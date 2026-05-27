Navitel stawia na aktualizacje. Twój wideorejestrator stanie się jeszcze lepszy

Nowa funkcja przygotowana została dla wybranych wideorejestratorów wyposażonych w moduły GPS i Wi-Fi. Dzięki aktualizacji aplikacji Navitel DVR Center użytkownicy zyskają dostęp do regularnie odświeżanej bazy fotoradarów obejmującej całą Europę i to zmienia naprawdę sporo.

Aktualne informacje bez aktualizowania sprzętu?

Wszystko sprowadza się tu do sposobu dystrybucji danych. Do tej pory aktualizacja informacji o fotoradarach często wymagała instalowania nowej wersji oprogramowania urządzenia, a dobrze wiemy, jak to czasem wygląda. Ostatecznie wiele osób po prostu pomijało aktualizacje albo wykonywało je bardzo rzadko. Navitel musiał więc rozwiązać ten problem – jak dać nowości tym, którzy unikają aktualizacji? Rozwiązanie okazało się proste.

Firma ominęła oprogramowanie kamery i zdecydowała się, by wysyłać aktualne dane za pośrednictwem aplikacji Navitel DVR Center w wersji 5.8.1, dzięki czemu producent może częściej udostępniać nowe informacje o punktach kontroli prędkości bez konieczności aktualizowania całego systemu urządzenia. To bardzo dobra wiadomość, bo każdy kierowca wie, że fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości potrafią się pojawiać w nowych miejscach bardzo niespodziewanie.

Za bazę fotoradarów odpowiada serwis SCDB.info, który od lat specjalizuje się w gromadzeniu informacji o punktach kontroli prędkości oraz innych elementach infrastruktury drogowej. Właśnie z tego źródła mają pochodzić dane wykorzystywane przez urządzenia Navitela. Producent co prawda nie podał jeszcze dokładnej częstotliwości publikowania kolejnych uaktualnień, ale zapowiada ich regularne udostępnianie dla użytkowników kompatybilnych urządzeń.

Co nowego w aplikacji Navitel DVR Center 5.8.1?

Aktualizacja przynosi kilka zmian mających ułatwić codzienne korzystanie z wideorejestratora. Najważniejszą nowością są oczywiście regularne aktualizacje europejskiej bazy fotoradarów, ale producent przygotował również kilka dodatkowych usprawnień. Może nie są one jakąś wielką rewolucją, jednak widać, że Navitel podszedł do tego z głową i po prostu dał nam coś, co faktycznie się przyda.

Wśród zmian znalazło się m.in. automatyczne pobieranie aktualizacji w tle, możliwość ograniczenia pobierania danych wyłącznie do sieci Wi-Fi i szybsza synchronizacja danych między smartfonem a kamerą. Aplikacja zyskała też odświeżony i bardziej przejrzysty interfejs. Jest więc schludnie, prosto i w końcu nie trzeba pamiętać o ręcznym sprawdzaniu dostępności nowych danych, ponieważ aplikacja sama się tym zajmie.

Nawet doskonałe urządzenie bez aktualizacji software’u po jakimś czasie od premiery traci swoją funkcjonalność. Dlatego oddajemy w ręce użytkowników naszych wideorejestratorów nową funkcję, dzięki której baza fotoradarów stacjonarnych w całej Europie będzie aktualizowana regularnie i dostępna do pobrania – powiedział Tobiasz Jankowski, CEO NAVITEL EUROPE.

Chociaż te zmiany mogą wydawać się niewielkie, to dla kierowców będą oznaczać bardziej praktyczne wykorzystanie już posiadanego sprzętu. W przypadku urządzeń GPS aktualność danych jest często równie ważna jak jakość nagrywanego obrazu. W efekcie sprzęt będzie służył dłużej, więc to również oszczędność pieniędzy (tych na mandaty także).

Źródło: Newseria