Seria Fenix 8 od Garmina staje się jeszcze lepsza. Mniej błędów i więcej nowości

Do testerów programu Public Beta trafiła właśnie nowa aktualizacja Beta 22.32 dla serii Garmin Fenix 8 i urządzeń pokrewnych. Od razu zaznaczam, że choć nie jest to ogromna rewolucja funkcjonalna, zmiany skupiają się dokładnie tam, gdzie użytkownicy najbardziej narzekali: stabilności, multisporcie i responsywności systemu.

Najważniejsza poprawka? Koniec z restartami podczas treningów multisportowych

Najpoważniejszy błąd dotyczył trybu Multisport, czyli jednej z kluczowych funkcji dla triathlonistów i osób trenujących kilka dyscyplin jednocześnie. W poprzednich buildach zdarzało się, że zegarek podczas przełączania między etapami treningu potrafił całkowicie się zawiesić albo wykonać nagły restart. Oznaczało to ryzyko utraty całej sesji treningowej — a przy wielogodzinnym treningu lub zawodach to absolutny koszmar.

W wersji 22.32 Garmin oficjalnie deklaruje naprawę tego problemu. To prawdopodobnie najważniejsza zmiana w całym changelogu, bo stabilność podczas aktywności sportowej jest dla tego segmentu sprzętu ważniejsza niż kolejne kosmetyczne nowinki.

Producent poprawił też drugi problem związany z losowymi restartami systemu w trybie czuwania. Nie był to może bug występujący masowo, ale użytkownicy raportowali sporadyczne crashe bez wyraźnej przyczyny. Dodatkowo poprawiono obsługę dotykowej regulacji głośności. Chodzi głównie o płynność reakcji ekranu i lepszą responsywność interfejsu podczas przesuwania suwaka. Niby drobiazg, jednak właśnie z takich małych rzeczy składa się codzienne doświadczenie korzystania z zegarka za kilka tysięcy złotych.

Ciekawą zmianę dostał widżet Nutrition Glance odpowiedzialny za monitorowanie posiłków. Do tej pory mogliśmy zapisać jedynie pełną godzinę spożycia posiłku. Aktualizacja 22.32 dodaje możliwość wpisywania dokładnych minut, co ma znaczenie dla osób mocno pilnujących diet sportowych, okien żywieniowych czy strategii metabolicznych. Tu dobrze widać szerszy trend rozwoju Garminów — zegarki coraz mocniej wychodzą poza samo liczenie kilometrów i tętna, stając się pełnoprawnymi platformami monitorowania zdrowia i regeneracji.

Aktualizacja trafia do całej rodziny najnowszych urządzeń Garmina:

Garmin Fenix 8 AMOLED

Garmin Fenix 8 Solar

Garmin Fenix 8 Pro

Garmin Fenix E

Garmin Enduro 3

Garmin Quatix 8

Co ważne, beta osiągnęła już 100% rollout dla użytkowników zapisanych do programu Public Beta i jest dystrybuowana standardowo przez OTA.

Uwaga dla nurków: część funkcji została wyłączona

Tutaj pojawia się bardzo ważna kwestia techniczna, o której wiele osób może nie wiedzieć. W becie 22.32 — zgodnie z polityką Garmina — wyłączone pozostają funkcje EKG (ECG) oraz tryby nurkowe Dive. Powód jest prosty: wersje beta nie posiadają pełnej certyfikacji medycznej i dekompresyjnej dla tego konkretnego buildu. Producent nie chce ryzykować sytuacji, w której testowe oprogramowanie odpowiada za funkcje krytyczne zdrowotnie lub bezpieczeństwa pod wodą.

I bardzo dobrze, że producent podchodzi do tego restrykcyjnie. Bo o ile błąd w widżecie pogody jest irytujący, o tyle awaria komputera nurkowego podczas zanurzenia mogłaby skończyć się naprawdę niebezpiecznie.

Źródło: Garmin