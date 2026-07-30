Przełom dla druku przestrzennego? Creality Pika 3D Scanner robi to taniej i niczym kamera

Zwykłe zdjęcie to za mało, by wykonać szczegółowy druk 3D. Informacje o strukturach znacznie lepiej gromadzą skanery ze światłem laserowym, które mierzą czas powrotu odbitej fali od czujnika i na tej podstawie tworzą chmurę punktów, później zwizualizowaną jako mapę 3D. Fotogrametria w aplikacjach takich jak KIRI Engine czy RealityScan może coraz więcej, ale to nadal nie jest ten poziom. Lepiej wygląda sprawa, gdy korzystamy ze Scaniverse czy Polycam z iPhone’ów Pro z LiDAR-em.

Odpowiedzią dla tych, którzy chcą lepszej jakości, są konsumenckie skany. Creality jest firmą, która oferuje zarówno wydruki 3D, jak i skanery do mapowania obiektów. Ma ona w ofercie urządzenie Sermoon P1, które dzięki ekranowi i wyspom aparatów oraz skanerów wygląda jak hybryda nawigacji GPS, kontrolera do drona i smartfonu. Kosztuje przy tym 3000 dolarów. Ta sama firma spróbowała wejść ze swoim sprzętem na znacznie niższą półkę cenową.

Gadżet do skanowania niczym mały aparat. Zabrakło jedynie kolorowych obudów

Creality Pika 3D Scanner to najmniejszy i najtańszy produkt w ofercie tego producenta, który w przedsprzedaży możemy zamówić za 629 dolarów z 10-procentowym rabatem. Jednocześnie w cenie 699 dolarów nadal jest jednym z tańszych sprzętów do tego typu zastosowań, a co więcej, także jednym z nielicznych, który stawia na łatwość interakcji rodem ze smartfonów lub aparatów.

Creality Pika 3D Scanner ma być lekki i mobilny

Znakomita większość takich skanerów nie ma ekranów i nie daje nam podglądu druku na żywo inaczej niż przez podłączenie do komputera. Pika 3D Scanner w swoich założeniach przypomina aparat – ma 3-calowy ekran dotykowy o jasności do 500 nitów. Całość waży 260 gramów i mieści się (choć nie bez rozciągnięcia) w kieszeni koszuli dzięki wymiarom 10x6x3,5 cm. Do środka mieści się wyjmowana bateria o pojemności 3350 mAh ładowana przez USB-C, a producent w zestawie oferuje dwa takie ogniwa.

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Creality Pika 3D Scanner wykorzystuje rejestrowanie obrazu bez markerów (w trybie po kablu na komputerze) i robi to dzięki wykorzystaniu 7 równoległych laserów i hybrydowego układu optycznego z dwoma źródłami światła. Znajdziemy tu zarówno laser podczerwieni NIR, który nie razi w oczy oraz laser niebieski, a także kamery stereoskopowe śledzące odkształcenia linii lasera i kamerę RGB do przechwytywania danych o kolorze.

To wszystko napędzają algorytmy. Jedną z funkcji Creality Pika 3D Scanner jest nadawanie przestrzenności zdjęciom zrobionym przez telefony i aparaty. Dzięki sztucznej inteligencji sprzęt wygeneruje struktury na płaskich obrazach, by te dało się wydrukować jako płaskorzeźby. AI uzupełni też brakujące elementy skanu, jeśli nie zrobimy go dokładnie oraz stworzy całą sylwetkę w oparciu o skan twarzy i zdjęcie postaci.

Creality Pika 3D Scanner używa kamer i laserów

Sprzęt można połączyć przewodowo z komputerem dla najlepszych efektów, ale także i bezprzewodowo, w tym ze smartfonem. Może on rejestrować do 110 klatek na sekundę laserem podczerwonym przy połączeniu kablem lub 40/20 klatek przy obsłudze mobilnej. Producent podkreśla, że Creality Pika 3D Scanner poradzi sobie także ze skanem metalowych i czarnych obiektów, które są problematyczne, gdy nie wykorzystujemy sprayów. Dokładność skanów ma sięgać 0,03 milimetra i możemy na nich uwiecznić obiektyw od 10x10x10 mm³ do 2000x2000x2000 mm³.

Creality Pika 3D Scanner to działający produkt, który otwiera nowe możliwości druku 3D

W przeciwieństwie do części projektów mniejszych producentów, Creality Pika 3D Scanner jest produktem, który istnieje i trafił już do niektórych twórców produkujących materiały o gadżetach, ale też i znających się na druku 3D. Do pierwszych klientów sprzęt trafi w sierpniu. Pierwsze testy wskazują na przyzwoity sprzęt, który może rywalizować ze skanerami niemającymi podobnej mobilności i samodzielności.

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To dobra wiadomość dla rozwoju druku 3D. Dostępność drukarek przez ostatnie lata rosła, a ceny spadają. Oczywiście za mniej niż kilka tysięcy złotych nasze wydruki będą ograniczały się rozmiarem do figurek i breloków dla kluczy, ale jeszcze dekadę temu na jakiekolwiek drukowanie obiektów na swój użytek mogli sobie pozwolić wyłącznie entuzjaści.