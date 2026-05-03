Spektakularny “warkocz” komety PanSTARRS. NASA uchwyciła rozbłysk

Wydarzenie miało miejsce 26 kwietnia, dokładnie w momencie, gdy kometa znajdowała się w swoim perygeum, czyli punkcie orbity położonym najbliżej Ziemi. Odległość około 72 milionów kilometrów (45 milionów mil) może wydawać się ogromna, ale w skali kosmicznej to niemal „uścisk dłoni”. To właśnie wtedy instrumenty badawcze zarejestrowały fascynujące zjawisko: kometa PanSTARRS nagle wykształciła i rozjaśniła swój drugi, jonowy warkocz, który zaczął gwałtownie odchylać się od Słońca pod wpływem wiatru słonecznego.

Cały spektakl uwiecznił koronograf znajdujący się na pokładzie SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). Urządzenie to, dzięki przesłonięciu jasnej tarczy słonecznej, pozwala na obserwację znacznie słabszych obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie naszej gwiazdy. Obrazy przesłane na Ziemię pokazały kometę w pełnej krasie, rzucając nowe światło na jej aktywność tuż po minięciu punktu przysłonecznego (peryhelium), które nastąpiło 19 kwietnia.

Dlaczego komety mają dwa ogony?

Dla mniej wtajemniczonego obserwatora kometa to po prostu “gwiazda z ogonem”. Jednak dla astronomów to skomplikowane laboratorium chemiczne. To, co zobaczyliśmy w przypadku PanSTARRS, to klasyczny podział na warkocz pyłowy oraz warkocz jonowy. Choć oba powstają w wyniku oddziaływania Słońca na jądro komety, ich natura jest zupełnie inna.

Gdy kometa zbliża się do Słońca, lód uwięziony w jej wnętrzu ulega sublimacji, przechodząc bezpośrednio ze stanu stałego w gaz. Proces ten uwalnia pył, który tworzy szeroki, często zakrzywiony warkocz pierwotny. Jest on cięższy, porusza się wolniej i odbija światło słoneczne, co sprawia, że często możemy go podziwiać nawet gołym okiem. To ten charakterystyczny, “rozmyty” wachlarz, który kojarzymy z rycin w podręcznikach.

Zupełnie inaczej sprawa ma się z warkoczem jonowym, który tak efektownie “włączył się” 26 kwietnia. Powstaje on, gdy promieniowanie ultrafioletowe Słońca wybija elektrony z cząsteczek gazu w komie komety – proces ten nazywamy jonizacją. Te naładowane cząsteczki są natychmiast porywane przez wiatr słoneczny, pędzący z prędkością setek kilometrów na sekundę. W efekcie warkocz jonowy jest zawsze idealnie prosty i zawsze skierowany dokładnie w stronę przeciwną do Słońca, niezależnie od tego, w którą stronę porusza się sama kometa.

Historia pewnego odkrycia i wielkie nadzieje

Kometa C/2025 R3 PanSTARRS została odkryta stosunkowo niedawno, bo we wrześniu 2025 roku. Od samego początku wzbudzała ogromne emocje wśród społeczności astroamatorów i naukowców. Szybko pojawiły się pytania: czy PanSTARRS ma szansę stać się “Wielką Kometą 2026 roku”? Jej jasność i dynamika podczas zbliżania się do Słońca sugerowały, że mamy do czynienia z obiektem o dużej aktywności, który nie zamierza przejść przez wewnętrzny Układ Słoneczny niezauważony.

Przelot obok Ziemi był kulminacyjnym punktem tej kosmicznej wizyty. Po efektownym popisie w okolicach perygeum, lodowy wędrowiec zaczął powoli oddalać się w kierunku zewnętrznych rubieży naszego systemu. Wszystko wskazuje na to, że była to wizyta jednorazowa – kometa porusza się po orbicie, która prawdopodobnie wyrzuci ją daleko poza zasięg naszych teleskopów na tysiące, o ile nie miliony lat.

Dlaczego te obserwacje są tak ważne?

Dla redakcji i pasjonatów astronomii takie wydarzenia to coś więcej niż tylko ładne zdjęcia. To rzadka okazja, by badać interakcję między materią kometarną a pogodą kosmiczną. Sposób, w jaki warkocz jonowy reaguje na podmuchy wiatru słonecznego, pozwala naukowcom lepiej zrozumieć niewidoczne gołym okiem procesy zachodzące w heliosferze.

Dla nas, obserwatorów na Ziemi, pozostaje satysfakcja z faktu, że żyjemy w czasach, gdy technologia pozwala śledzić takie zjawiska niemal w czasie rzeczywistym. Nawet jeśli PanSTARRS ostatecznie nie zyska miana “Wielkiej Komety”, to jej kwietniowy pokaz “dwóch ogonów” z pewnością przejdzie do historii jako jeden z najbardziej fotogenicznych momentów w bieżącym kalendarzu astronomicznym. Jeśli macie własne zdjęcia tego obiektu, koniecznie podzielcie się nimi z astronomami – każde ujęcie pomaga lepiej zrozumieć te tajemnicze, lodowe posłańce z krańców wszechświata.