgosłupa, wspierając jego prawidłowy kształt. Dodatkowo, 4-pozycyjna regulacja wysokości całego oparcia pozwala na precyzyjne umiejscowienie tego wsparcia na odpowiedniej wysokości. Jest to kluczowe dla utrzymania prawidłowej postawy i zapobiegania bólom dolnego odcinka pleców, szczególnie dla osób o zróżnicowanym wzroście. Możliwość dostosowania oporu odchylenia oparcia pozwala zaś na płynne i bezpieczne bujanie się, dostosowane do wagi użytkownika.

Siedzisko FlexiSpot C7 Max zaprojektowano z myślą o długotrwałym komforcie. Można regulować jego wysokość w zakresie od 45,5 do 54,5 cm oraz głębokość od 45,5 do 51,5 cm. Taka elastyczność pozwala na utrzymanie stóp płasko na podłodze i zapewnienie odpowiedniego odstępu między krawędzią siedziska a zgięciem kolan, co poprawia krążenie i zapobiega drętwieniu nóg. Osoby z dłuższymi udami docenią możliwość wysunięcia siedziska, natomiast niższe osoby mogą je skrócić, aby plecy miały pełny kontakt z oparciem. Regulacja głębokości to funkcja rzadko spotykana w krzesłach tej klasy cenowej i pozwala lepiej dopasować fotel do własnego ciała.

Wykonanie na najwyższym poziomie

Ciekawostką jest siedzisko z warstwą lateksu. Producent podkreśla, że materiał przeszedł testy SGS i spełnia normy California Proposition 65, co oznacza brak szkodliwych środków zmniejszających palność. W praktyce lateks zachowuje się inaczej niż standardowa pianka z pamięcią kształtu – nie zapada się tak głęboko i szybciej wraca do pierwotnego kształtu. Dla osób, które męczą się z przegrzewaniem podczas siedzenia, lepsza cyrkulacja powietrza może być istotną różnicą.

Maksymalne obciążenie wynosi 136 kilogramów, a wzrost użytkownika powinien mieścić się w przedziale 155-185 centymetrów. To dość szeroki zakres i większość osób powinna wpasować się w ten zakres. Oparcie wykonano z siatki, która lepiej wentyluje plecy niż skóra czy ekoskóra. Podstawa jest z nylonu, kółka z poliamidu. FlexiSpot oferuje pięcioletnią gwarancję – znacznie dłuższą niż standardowe dwa lata u konkurencji. To dobry znak, jeśli chodzi o deklarowaną trwałość. Dodatkowo mamy 30 dni na zwrot, jeśli coś nam nie będzie odpowiadało.

Producent stawia na certyfikowane bezpieczeństwo, co potwierdzają liczne standardy: EN 1335, BIFMA, REACH oraz SGS. Certyfikat EN 1335 określa wymogi wymiarowe, bezpieczeństwa i wytrzymałości dla foteli biurowych, zapewniając, że produkt spełnia rygorystyczne europejskie normy. Standard BIFMA to z kolei amerykański odpowiednik, gwarantujący trwałość i stabilność mebli biurowych. REACH świadczy o zgodności z regulacjami dotyczącymi substancji chemicznych, minimalizując ryzyko dla zdrowia i środowiska.

