Samsung przypomniał sobie o swojej opasce. Galaxy Fit 4 może trafić w idealny moment

Opaski kojarzą się głównie z Xiaomi albo Huawei, ale także Samsung ma swoją serię urządzeń tego typu. Jeśli o niej zapomnieliście, to nie martwcie się, producent robi to dość regularnie. Wcześniej między Galaxy Fit 2 i Fit 3 minęło trzy lata, teraz natomiast mieliśmy dwuletnią przerwę, którą zakończyć ma jesienna premiera Galaxy Fit 4.

Dlaczego Samsung robi takie długie przerwy między generacjami?

Jeśli chodzi o inteligentne opaski, to ciężko jest tutaj o prawdziwą rewolucję. Oczywiście, producenci każdą drobnostkę mogą tak reklamować, ale w rzeczywistości najczęściej mamy do czynienia z ewolucją i zwykłym ulepszaniem poszczególnych funkcji. Nic w tym złego, klienci kupujący te modele oczekują konkretnych funkcjonalności i niskiej ceny. Nie potrzebują kolejnego smartfona na nadgarstku, bo jeśli tak, zainwestowaliby w znacznie droższy smartwatch. Z tego powodu też rzadziej wymieniają swoje urządzenia. Sama korzystam z mojej opaski od kilku lat i raczej zainwestuję w nową dopiero, gdy ta się zepsuje, a na razie monitoruje to, co powinna, wyświetla powiadomienia i przypomina, żebym piła wodę. Nic więcej nie potrzebuję.

Dlatego właśnie podejście Samsunga może być bardzo sensowne. Zamiast wypuszczać kolejne generacje co roku – a umówmy się, byłby to praktycznie ten sam sprzęt z nową ceną – woli robić przerwy. Po dwóch czy trzech latach jest po prostu większe prawdopodobieństwo, że użytkownicy poprzedniej generacji będą bardziej zainteresowani wymianą urządzenia na nowe.

Galaxy Fit 4 pozostanie wierny filozofii swoich poprzedników

Na razie przecieki nie ujawniły nam zbyt wiele o specyfikacji urządzenia, ale wiele wskazuje na to, że Galaxy Fit 4 pozostanie wierny filozofii swoich poprzedników. Oznacza to brak systemu Wear OS i pozostanie przy lekkim oprogramowaniu opartym na RTOS. Dla części użytkowników może brzmieć to jak wada, ale w praktyce właśnie dzięki temu opaski fitness potrafią działać znacznie dłużej od większości smartwatchy. Zamiast instalowania aplikacji, odpowiadania na wiadomości czy korzystania z rozbudowanych usług Google, użytkownik otrzymuje sprzęt skupiony na monitorowaniu aktywności, snu i podstawowych parametrów zdrowotnych.

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Poprzedni Galaxy Fit 3 oferował całkiem solidny zestaw możliwości. Na pokładzie znalazł się wyświetlacz AMOLED, czujnik tętna, akcelerometr, żyroskop oraz funkcje monitorowania aktywności i snu. Zapewne dokładnie to samo zobaczymy w jego następcy, choć mogą pojawić się tu znaczące ulepszenia w sensorach. Także GPS może być jedną z tegorocznych nowości, bo na to klienci narzekali najbardziej.

Według informacji pochodzących z branżowych źródeł Samsung nie pokaże nowej opaski podczas letniego wydarzenia Galaxy Unpacked zaplanowanego na 22 lipca w Londynie. Tam pierwsze skrzypce mają grać droższe urządzenia z wyższej półki. Galaxy Fit 4 ma natomiast pojawić się kilka miesięcy później, prawdopodobnie we wrześniu. Wtedy południowokoreański gigant planuje również premierę smartfona Galaxy S26 FE oraz nowych tabletów z serii Galaxy Tab S12.

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To też całkiem logiczny ruch. Opaska fitness zdecydowanie lepiej pasuje do ekosystemu urządzeń kierowanych do bardziej pragmatycznych użytkowników niż do pokazu najdroższych technologicznych nowinek. Cena poprzednika wynosiła w dniu premiery 280 złotych, ale raczej spodziewam się, że następca będzie już droższy. Xiaomi Smart Band 10 Pro z GPS i NFC kosztuje niecałe 400 złotych, a jeśli Samsung nie wprowadzi tutaj płatności zbliżeniowych, to na pewno nie może szaleć z ceną.

Źródło: Sammobile