InPost też czasem nie trafia z pomysłami. Znika pewna aplikacja, chociaż pewnie i tak tego nie zauważysz

Koniec zakupów spożywczych przez InPost

Zaczęło się ambitnie i to jeszcze w 2021 roku. Zakupy spożywcze online były wtedy prawdziwym hitem, bo to wciąż były czasy pandemii, gdy wiele osób przerzuciło się już na kupowanie spożywki w aplikacjach z dostawą do domu. Wydawałoby się, że w tych okolicznościach to po prostu musiało się udać. Użytkownik mógł zamówić produkty spożywcze, artykuły codziennego użytku czy chemię gospodarczą, a następnie odebrać je z dostawą do domu lub za pośrednictwem rozbudowanej sieci logistycznej InPostu.

Niestety nie wyszło to tak dobrze, a rzeczywistość okazała się bardziej wymagająca. Już kilka lat temu Rafał Brzoska przyznawał, że zainteresowanie usługą jest niższe od zakładanego. W międzyczasie rynek błyskawicznych zakupów spożywczych bardzo mocno się rozwinął, a klienci przyzwyczaili się do wygody oferowanej przez platformy takie jak Glovo, Wolt czy Lisek, zwłaszcza że tam możemy liczyć na naprawdę ekspresową dostawę.

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Wydaje mi się, że to właśnie mogło być tu kluczowe. Jeśli podstawowe produkty mogą pojawić się pod drzwiami w ciągu kilkudziesięciu minut, trudno przekonać klientów do alternatywnego modelu zakupowego. Nawet rozpoznawalna marka i ogromne doświadczenie logistyczne nie zawsze wystarczają, by zdobyć znaczący udział w tak konkurencyjnym segmencie. Jasne, czasem można poczekać, ale z drugiej strony, skoro mam dopłacać za dostawę i jeszcze wyczekiwać na dostawę, to po prostu pójdę do sklepu sama.

Co dalej z użytkownikami i dalszym rozwojem?

Jeśli należeliście do tego nielicznego grona, które korzystało z InPost Fresh, to możliwość składania zamówień będzie dostępna tylko do 30 czerwca. Od 1 lipca usługa przestanie działać, choć użytkownicy zachowają dostęp do aplikacji jeszcze przez pewien czas. Po co? Chodzi o sprawy związane ze zwrotami, reklamacjami czy innymi formalnościami. Wszystkie prawa konsumenckie, jakie nam przysługują, zostaną zachowane, więc nie ma się co martwić.

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Zniknięcie platformy Fresh nie jest początkiem żadnych kłopotów, to po prostu sprzątanie, które czasem jest potrzebne. Firma ma już kolejne ambitne plany rozwoju nowych usług. W ostatnich tygodniach zapowiedziano już wdrożenie asystenta AI o nazwie Von Halsky, który ma pomagać wyszukiwać produkty, porównywać oferty i znajdować promocje. Niedawno pojawiła się też usługa wysyłki walizek pomiędzy europejskimi krajami za pośrednictwem sieci logistycznej firmy, co jest ciekawą i na pewno tańszą alternatywą dla przewożenia bagażu, za który linie lotnicze każą słono płacić. InPost ma się więc dobrze, po prostu nawet takiej firmie zdarza się czasem z czymś nie trafić.

Źródło: InPost