Aston Martin ujawnił szalony koncept samochodu, którego zapragnie każdy fan Call of Duty

Brytyjski producent luksusowych samochodów, Aston Martin, oficjalnie zaprezentował swój najnowszy pojazd koncepcyjny o nazwie Dreadnought. W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli tej marki, Dreadnought nie trafi do salonów sprzedaży ani na drogi publiczne, lecz został stworzony wyłącznie dla środowiska cyfrowego. Projekt powstał we współpracy z twórcami gry Call of Duty: Modern Warfare 4. Prezentacja pełnowymiarowego pojazdu odbyła się w Nowym Jorku podczas wydarzenia Fanatics Fest, na którym zgromadziły się tysiące fanów sportów wirtualnych oraz tych po drugiej stronie ekranu.
Cyfrowa konstrukcja i bezkompromisowy projekt
Dreadnought reprezentuje segment taktycznych pojazdów typu SUV. Z racji tego, że pojazd od początku projektowano z myślą o środowisku wirtualnym, inżynierowie oraz projektanci Aston Martina nie byli ograniczeni dosłownie żadnymi wymogami, w końcu ten pojazd i tak nie trafi na drogi.
Koncept został zaprezentowany w charakterystycznym dla marki odcieniu Chiltern Green. Charakteryzuje się agresywną, masywną sylwetką i utwardzoną osią, nawiązującą do aut ut terenowych. Mimo militarnego charakteru, projekt zachowuje wybrane elementy estetyczne nawiązujące do tożsamości producenta, w tym złote akcenty dekoracyjne oraz wykończenie wnętrza elementami skórzanymi. W warstwie dźwiękowej wirtualnemu pojazdowi przypisano brzmienie wolnossącego silnika V12.
Pojazd zostanie zaimplementowany w trybach wieloosobowych gry Call of Duty: Modern Warfare 4, w tym w trybie ewakuacyjnym DMZ oraz w module Battle Royale (Warzone). W obu tych trybach gracze wykorzystują pojazdy do przemieszczania się po obszernych mapach.
Czytaj też: Recenzja Call of Duty: Black Ops 7 – czy tak to powinno wyglądać?
Twórcy gry oraz przedstawiciele marki zadbali o odpowiednie osadzenie pojazdu w świecie przedstawionym. Dreadnought nie będzie pojawiał się na mapie w sposób całkowicie losowy, gracze znajdą go przede wszystkim w rejonach charakteryzujących się wysokim prestiżem w świecie gry, takich jak luksusowe nieruchomości czy punkty widokowe. Nazwa pojazdu bezpośrednio nawiązuje do brytyjskiego pancernika marynarki HMS Dreadnought z 1906 roku, co ma podkreślać jego masywną konstrukcję i rolę na wirtualnym polu bitwy.
Od Agenta 007 do cyfrowej rozrywki
Przez wiele dekad obecność marki Aston Martin w popkulturze była ściśle powiązana z cyklem filmów o Jamesie Bondzie, których raczej nie kojarzymy z pancernymi kształtami, lecz z klasyczną elegancją i brytyjskim stylem super szpiega. Koncept Dreadnought stanowi wyraźne odejście od tej konwencji na rzecz bardziej agresywnej i nowoczesnej stylistyki, więc lekko mówiąc dość ryzykowanie dla wizerunku firmy.
Przedstawiciele firmy tłumaczą tę decyzję zmianami w sposobie konsumpcji mediów przez młodsze pokolenia. Stefano Saporetti, dyrektor ds. dywersyfikacji marki w Aston Martinie, zaznaczył:
Nasza strategia dywersyfikacji marki opiera się na odkrywaniu nowych wymiarów luksusu, a rozszerzenie zasięgu Astona Martina na świat gier pozwala nam angażować się w nowe pokolenie na ich własnych warunkach. Dreadnought to nie tylko pojazd cyfrowy; to strategiczna brama dla młodszej, globalnej publiczności, aby doświadczyć naszego ultra-luksusowego DNA.
Wprowadzenie wirtualnego konceptu wpisuje się w szerszą sytuację rynkową producenta. Zgodnie z opublikowanymi danymi finansowymi za 2025 rok, całkowity wolumen sprzedaży samochodów marki Aston Martin odnotował spadek o 10 procent w porównaniu do roku poprzedniego.
Jednocześnie aż 60 procent nabywców stanowiły osoby kupujące samochód tej marki po raz pierwszy. Obecność w popularnej franczyzie gier wideo służy jako narzędzie budowania świadomości marki wśród szerokiej audytorium, stanowiąc uzupełnienie tradycyjnych działań marketingowych.
Mając tę wiedzę, nikogo na pewno nie dziwi, że już teraz chcą zasiać wiedzę o swojej firmie w młodszych pokoleniach. Kto wie, za kilka lat Dreadnought i logo marki Aston Martin, może być dla nich nostalgicznym wspomnieniem popychającym do zakupu nowego pojazdu.
Źródła: slashgear, astonmartin