No bo jeśli już maszyny mają nas zastępować, to niech zaczną od ciężkiej, fizycznej pracy. A bez wątpienia do takich zajęć zalicza się zbieranie herbaty. W chińskiej prowincji Fujian humanoidalne roboty zajęły się zrywaniem liści, transportem zbiorów, a później – pomocą przy suszeniu i prasowaniu herbaty. Wszystko to w ramach przygotowań do drugiej edycji World Humanoid Robot Games, które odbędą się w Pekinie w sierpniu tego roku.

Chińskie media podkreślają, iż nie był to jedynie pokaz technologiczny, lecz realny test pracy robotów w autentycznych warunkach. Organizatorzy wydarzenia chcą sprawdzić, jak maszyny radzą sobie poza laboratoriami i halami przemysłowymi, gdzie do tej pory były trenowane głównie do prostych, powtarzalnych czynności. Plantacje herbaty okazały się wymagającym środowiskiem: nierówny teren, zmienne warunki pogodowe i delikatne liście wymagały od robotów dużej precyzji ruchów oraz zdolności adaptacji.

Państwo Środka wyróżnia się w kontekście rozwoju sektora humanoidalnej robotyki. =World Humanoid Robot Games mają być znacznie większe niż inauguracyjna edycja z ubiegłego roku. Organizatorzy zapowiedzieli 32 konkurencje obejmujące zarówno rywalizację sportową, jak i zadania praktyczne związane z codziennym życiem oraz przemysłem. W programie znajdą się między innymi konkurencje symulujące pracę w fabrykach, szpitalach czy działania ratunkowe.

Według chińskich władz i firm technologicznych celem zawodów nie jest wyłącznie widowisko. Turniej ma pełnić rolę ogromnego poligonu doświadczalnego dla sztucznej inteligencji i robotów nowej generacji. Każde potknięcie, utrata równowagi czy problem z kontrolowaniem obiektów dostarczy inżynierom danych potrzebnych do dalszego rozwoju systemów sterowania. Już pierwsza edycja zawodów zgromadziła ponad 500 robotów i 280 zespołów z 16 krajów, pokazując skalę globalnego zainteresowania humanoidalną automatyką.

Tempo rozwoju tej branży w Chinach jest wyjątkowo szybkie. Jeszcze rok temu humanoidalne roboty miały ogromne problemy z poruszaniem się w dynamicznym środowisku, a dziś niektóre konstrukcje osiągają wyniki lepsze od ludzi w wyspecjalizowanych konkurencjach. W kwietniu robot Honor Robotics D1 przebiegł półmaraton w Pekinie w czasie 50 minut i 26 sekund, poprawiając wcześniejsze rekordy i wyprzedzając ludzkich zawodników.

Równolegle chińskie firmy rozwijają technologie pozwalające humanoidom wykonywać coraz bardziej skomplikowane zadania manualne. Powstają nowe generacje robotycznych dłoni zdolnych do chwytania delikatnych przedmiotów, a także systemy uczenia maszynowego umożliwiające robotom analizę ruchów ludzi i samodzielne doskonalenie umiejętności. Wdrożenie ich tam, gdzie wysiłek jest szczególnie duży, na przykład na polach uprawnych, wydaje mi się całkiem przekonującym pomysłem.

Źródło: Global Times