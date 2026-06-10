Kiwame Tokyo Kubo pokazuje siłę małych marek. Ten elegancki zegarek kosztuje mniej niż się spodziewasz

Stojąca za nim japońska marka jest bardzo świeża, bo zadebiutowała zaledwie jesienią 2025 roku, a już zdążyła zaprezentować czwartą kolekcję. Najnowszy model o nazwie Kubo pokazuje, że producent nie zamierza co chwilę wymyślać się od nowa. Zamiast tego konsekwentnie rozwija własny język stylistyczny, dopracowując kolejne szczegóły, a to wszystko w cenach, które nie zrujnują naszego portfela.

Japońska interpretacja klasycznej elegancji

Za marką stoi Masami Watanabe, który otwarcie przyznaje, że inspiruje się zarówno klasycznym europejskim zegarmistrzostwem, jak i architekturą oraz przestrzeniami miejskimi tokijskiej dzielnicy Asakusa. Efekt jest bardzo charakterystyczny. Zegarki Kiwame Tokyo nie próbują kopiować konkretnych historycznych modeli i zamiast tego czerpią z ich proporcji, elegancji i umiaru.

Nowy Kubo wykorzystuje tę samą architekturę koperty, którą znamy z wcześniejszych modeli marki, dzięki czemu wszystkie kolekcje wyglądają jak część jednej rodziny. Powracają również charakterystyczne wskazówki typu syringe z lumą oraz nietypowe indeksy godzinowe oparte na autorskim kroju pisma zaprojektowanym przez samego Watanabe. To niby drobny element, ale nadaje całości niezwykłego charakteru i już na pierwszy rzut oka pozwala rozpoznać projekty tej marki. Nie krzykliwe i wielkie logo, tylko cyferki.

Przechodząc już do szczegółów. Jedną z większych nowości w modelu Kubo jest subtarcza małego sekundnika. Sama nazwa „Kubo” oznacza w języku japońskim zagłębienie lub pustą przestrzeń, co bezpośrednio odnosi się do lekko wpuszczonego subcyferblatu umieszczonego asymetrycznie między godziną czwartą a piątą. To pierwszy raz, gdy Kiwame Tokyo wykorzystuje taki układ. Dzięki delikatnie opadającym, fazowanym krawędziom subtarcza bardzo ciekawie pracuje ze światłem, szczególnie że wszystkie tarcze pokryto lakierem nadającym im dodatkową głębię.

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Do wyboru przygotowano trzy warianty tarczy: granatowy Tetsukon, kremowo-biały Usuki oraz różowy Sakura. Tutaj warto jeszcze się zatrzymać, bo kiedy przyjrzymy się bliżej, to zobaczymy, że w tej wersji, w małym sekundniku umieszczono subtelny motyw kwiatu wiśni, będący oczywistym ukłonem w stronę jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli Japonii.

Jeden milimetr robi większą różnicę niż mogłoby się wydawać

Kubo jest zaledwie o milimetr mniejszy od poprzednich modeli marki i na papierze wydaje się to naprawdę nieznaczącą różnicą. Tymczasem oznacza to jednak, że otrzymujemy najdrobniejszy zegarek w historii Kiwame Tokyo. Koperta ma średnicę 37 mm i grubość 9,3 mm, nie licząc wypukłego szkła szafirowego. 37 mm to rozmiar, który doskonale wpisuje się w obecny trend odchodzenia od masywnych, dominujących na nadgarstku zegarków. Kubo ma być eleganckim towarzyszem codzienności, a nie przedmiotem, który za wszelką cenę próbuje zwrócić na siebie uwagę.

Wewnątrz pracuje sprawdzony automatyczny mechanizm Miyota 82S5. To jeden z tych japońskich „wołów roboczych”, które może nie wywołują emocji wśród kolekcjonerów, ale oferują dokładnie to, czego oczekuje większość użytkowników: niezawodność, prosty serwis i 42-godzinną rezerwę chodu. Mechanizm pracuje z częstotliwością 3 Hz, czyli 21 600 wahnięć balansu na godzinę.

Kiwame Tokyo Kubo będzie dostępny w przedsprzedaży od 21 czerwca, a jego cena została ustalona na poziomie około. 630 dolarów (~2300 zł). Wszystkie warianty otrzymują skórzane paski z szybkozłączkami, przy czym granatowa wersja Tetsukon trafia na dopasowany kolorystycznie pasek, a modele Sakura i Usuki na czarne paski z szarymi przeszyciami.

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Niektórzy co prawda zarzucają marce, kolejne kolekcje są do siebie zbyt podobne. Może to prawda, zwłaszcza gdy spojrzymy na tempo, w jakim pojawiają się na rynku. Z drugiej jednak strony, to niekoniecznie wada. Sporo firm często zmienia stylistyczny kierunek o 180 stopni, przez co klienci ceniący sobie prostotę nagle zostają z niczym i muszą szukać nowego zegarka u konkurencji. W tym przypadku Kiwame Tokyo nie próbuje za każdym razem tworzyć nowego świata. Zamiast tego cierpliwie buduje własną tożsamość. Może w przyszłości pojawią się jakieś większe rewolucje, ale na razie takie podejście wydaje się znacznie rozsądniejsze, bo elegancja zawsze znajdzie odbiorców.

Źródło: Kiwame Tokyo