Wietnam rzuca wyzwanie światowym liderom robotyki. Humanoidalny VR-H3 ma uratować przemysł 

VR-H3 stanowi trzecią generację humanoidalnych robotów rozwijanych przez VinRobotics. Maszyna powstała z myślą o wykonywaniu zadań w rzeczywistych środowiskach – w szczególności tych przemysłowych, gdzie liczą się precyzja, niezawodność czy zdolność do współpracy z ludźmi. Wietnamski robot posiada 31 siłowników odpowiadających za ruch całego ciała, co pozwala mu zachowywać równowagę, manipulować przedmiotami i w ogólnym rozrachunku wykonywać czynności wymagające dużej koordynacji. Za przetwarzanie danych odpowiadają dwa pokładowe komputery brzegowe, które umożliwiają analizę informacji w czasie rzeczywistym i podejmowanie decyzji bez konieczności korzystania z zewnętrznej infrastruktury obliczeniowej.

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Według producenta ten nowy humanoid potrafi samodzielnie poruszać się w złożonym otoczeniu, rozpoznawać elementy znajdujące się wokół niego, wchodzić w interakcje z ludźmi, transportować materiały i wykonywać zadania montażowe. Robot może przenosić ładunki o masie od sześciu do ośmiu kilogramów, co czyni go potencjalnie przydatnym pracownikiem w wielu różnych miejscach. Dzięki połączeniu zaawansowanych systemów percepcji i sterowania urządzenie ma zachowywać stabilność nawet podczas wykonywania skomplikowanych operacji manipulacyjnych.

Dość intrygująco wypada możliwość zdalnego sterowania robotem za pomocą gogli rzeczywistości wirtualnej. System wykorzystuje technologię przechwytywania ruchu zintegrowaną bezpośrednio z zestawem VR, dzięki czemu operator może kierować humanoidem w czasie rzeczywistym bez konieczności stosowania dodatkowych zewnętrznych czujników czy kamer śledzących. Takie rozwiązanie mogłoby się sprawdzić w miejscach niebezpiecznych dla człowieka, między innymi podczas prac w strefach przemysłowych, na terenach objętych awariami technicznymi czy w obiektach wymagających szczególnej ostrożności.

Przedstawiciele VinRobotics podkreślają, iż wszystkie najważniejsze elementy technologiczne robota powstały we własnym zakresie. Dotyczy to zarówno konstrukcji mechanicznej, architektury elektronicznej, systemów zarządzania energią i bateriami, jak również platformy sztucznej inteligencji odpowiadającej za kontrolę całego ciała maszyny. Takie podejście ma dać firmie pełną kontrolę nad rozwojem produktu, umożliwiając szybsze dostosowywanie rozwiązań do potrzeb klientów przemysłowych.

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Wydaje mi się, że światowy wyścig w dziedzinie humanoidalnej robotyki dopiero się rozkręca. Coraz więcej firm testuje wykorzystanie robotów przypominających ludzi w fabrykach i centrach logistycznych. Tego typu konstrukcje mają wykonywać powtarzalne, ciężkie lub niebezpieczne zadania, jednocześnie współpracując z pracownikami bez konieczności przebudowy istniejących stanowisk pracy. Właśnie dlatego producenci starają się rozwijać maszyny zdolne do poruszania się i manipulowania przedmiotami w sposób zbliżony do człowieka. Fabryki, w których praca ludzi w ogóle nie jest potrzebna, okazują się coraz bardziej powszechne.

Źródło: VinRobotics