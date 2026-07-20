Aston Martin ujawnił szalony koncept samochodu, którego zapragnie każdy fan Call of Duty

Brytyjski producent luksusowych samochodów, Aston Martin, oficjalnie zaprezentował swój najnowszy pojazd koncepcyjny o nazwie Dreadnought. W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli tej marki, Dreadnought nie trafi do salonów sprzedaży ani na drogi publiczne, lecz został stworzony wyłącznie dla środowiska cyfrowego. Projekt powstał we współpracy z twórcami gry Call of Duty: Modern Warfare 4. Prezentacja pełnowymiarowego pojazdu odbyła się w Nowym Jorku podczas wydarzenia Fanatics Fest, na którym zgromadziły się tysiące fanów sportów wirtualnych oraz tych po drugiej stronie ekranu.

Cyfrowa konstrukcja i bezkompromisowy projekt

Dreadnought reprezentuje segment taktycznych pojazdów typu SUV. Z racji tego, że pojazd od początku projektowano z myślą o środowisku wirtualnym, inżynierowie oraz projektanci Aston Martina nie byli ograniczeni dosłownie żadnymi wymogami, w końcu ten pojazd i tak nie trafi na drogi.

Wersja wirtualna; Aston Martin

Koncept został zaprezentowany w charakterystycznym dla marki odcieniu Chiltern Green. Charakteryzuje się agresywną, masywną sylwetką i utwardzoną osią, nawiązującą do aut ut terenowych. Mimo militarnego charakteru, projekt zachowuje wybrane elementy estetyczne nawiązujące do tożsamości producenta, w tym złote akcenty dekoracyjne oraz wykończenie wnętrza elementami skórzanymi. W warstwie dźwiękowej wirtualnemu pojazdowi przypisano brzmienie wolnossącego silnika V12.

Wariant do ujrzenia w rzeczywistości; Aston Martin

Pojazd zostanie zaimplementowany w trybach wieloosobowych gry Call of Duty: Modern Warfare 4, w tym w trybie ewakuacyjnym DMZ oraz w module Battle Royale (Warzone). W obu tych trybach gracze wykorzystują pojazdy do przemieszczania się po obszernych mapach.

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Twórcy gry oraz przedstawiciele marki zadbali o odpowiednie osadzenie pojazdu w świecie przedstawionym. Dreadnought nie będzie pojawiał się na mapie w sposób całkowicie losowy, gracze znajdą go przede wszystkim w rejonach charakteryzujących się wysokim prestiżem w świecie gry, takich jak luksusowe nieruchomości czy punkty widokowe. Nazwa pojazdu bezpośrednio nawiązuje do brytyjskiego pancernika marynarki HMS Dreadnought z 1906 roku, co ma podkreślać jego masywną konstrukcję i rolę na wirtualnym polu bitwy.

Od Agenta 007 do cyfrowej rozrywki

Przez wiele dekad obecność marki Aston Martin w popkulturze była ściśle powiązana z cyklem filmów o Jamesie Bondzie, których raczej nie kojarzymy z pancernymi kształtami, lecz z klasyczną elegancją i brytyjskim stylem super szpiega. Koncept Dreadnought stanowi wyraźne odejście od tej konwencji na rzecz bardziej agresywnej i nowoczesnej stylistyki, więc lekko mówiąc dość ryzykowanie dla wizerunku firmy.

Wersja wirtualna; Aston Martin

Przedstawiciele firmy tłumaczą tę decyzję zmianami w sposobie konsumpcji mediów przez młodsze pokolenia. Stefano Saporetti, dyrektor ds. dywersyfikacji marki w Aston Martinie, zaznaczył:

Nasza strategia dywersyfikacji marki opiera się na odkrywaniu nowych wymiarów luksusu, a rozszerzenie zasięgu Astona Martina na świat gier pozwala nam angażować się w nowe pokolenie na ich własnych warunkach. Dreadnought to nie tylko pojazd cyfrowy; to strategiczna brama dla młodszej, globalnej publiczności, aby doświadczyć naszego ultra-luksusowego DNA.

Wprowadzenie wirtualnego konceptu wpisuje się w szerszą sytuację rynkową producenta. Zgodnie z opublikowanymi danymi finansowymi za 2025 rok, całkowity wolumen sprzedaży samochodów marki Aston Martin odnotował spadek o 10 procent w porównaniu do roku poprzedniego.

Aston Martin

Jednocześnie aż 60 procent nabywców stanowiły osoby kupujące samochód tej marki po raz pierwszy. Obecność w popularnej franczyzie gier wideo służy jako narzędzie budowania świadomości marki wśród szerokiej audytorium, stanowiąc uzupełnienie tradycyjnych działań marketingowych.

Wariant do ujrzenia w rzeczywistości; Aston Martin

Mając tę wiedzę, nikogo na pewno nie dziwi, że już teraz chcą zasiać wiedzę o swojej firmie w młodszych pokoleniach. Kto wie, za kilka lat Dreadnought i logo marki Aston Martin, może być dla nich nostalgicznym wspomnieniem popychającym do zakupu nowego pojazdu.

Źródła: slashgear, astonmartin