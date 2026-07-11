2200 ton na jednym dźwigu. Oto “Sihang Yongsheng”

Narodziny morskiego potwora

Dostarczony w Jiangmen, w prowincji Guangdong, Sihang Yongsheng to największy chiński półzanurzalny statek dźwigowy pod względem udźwigu. Jego misją jest wspieranie kluczowych chińskich przedsięwzięć morskich, od budowy mostów przez morza, przez porty i farmy wiatrowe offshore, po hodowle morskie i eksplorację głębinowych zasobów. Jednostka, zbudowana przez Jiangmen Hengtong Shipbuilding (spółkę zależną CCCC Fourth Harbor Engineering Co.), ma imponujące wymiary: 110 metrów długości i 43,8 metra szerokości. Posiada również przestronny pokład o powierzchni 4800 metrów kwadratowych przeznaczony do transportu ogromnych konstrukcji.

Niezrównane zdolności dźwigowe i transportowe

Sercem Sihang Yongsheng jest w pełni obrotowy żuraw wychylny, umieszczony na rufie. Jego ramię ma długość 149 metrów i może podnosić ładunki na wysokość aż 172,5 metra – to tyle, co budynek liczący około 50 pięter. Kiedy jednostka jest zakotwiczona, żuraw może unieść jednorazowo 2200 ton metrycznych, co czyni go największym w pełni obrotowym półzanurzalnym statkiem dźwigowym w Chinach pod względem udźwigu.

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Co więcej, żuraw może obracać się o pełne 360 stopni, nawet gdy statek pozostaje zakotwiczony. Funkcja ta znacząco ułatwia instalację gigantycznych fundamentów morskich turbin wiatrowych, stalowych konstrukcji czy segmentów mostów. Jednostka jest również zdolna do transportu komponentów ważących do 10 000 ton metrycznych na swoim pokładzie. Może także częściowo zanurzać się, przechodząc w tryb półzanurzalny, co pozwala jej efektywnie łączyć funkcje ciężkiego podnoszenia i transportu ładunków w projektach offshore.

Technologia na pokładzie. Automatyzacja i stabilność

Okazuje się, że za imponującymi możliwościami mechanicznymi stoją zaawansowane systemy automatyki. Statek został wyposażony w inteligentny system regulacji obciążenia, który w pełni automatycznie monitoruje warunki i utrzymuje równowagę jednostki bez ingerencji człowieka. Twórcy podkreślają, że ta technologia rozwiązuje typowe problemy w budownictwie morskim, takie jak trudne warunki pracy, ograniczona wydajność podnoszenia i skomplikowane prace instalacyjne na morzu.

Jak zaznacza Huang Chenguang, główny inżynier w Hengtong Shipbuilding, należącym do CCCC Fourth Harbor Engineering, obrotowy żuraw i funkcje transportowe statku zostały stworzone z myślą o obsłudze bardzo dużych konstrukcji offshore podczas budowy.

Globalne implikacje i nowa era w budownictwie morskim

Eksperci dostrzegają w Sihang Yongsheng szersze znaczenie przemysłowe. Lin Boqiang, dyrektor Chińskiego Centrum Badań Ekonomiki Energetycznej na Uniwersytecie Xiamen, wskazuje, że większe jednostki inżynieryjne umożliwiają realizację szerszego spektrum projektów offshore. “Biorąc pod uwagę morską energetykę wiatrową, wiele dużych platform offshore jest obecnie montowanych na lądzie, a następnie transportowanych i instalowanych na morzu przez statki do podnoszenia ciężkich ładunków. Bez sprzętu o wystarczającym tonażu i udźwigu, takie projekty byłyby trudne do efektywnego przeprowadzenia” – wyjaśnia Lin. Dodaje, że statki te są kluczowe również dla budowy morskich platform naftowych i gazowych oraz tuneli przechodzących pod morzem.

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Co więcej, zdolność do budowania takich jednostek świadczy o postępie w zaawansowanym przemyśle wytwórczym. “Budowa dużego statku to nie tylko kwestia zwiększenia jego rozmiaru. Wymaga przełomów w zintegrowanym projektowaniu systemów, systemach napędowych, materiałach i specjalistycznych procesach produkcyjnych” – zauważa Lin, podkreślając, że chiński przemysł stoczniowy zmierza w kierunku bardziej zaawansowanej i inteligentnej produkcji, z rosnącymi przewagami w innowacjach technologicznych, integracji łańcucha przemysłowego i produkcji na dużą skalę.

Rozkwit chińskiego przemysłu stoczniowego

Dane potwierdzają dynamiczny rozwój. Chiński przemysł stoczniowy odnotował silny wzrost w pierwszym kwartale 2026 roku. Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych poinformowało, że produkcja stoczniowa osiągnęła 17,3 miliona ton amerykańskich (15,68 miliona DWT), co stanowi wzrost o 46 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Nowe zamówienia wzrosły do 65,6 miliona ton amerykańskich (59,53 miliona DWT), co stanowi niemal 85 procent globalnego rynku. W kontekście tych liczb Sihang Yongsheng jest nie tylko dowodem na innowacyjność, ale także symbolem rosnącej potęgi Chin w globalnej inżynierii morskiej.