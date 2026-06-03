PUDU D7 wnosi samodzielność robotów na nieosiągalny wcześniej poziom. Ni to blaszak, ni humanoid

I mam wrażenie, że takie poczynania mogą wyznaczyć nowy kierunek rozwoju automatyzacji przemysłu. Model PUDU D7, zwany półhumanoidalnym robotem przemysłowym nowej generacji, jest w stanie wykonywać powtarzalne zadania. To oczywiście żadna sensacja, wszak robotyzacja już dawno osiągnęła ten etap. Wrażenie robi inny aspekt funkcjonowania tej maszyny.

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Jaki? Ano taki, że może ona uczyć się ich poprzez obserwację ludzi i analizę otoczenia. Producent przekonuje, iż jego rozwiązanie ma przyspieszyć wdrażanie robotów w zakładach produkcyjnych, magazynach i centrach logistycznych. Nowa konstrukcja wyróżnia się połączeniem mobilnej platformy jezdnej z humanoidalną górną częścią ciała wyposażoną w dwa zaawansowane ramiona manipulacyjne. Dzięki temu robot może swobodnie poruszać się po obiektach przemysłowych, a następnie wykonywać zadania wymagające precyzyjnej manipulacji przedmiotami.

Takie design sprawia, że PUDU D7 sprawdzi się w środowiskach, które dotychczas były trudne do pełnej automatyzacji ze względu na zmienność procesów i konieczność ciągłego dostosowywania się do nowych zadań. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj wykorzystanie technologii ucieleśnionej AI. W praktyce taki robot nie ogranicza się do wykonywania wcześniej zaprogramowanych sekwencji ruchów.

PUDU D7 od Pudu Robotics łączy klasyczny design robota przemysłowego z humanoidem

Zamiast tego system analizuje dane z kamer, czujników i manipulatorów, budując własne modele działania w rzeczywistym środowisku. Dzięki temu robot obserwuje wykonywanie określonego zadania przez człowieka, a następnie stopniowo odtwarza je samodzielnie, ucząc się na podstawie kolejnych prób i błędów. PUDU D7 posiada zestaw czujników obejmujący kamery stereoskopowe, systemy percepcji przestrzennej oraz algorytmy umożliwiające rozpoznawanie obiektów i planowanie ruchu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu robot potrafi identyfikować elementy znajdujące się w jego otoczeniu, oceniać ich położenie i dostosowywać sposób chwytania oraz transportu przedmiotów.

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Według przedstawicieli Pudu Robotics nowa platforma powinna sprawdzić się w sektorze przemysłowym, gdzie przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują elastycznych robotów zdolnych do pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach. Tradycyjne roboty przemysłowe świetnie sprawdzają się przy wykonywaniu tych samych czynności przez wiele lat, jednak ich przeprogramowanie na nowe zadania bywa kosztowne i czasochłonne. Półhumanoidalne konstrukcje mają wypełnić lukę pomiędzy klasyczną automatyką a robotami humanoidalnymi, które nadal pozostają bardzo drogie i skomplikowane.

Źródło: Robotics Tomorrow