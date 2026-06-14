Jeszcze niedawno marzyliśmy o inteligentnym domu. Dziś MOVA pozwala kupić go w promocji

Producent nie sprzedaje nam luksusu, ale coś znacznie bardziej wartościowego – oszczędność czasu, a także wygodę. Sprawdźmy więc, co tym razem możemy upolować. Ja mam kilka swoich faworytów.

Robot ma sprzątać i najlepiej nie zawracać nam głowy

Roboty sprzątające są chyba najbardziej rozchwytywanym sprzętem smart home i kompletnie się temu nie dziwię. Pierwsze modele miały masę wad, uderzały o przeszkody, potrafiły się zablokować po wjechaniu na dywan, a przy tym jakość sprzątania pozostawała wiele do życzenia. Na szczęście to już przeszłość. Dzisiejsze modele nie tylko pozostawiają podłogę idealnie czystą, ale mają też masę udogodnień, dzięki którym możemy zapomnieć nie tylko o samym odkurzaniu czy mopowaniu, bo też o wymienianiu wody i myciu mopów.

Dobrym przykładem jest MOVA Mobius 60, który znalazł się w promocji cashback. Urządzenie wyposażono w system MopSwap Hub odpowiedzialny za automatyczną wymianę padów mopujących w zależności od rodzaju powierzchni. Robot oferuje również moc ssania na poziomie 30 000 Pa oraz nietypowe „robotyczne nogi”, dzięki którym potrafi pokonywać progi o łącznej wysokości nawet 8 cm, co będzie idealnym rozwiązaniem w domu z dużą liczbą wysokich progów.

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Podobnie wygląda sytuacja w przypadku modelu MOVA P70 Pro Ultra. Producent zastosował tutaj system czyszczenia krawędzi Maxi Reach, moc ssania wynoszącą 30 000 Pa oraz funkcję sterylizacji i wyparzania mopów w temperaturze 100°C. Z kolei MOVA Z60 Ultra Roller Complete wykorzystuje system spryskiwania wałka mopującego czystą wodą podczas pracy, by jeszcze lepiej wyczyścić podłogę z każdej plamy. Z kolei dla fanów większej kontroli nad sprzątaniem, MOVA oferuje całą gamę odkurzaczy pionowych, również z nowoczesnymi udogodnieniami.

Inteligentny dom to już nie tylko roboty

Automatyzacja nie kończy się jednak na odkurzaczach. W promocji znalazły się również urządzenia, które wpisują się w szerszy trend budowania domowego ekosystemu wyręczającego użytkownika w codziennych obowiązkach. Mowa między innymi o oczyszczaczach powietrza, ekspresach do kawy, frytkownicach beztłuszczowych czy nawet inteligentnych kuwetach dla zwierząt. Coraz częściej producenci próbują przejąć wszystkie te czynności, które regularnie zabierają nam kilka lub kilkanaście minut dziennie.

Część sprzętów objętych promocją dobrze znamy z redakcyjnych testów. Wśród nich znalazł się między innymi oczyszczacz powietrza MOVA Stellar X10 Plus, który zrobił na nas bardzo dobre wrażenie zarówno kulturą pracy, jak i skutecznością działania. Podobnie możemy powiedzieć o odkurzaczu MOVA I10, który okazał się jedną z ciekawszych propozycji w swoim segmencie cenowym.

Jeśli ktoś szuka oczyszczacza do sypialni, Stellar X10 Plus wydaje się sprzętem bardzo dobrze wymierzonym. Ma wyraźnie określone środowisko pracy, sensowną wydajność 220 m³/h, cichą pracę jak na tę klasę, prosty interfejs, aplikację i co tu najważniejsze, dużo bardziej przemyślany sposób prowadzenia powietrza niż w wielu klasycznych oczyszczaczach. To nie jest urządzenie, które próbuje imponować brutalną siłą. Raczej takie, które zostało zbudowane z myślą o komforcie nocą – pisała Monika w swoim teście

Właśnie takie sprzęty idealnie pokazują, że inteligentny dom przestał być wyłącznie gadżetem dla entuzjastów nowych technologii. Coraz częściej staje się po prostu praktycznym sposobem na ograniczenie liczby obowiązków i zyskanie odrobiny wolnego czasu, który jest na wagę złota w tym zabieganym świecie.

Cashback nawet do 300 zł za urządzenie

Wiele osób jest w stanie dużo zapłacić za wygodę, ale po co przepłacać, skoro dobre sprzęty można mieć w świetny cenach i to z promocją. Tym razem MOVA nie obniża cen samych sprzętów, ale oferuje nam zwrot części zapłaconych pieniędzy. Akcja trwa od 10 czerwca do 28 lipca 2026 roku. Aby skorzystać ze zwrotu, należy kupić wybrany sprzęt u partnerów marki, a następnie zarejestrować zakup na stronie promocji najpóźniej do 7 sierpnia.

Maksymalnie za pojedyncze urządzenie możemy dostać z powrotem 300 złotych, ale zwroty się sumują do 2000 zł. Można więc od razu kupić kilka urządzeń i cieszyć się większym zwrotem gotówki. Warto tylko pamiętać, że całkowita pula promocji wynosi 300 tys. zł, więc niektóre zwroty mogą wyczerpać się przed zakończeniem akcji.