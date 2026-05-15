Roboty humanoidalne Figure AI pracują jak ludzie. 8-godzinne zmiany bez odpoczynku

Helix-02: Jednolity Mózg Robota

Kluczem do tego osiągnięcia jest najnowszy system Figure AI, Helix-02. To jednolita sieć neuronowa, która pozwala robotom humanoidalnym na płynne chodzenie, manipulowanie obiektami, utrzymywanie równowagi i koordynację ruchów w sposób ciągły, wykorzystując wbudowane czujniki. W przeciwieństwie do tradycyjnych robotów przemysłowych, które często opierają się na oddzielnych kontrolerach dla ruchu i manipulacji, Helix-02 integruje dane z wizji, dotyku, propriocepcji i kontroli całego ciała w jeden system uczący się. Zaprojektowano go z myślą o długoterminowych zadaniach w dynamicznych środowiskach.

Okazuje się, że Helix-02 umożliwia robotom wykonywanie złożonych, wielominutowych zadań bez konieczności resetowania czy interwencji człowieka. W jednej z imponujących demonstracji robot humanoidalny autonomicznie rozładował i załadował zmywarkę w pełnowymiarowej kuchni, działając nieprzerwanie przez cztery minuty. System przetwarza dane z kamer umieszczonych w głowie i dłoniach, czujników dotykowych na opuszkach palców oraz pełnej propriocepcji ciała, a następnie przekłada je na precyzyjne ruchy stawów nóg, tułowia, ramion, nadgarstków i palców.

System 0: Ludzka Płynność Ruchu

Figure AI wprowadziło również innowacyjne rozwiązanie nazwane „Systemem 0”. Jest to uczący się kontroler całego ciała, wytrenowany na bazie ponad 1000 godzin danych o ruchu ludzkim. Firma podkreśla, że ten model zastępuje ponad 109 000 linii ręcznie napisanego kodu C++ systemem kontroli neuronowej, zdolnym do utrzymania stabilnego, ludzkiego ruchu. Roboty humanoidalne zademonstrowały również umiejętności precyzyjnych zadań, takich jak odkręcanie zakrętek butelek, wyjmowanie tabletek z organizerów, precyzyjne dozowanie objętości strzykawek czy wybieranie metalowych części z nieuporządkowanych pojemników, wykorzystując czujniki dotykowe i wizję w dłoni.

Co więcej, Helix-02 wspiera współpracę wielu robotów. W kolejnej demonstracji dwa roboty humanoidalne przygotowały sypialnię w mniej niż dwie minuty, wieszając ubrania, ścieląc łóżko, wynosząc śmieci, zamykając książki, przestawiając meble i koordynując działania wokół wspólnych obiektów – wszystko to bez centralnego kontrolera. Warto dodać, że roboty Figure AI charakteryzują się konkretnymi wymiarami: waga 70 kilogramów, wysokość około 170 centymetrów i udźwig 20 kilogramów.

Od Fabryki do Przyszłości

Najnowsze doniesienia o 8-godzinnych zmianach idealnie wpisują się w wcześniejsze wdrożenia Figure AI w zakładach produkcyjnych BMW. Już w ubiegłym roku model Figure 02 był z powodzeniem testowany w fabryce BMW Group w Spartanburgu w Południowej Karolinie, w realnym środowisku produkcyjnym. Firma wcześniej informowała, że jej roboty humanoidalne realizowały nawet 10-godzinne zmiany w obiektach BMW, przyczyniając się do przemieszczania ponad 90 000 części i wspierając produkcję związaną z ponad 30 000 pojazdów BMW.

Figure AI argumentuje, że przyszłe roboty humanoidalne będą musiały działać w przestrzeniach współdzielonych z ludźmi – w fabrykach, magazynach, a nawet w domach – gdzie muszą reagować na ludzi, obiekty i inne roboty w czasie rzeczywistym. Te najnowsze demonstracje stawiają Figure AI w bezpośredniej konkurencji z gigantami takimi jak Tesla, Agility Robotics i Apptronik, z których każdy ściga się, by skomercjalizować uniwersalne roboty humanoidalne do pracy przemysłowej. To bez wątpienia przełom, na który czekaliśmy, otwierający nowe perspektywy dla automatyzacji i przyszłości pracy.