Bank Millennium stawia na nowoczesność. Coraz więcej spraw załatwimy jednym skanem

Smartfon staje się cyfrowym dowodem tożsamości

Bank Millennium jako pierwszy w Polsce udostępnił możliwość potwierdzania tożsamości za pomocą kodu QR skanowanego aplikacją mobilną. Nowe rozwiązanie działa w ramach usługi Millennium ID, opartej na systemie mojeID rozwijanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową. W praktyce oznacza to, że podczas logowania do wybranych usług publicznych lub komercyjnych na komputerze użytkownik nie musi już wpisywać danych do bankowości internetowej. Wystarczy zeskanować kod QR telefonem i zatwierdzić operację w aplikacji.

Nowa funkcja przenosi proces identyfikacji niemal w całości do aplikacji mobilnej, z której zresztą większość klientów korzysta. Zamiast przełączać się między komputerem a przeglądarką internetową, wykonujemy wszystkie najważniejsze czynności na smartfonie. Kod QR pełni rolę bezpiecznego pomostu między urządzeniami, a sama autoryzacja odbywa się w dobrze znanym środowisku aplikacji bankowej. Oznacza to dla nas po prostu maksymalne uproszczenie, bez haseł do zapamiętania i z mniejszym ryzykiem pomyłki podczas logowania.

Bank podkreśla, że rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą zarówno o wygodzie, jak i bezpieczeństwie. Coraz większe znaczenie mają dziś mechanizmy oparte na biometrii, autoryzacji mobilnej i ograniczaniu liczby miejsc, w których musimy wpisywać swoje dane logowania. Właśnie dlatego wiele instytucji finansowych stawia na model, w którym telefon staje się głównym narzędziem potwierdzania tożsamości.

Czytaj też: Weź, nie komplikuj. Plush stawia na prosty abonament i dużo internetu

Warto przy tym zauważyć, że wdrożenie obejmuje również klientów korzystających z mDowodu w aplikacji mObywatel. W ten sposób usługi bankowe i państwowe systemy identyfikacji cyfrowej stają się sobie coraz bliższe, stopniowo eliminując niepotrzebne formalności.

Nie tylko logowanie. Bank rozwija także podpis elektroniczny

Nowości w Banku Millennium nie kończą się jednak na kodach QR. Instytucja rozszerzyła również współpracę z Krajową Izbą Rozliczeniową, udostępniając przedsiębiorcom możliwość korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego mSzafir bezpośrednio w serwisie Millenet dla Przedsiębiorstw. Dzięki temu właściciele firm mogą podpisywać dokumenty elektronicznie bez konieczności pobierania dodatkowego oprogramowania czy korzystania z zewnętrznych certyfikatów. Proces opiera się na Millennium ID, które przekazuje potwierdzoną tożsamość do KIR, a ta wystawia jednorazowy certyfikat kwalifikowany pozwalający podpisać od jednego do nawet dwudziestu dokumentów.

Czytaj też: Android 17 trafia na smartfony Pixel. Google stawia na wygodę, wielozadaniowość i bezpieczeństwo

Co istotne, usługa jest dostępna bezpłatnie dla uprawnionych klientów biznesowych. Może być wykorzystywana między innymi do podpisywania umów czy przekazywania dokumentów do banku bez konieczności drukowania ich i wysyłania tradycyjną drogą. To dla wielu osób będzie prawdziwym game changerem i zmniejszy trochę ilość niepotrzebnych papierów.

Nie da się nie zauważyć, że bankowość coraz mocniej ewoluuje w kierunku cyfrowego centrum usług. Jeszcze niedawno aplikacja służyła głównie do sprawdzania salda czy wykonywania przelewów. Dziś pozwala potwierdzać tożsamość, podpisywać dokumenty, korzystać z mDowodu i załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Dla nas to przede wszystkim wygoda i ułatwienie życia. Zwłaszcza, że nowości są całkowicie darmowe.