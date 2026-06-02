AirDrop przestaje być ekskluzywną zabawką Apple’a. Xiaomi właśnie dołączyło do zabawy

Jak do tego doszło? Samotna szarża Google’a

Przez dekadę bezpośrednia wymiana zdjęć, filmów czy dokumentów między iPhone’em a telefonem z Androidem była logistycznym koszmarem, zmuszającym nas do ratowania się zewnętrznymi chmurami, mailami czy komunikatorami internetowymi. AirDrop pozostawał pilnie strzeżoną, ekskluzywną zabawką giganta z Cupertino, podczas gdy Android rozwijał swoje własne Quick Share, któremu jednak często było daleko do rozwiązania konkurenta. Dlaczego? Apple musi pogodzić ze sobą własne sprzęty, a w tym przypadku producentów i ich nakładek jest sporo.

Na szczęście pod koniec zeszłego roku nastąpił znaczący przełom i to właśnie za sprawą giganta z Mountain View, który – bez jakiejkolwiek pomocy czy błogosławieństwa ze strony Apple’a – opracowało rewolucyjny sposób na połączenie obu tych światów. Firma zmusiła Quick Share do komunikacji z applowskim protokołem AirDrop. Jako pierwsze mury zamkniętego ogrodu Cupertino zburzyły smartfony z serii Pixel 10, a tuż po nich lawina ruszyła. Kompatybilność na swoich urządzeniach wdrożyły kolejno Samsung, Oppo, Vivo, Nothing oraz Honor. Teraz do tej gromadki oficjalnie dołącza Xiaomi.

HyperOS 3 przynosi upragniony przełom

Chiński producent ogłosił nowość za pośrednictwem oficjalnego profilu swojej nakładki systemowej HyperOS w serwisie X. Obsługa AirDrop została zintegrowana bezpośrednio z systemowym menu Quick Share w ramach najnowszej aktualizacji HyperOS 3. W oficjalnym komunikacie jako urządzenie w pełni wspierające transfer wymieniono model Xiaomi 17T Pro, choć oprogramowanie sukcesywnie ma trafiać także na inne smartfony działające pod kontrolą najnowszej wersji systemu. Ze względu na to, że wdrożenie wymaga dużej aktualizacji HyperOS, pełna dostępność funkcji na wszystkich kompatybilnych urządzeniach Xiaomi na świecie może zająć trochę czasu. Niestety, jak można było się spodziewać, starsze i tańsze modele prawdopodobnie bezpowrotnie pozostaną poza nawiasem tej technologii.

Jeśli chodzi o samo działanie funkcji, nie potrzeba tu instalowania jakichkolwiek dodatkowych, zewnętrznych aplikacji ze sklepu Google Play. Aby przesłać plik z Xiaomi na sprzęt Apple’a, wystarczy wybrać opcję udostępniania, a iPhone odbiorcy powinien automatycznie pojawić się na liście Quick Share. Istnieje jednak jeden kluczowy warunek, o którym musi pamiętać użytkownik z urządzeniem z logo nadgryzionego jabłka.

AirDrop is now available on Quick Share.

— Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) June 1, 2026

To właśnie urządzenie z iOS musi mieć włączoną widoczność AirDrop ustawioną na opcję „Wszyscy przez 10 minut”. W przeciwnym razie smartfon z systemem HyperOS 3 nie będzie w stanie wykryć odbiorcy i zainicjować bezprzewodowego transferu danych. To koniecznie trzeba mieć na uwadze, by się nie rozczarować, gdy będziemy próbować przesłać komuś plik.

Mimo wszystko wdrożenie współpracy z AirDrop w HyperOS 3 to świetna wiadomość. Jasne, fundamenty tej rewolucji są nieco kruche, bo rozwiązanie stworzone przez Google bazuje na inżynierii wstecznej i własnościowym, zamkniętym protokole Apple o nazwie AWDL, więc jeśli kiedyś inżynierowie z Cupertino mocno zmienią kod lub strukturę protokołu, wszystko może się posypać. Na razie jednak Apple nie podjął żadnych agresywnych kroków odwetowych, a użytkownicy obu ekosystemów mogą cieszyć się niespotykaną dotąd swobodą w dzieleniu się plikami, a to najważniejsze.

Źródło: Xiaomi