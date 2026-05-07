Tęczowe chmury z Indonezji. Czy to AI, czy olśniewające zjawisko optyczne?

Obrazy viralowe a zjawisko prawdziwe

Barwne obłoki zostały zaobserwowane nad Jonggol w Indonezji 1 kwietnia, natychmiast przyciągając uwagę lokalnych mieszkańców. Zdjęcia i nagrania tego niezwykłego fenomenu szybko zalały media społecznościowe, gromadząc miliony wyświetleń i wywołując lawinę komentarzy. Od żartobliwych sugestii, że to plan zdjęciowy dla teledysku, po bardziej sceptyczne pytania o autentyczność i podejrzenia o manipulację AI. Jednak eksperci są zgodni: to, co zobaczyliśmy, to nie cyfrowa fantazja, lecz rzeczywisty przykład fascynującego zjawiska optycznego znanego jako iryzacja chmur.

Tajemnica tęczowych barw: to tylko dyfrakcja światła

Iryzacja chmur zazwyczaj występuje w typach chmur takich jak altocumulus, cirrocumulus, lenticularis oraz cirrus. Aby jednak doszło do tego niezwykłego widowiska, potrzebne są dwa kluczowe składniki: promienie słońca oraz mnóstwo maleńkich, relatywnie jednolitych kropelek wody lub kryształków lodu w obrębie chmury. Dodatkowo, chmura musi być odpowiednio cienka, a Słońce musi znajdować się pod bardzo specyficznym kątem względem obserwatora.

To właśnie precyzyjne ułożenie tych wszystkich elementów sprawia, że zjawisko jest stosunkowo rzadkie. Kiedy jednak wszystko idealnie ze sobą współgra, promienie słoneczne trafiają w te drobne kropelki lub kryształki lodu, ulegając rozproszeniu. Proces ten, zwany w fizyce dyfrakcją, polega na ugięciu i rozszczepieniu światła na poszczególne barwy. Wspólnie, te tysiące miniaturowych dyfrakcji tworzą spektakularną mozaikę kolorów, którą podziwiamy jako iryzujące chmury.

Kolory Nieba i Poza Nim

Kropelki wody i kryształki lodu w atmosferze odgrywają kluczową rolę w powstawaniu wielu innych barwnych zjawisk, które mogą zdobić ziemskie niebo. Należą do nich między innymi psychodeliczne polarne chmury stratosferyczne, widywane w Arktyce zimą, czy łuki okołohoryzontalne, błędnie, choć popularnie, nazywane „ognistymi tęczami”.

Co więcej, pastelowe, cukierkowe chmury nie są domeną wyłącznie naszej planety. Dzięki obecności suchego lodu, czyli zamrożonego dwutlenku węgla, w atmosferze Marsa, mogą tam również pojawiać się zapierające dech w piersiach chmury srebrzyste (noctilucent clouds). Te „chmury świecące nocą” są obserwowane również na Ziemi, występując wysoko w atmosferze, gdy Słońce znajduje się tuż pod horyzontem, oświetlając je od dołu.

Tak więc, następnym razem, gdy zobaczysz na niebie coś niewiarygodnie pięknego, zanim nazwiesz to dziełem sztucznej inteligencji, pamiętaj – natura ma jeszcze wiele prawdziwych cudów do zaoferowania, a niektóre z nich są bardziej spektakularne niż jakakolwiek cyfrowa kreacja.