Przełom w robotyce humanoidalnej. Atlas od Boston Dynamics nosi ciężkie ładunki ważące ponad 100 kg!

W najnowszych materiałach technicznych, opublikowanych przez Boston Dynamics, Atlas z łatwością obraca tułów o 180 stopni, przysiada, by podnieść minilodówkę, a następnie przenosi ją przez laboratorium, nieustannie dostosowując się do zmieniającego się rozłożenia ciężaru wewnątrz obiektu. Co najbardziej zaskakujące, te zaawansowane zachowania zostały opracowane w ciągu zaledwie kilku tygodni od publicznego debiutu Atlasa na początku tego roku.

Jak Atlas opanował sztukę dźwigania?

Kluczem do tak szybkiego i efektywnego rozwoju jest zastosowanie uczenia wzmacnianego (reinforcement learning) w połączeniu z masowymi symulacjami. Naukowcy z Boston Dynamics poddali Atlasa intensywnemu treningowi, podczas którego robot wielokrotnie praktykował to samo zadanie podnoszenia w środowisku wirtualnym, ale w różnych warunkach. Zmieniano takie czynniki jak waga obiektu, tarcie podłogi, siła chwytu czy położenie przenoszonego przedmiotu, zmuszając robota do ciągłej adaptacji.

Czytaj także: Chińczycy piszą historię. Będą sprzedawali humanoidalne roboty na największej aukcji świata

„Atlas ćwiczył te ruchy przez miliony godzin w symulacjach, równolegle na procesorach graficznych (GPU)” – poinformowała firma. Proces rozpoczyna się od trajektorii referencyjnej, która może być animacją ruchu lub demonstracją teleoperowaną. Następnie Atlas jest „nagradzany” za poprawne wykonanie zadań, na przykład za utrzymanie pewnego chwytu i zachowanie równowagi, nawet gdy wprowadzane są zewnętrzne zakłócenia.

Poza wzrokiem: Tajemnica propriocepcji

Okazuje się, że Atlas nie polega głównie na kamerach, by ocenić swoje otoczenie i ładunki. Zamiast tego wykorzystuje propriocepcję – wewnętrzną świadomość ciała, która pozwala mu wyczuwać wagę, równowagę, siłę chwytu i opór podczas manipulowania obiektami. Takie podejście umożliwia Atlasowi adaptację w czasie rzeczywistym do niestabilnych ładunków i dynamicznie zmieniających się warunków. To fundamentalna różnica, która zwiększa jego użyteczność w nieprzewidywalnym środowisku pracy.

Z symulacji do rzeczywistości: Mniejsza luka, większe możliwości

Jedną z największych bolączek robotyki jest tak zwana „luka sim-to-real”, gdzie zachowania wyuczone w symulacji zawodzą w świecie fizycznym z powodu nieprzewidywalnych zmiennych, takich jak tarcie, opóźnienia czy szum sensoryczny. Boston Dynamics podkreśla, że dzięki uproszczonej architekturze sprzętowej nowego Atlasa, symulacje stały się znacznie dokładniejsze. Humanoid wykorzystuje zaledwie dwa typy siłowników w całym ciele, a jego ramiona i nogi są symetryczne, co ułatwia przenoszenie wiedzy z wirtualnego świata do realnego.

Czytaj także: Chiny mają już 140 firm budujących humanoidalne roboty. Ta maszyna pokazuje, dlaczego świat się ich boi

Dodatkowo, inżynierowie wyeliminowali kable biegnące przez stawy robota, co pozwoliło na ciągły obrót stawów, zmniejszając zużycie i zapewniając większą swobodę ruchów. To pozwala Atlasowi wykonywać ruchy, z którymi tradycyjne roboty humanoidalne mają trudności.

Siła w elastyczności: Przyszłość fizycznej pracy

Choć Atlas był trenowany na ładunkach o wadze 50-70 funtów (około 23-32 kg), podczas testów z powodzeniem przeniósł lodówkę ważącą ponad 100 funtów. Jak zauważają inżynierowie: „Nie możesz po prostu podnieść lodówki, patrząc na nią i używając rąk. Musisz się przygotować, przewidzieć jej wagę, pochylić się i pozwolić, by twoje ciało wykonało pracę.”

Boston Dynamics łączy nawet wcześniejsze, spektakularne demonstracje atletycznych zdolności Atlasa, takie jak stanie na rękach czy salta w tył, z zastosowaniami przemysłowymi. Okazuje się, że te ruchy pomagają w treningu równowagi, zwinności, zdolności do odzyskiwania poślizgu oraz wytrzymałości termicznej – cech kluczowych dla trudnych środowisk pracy. Atlas jest rozwijany jako „narzędzie ogólnego przeznaczenia do pracy fizycznej”, a jego najnowsze osiągnięcia z pewnością torują drogę do rewolucji w fabrykach, magazynach i na placach budowy.