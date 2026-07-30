Dzieci pokochają te smartwatche za styl, a rodzice ich łączność z Google Maps

Zaprezentowane przez markę boAt dwa nowe urządzenia dedykowane dzieciom, wpisują się właśnie taki trend, coraz bardziej widoczny na rynku nowoczesnych technologii użytkowych. Dzisiejsi rodzice coraz częściej poszukują rozwiązań, które z jednej strony zapewnią najmłodszym dostęp do cyfrowej rozrywki i ułatwią codzienną komunikację, a z drugiej pozwolą na dyskretne i skuteczne monitorowanie ich bezpieczeństwa.

Te smartwatche z łącznością 4G pozwolą na łatwy kontakt oraz spokój ducha dzięki funkcji Google Maps

W odpowiedzi na te potrzeby indyjski producent wprowadził do swojej oferty inteligentny zegarek Sailor Nav 4G oraz bezprzewodowe słuchawki Sailor Play. Oba produkty łączą w sobie funkcjonalność dostosowaną do wieku odbiorców z rozwiązaniami chroniącymi zdrowie oraz wspierającymi opiekę rodzicielską.

boAt

Sztandarowym produktem nowej serii jest bez wątpienia smartwatch boAt Sailor Nav 4G, stanowiący swoiste centrum komunikacyjne dla dziecka. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby wyeliminować konieczność zakupu tradycyjnego smartfona, który bywa dla najmłodszych zbyt delikatny, podatny na zgubienie lub przeładowany rozpraszającymi aplikacjami.

Zegarek obsługuje łączność w standardzie 4G dzięki wbudowanemu slotowi na kartę SIM, co umożliwia realizowanie połączeń głosowych oraz wideo, a także przesyłanie krótkich wiadomości w formie krótkich nagrań w ramach modułu czatu audio. Na wypadek nieprzewidzianych sytuacji na obudowie umieszczono fizyczny przycisk SOS, którego wciśnięcie natychmiastowo inicjuje połączenie z wcześniej zdefiniowanymi numerami alarmowymi opiekunów.

Niezwykle istotnym elementem smartwatchy Sailor Nav jest zaawansowany system geolokalizacji. Zegarek wykorzystuje pięciopunktowe pozycjonowanie połączone z integracją Google Maps, co pozwala na dokładne śledzenie pozycji dziecka w czasie rzeczywistym oraz analizowanie historii jego przemieszczania.

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Rodzice uzyskują także dostęp do funkcji tworzenia tak zwanych bezpiecznych stref, czyli wirtualnych ogrodzeń wokół istotnych punktów, takich jak szkoła, dom czy dom zajęć pozalekcyjnych. Zdefiniowanie takich obszarów sprawia, że każdorazowe wejście lub opuszczenie wyznaczonego terenu przez dziecko generuje automatyczne powiadomienie na telefonie opiekuna.

Smartwatche wyposażono w dotykowy ekran HD o przekątnej 1,44 cala oraz, co ciekawe, wbudowany aparat fotograficzny o rozdzielczości 2 megapikseli. Nie jest to szczyt technologiczny, ale pozwala dziecku na robienie zdjęć, a do tego oferuje również funkcję zdalnego wykonywania fotografii przez rodzica, co ułatwia weryfikację otoczenia w razie potrzeby.

Rynek technologiczny zaczyna dostarczać coraz więcej propozycji skrojonych pod kątem dzieci z troską o ich uwagę

Producent zadbał przy tym o odpowiednie mechanizmy chroniące dziecko przed nadmiernym rozpraszaniem uwagi w trakcie zajęć lekcyjnych. Oprogramowanie wyposażono w tryb klasy, wyłączający zbędne funkcje w godzinach zajęć, blokadę połączeń od nieznanych numerów, ograniczenie możliwości korzystania z klawiatury numerycznej oraz opcję dezaktywacji czatu wideo.

Zabezpieczono także sam proces użytkowania, to znaczy, że dziecko nie ma możliwości samowolnego wyłączenia urządzenia. Poza możliwością komunikacji, smartwatche wyposażono w proste narzędzia użytkowe typu stoper, kalkulator, budzik, pedometr oraz gry bez dostępu do sieci.

Do kompletu nie można zapomnieć o słuchawkach ze wbudowanym ograniczeniem głośności

Dopełnieniem tego przydatnego gadżetu są bezprzewodowe słuchawki boAt Sailor Play, które łączą przyjemność z bezpiecznym użytkowaniem, a osiągnięto to poprzez fabryczne ograniczenie natężenia dźwięku do poziomu 85 decybeli. Takie rozwiązanie jest rekomendowane przez ekspertów, ponieważ skutecznie chroni wrażliwy słuch dzieci przed uszkodzeniami spowodowanymi zbyt głośnym odtwarzaniem muzyki czy bajek przez długi czas.

boAt

Urządzenie bazuje na module Bluetooth 5.4, gwarantującym stabilne połączenie z telefonami, tabletami czy komputerami przy niskim zużyciu energii. Przekłada się to bezpośrednio na czas pracy na baterii, który według zapewnień producenta sięga aż 60 godzin na jednym ładowaniu.

Lekka konstrukcja z regulowanym pałąkiem, wyściełanymi nausznikami, wbudowanym mikrofonem oraz gniazdem ładowania USB-C sprawiają, że te słuchawki są miłym wstępem do poznania tego typu akcesoriów. Co prawda obydwa urządzenia mają swoją premierę w Indiach, lecz oferta firmy jest dostępna zarówno na AliExpress, jak i oficjalnej stronie producenta.

Źródło: gizmochina