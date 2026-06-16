Tajwan ma humanoidalnego robota nowej generacji. Jest wszechstronny niczym człowiek renesansu

TM Technology przez lata zajmowała się przede wszystkim projektowaniem układów scalonych. W ostatnich latach przedsiębiorstwo, wspierane przez grupę Yinglin, rozszerzyło jednak działalność o obszary związane z inteligentną produkcją, energetyką odnawialną oraz nowoczesnym budownictwem. Teraz najwyraźniej przyszła pora na wykonanie następnego kroku.

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Nowa konstrukcja to przykład ucieleśnionej sztucznej inteligencji. W takim przypadku sztuczna inteligencja nie funkcjonuje wyłącznie w środowisku cyfrowym, lecz jest bezpośrednio połączona z ciałem robota, które może obserwować otoczenie, podejmować decyzje i wykonywać działania w świecie fizycznym. Według producenta architektura urządzenia funkcjonuje na wzór ludzkiego układu nerwowego.

Centralnym elementem systemu jest moduł określany jako mózg, odpowiedzialny za rozumienie poleceń, analizę sytuacji, planowanie działań oraz podejmowanie decyzji. Towarzyszy mu osobny moduł pełniący funkcję móżdżku, który kontroluje równowagę, postawę ciała, koordynację ruchów czy przemieszczanie się. Dzięki takiemu podziałowi zadań robot ma być zdolny do bardziej naturalnego i stabilnego wykonywania czynności wymagających precyzji.

Maszyna posiada zaawansowany zestaw systemów percepcji obejmujący trójwymiarowe kamery, sensory LiDAR oraz czujniki siły. Połączenie tych technologii pozwala robotowi budować szczegółowy obraz otoczenia i reagować na zmieniające się warunki niemal w czasie rzeczywistym. Producent podkreśla, że takie rozwiązanie umożliwia nie tylko wykrywanie przeszkód czy identyfikowanie obiektów, lecz również bezpieczną współpracę z ludźmi.

Konstrukcja dysponuje wielostopniowymi przegubami i zręcznymi dłońmi, dzięki którym może manipulować przedmiotami oraz wykonywać zadania wymagające dużej dokładności. Wśród potencjalnych zastosowań znajdziemy transport materiałów, inspekcje techniczne, montaż komponentów oraz inne operacje realizowane obecnie przez pracowników przemysłowych. W odróżnieniu od tradycyjnych robotów, które działają według z góry ustalonych schematów, nowy humanoid ma dostosowywać swoje zachowanie do zmieniających się okoliczności dzięki mechanizmom uczenia i inteligentnej interakcji z otoczeniem.

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Tajwańska firma przewiduje, że początkowo jej robot znajdzie pracę w zakładach produkcyjnych i centrach logistycznych. To właśnie tam automatyzacja najbardziej potrzebuje urządzeń zdolnych do wykonywania powtarzalnych i wymagających fizycznie zadań. W dalszej perspektywie technologia ma znaleźć zastosowanie również w ochronie zdrowia, opiece nad osobami starszymi oraz przy obowiązkach domowych. Jak dodają osoby stojące za rozwojem tego projektu, postępy w zakresie modeli sztucznej inteligencji, czujników oraz systemów ruchu będą stopniowo przyspieszały komercjalizację tego typu rozwiązań.

Źródło: Taiwan News