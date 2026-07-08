Seria książek zainspirowała do stworzenia przydatnego, ale trochę niepokojącego narzędzia

Każdy fan serii o Harrym Potterze dobrze zna drugi tom tej serii, w której to pojawia się dziennik Toma Riddle’a przemawiający do bohaterów. Początkowo jest przyjazny, lecz z czasem okazuje się, że za miłymi słowami stała silna, złowieszcza moc. Istotne jest jednak to jak się z nim odbywał dialog. Otóż rozmowa z nim działała tak, że odpowiadał na wpisywane zdania; słowa piszącego znikały i pojawiała się odpowiedź dziennika. Zupełnie tak, jak w tym nowym narzędziu, które odziedziczyło swoją nazwę właśnie po wspomnianym czarnoksiężniku.

Riddle sprawi, że twój tablet dosłownie do ciebie przemówi. Aż ciarki przechodzą po plecach

Mając współczesną technologię i moc sztucznej inteligencji, kanadyjski deweloper zadał sobie pytanie, czy da się odtworzyć jedno z ikonicznych narzędzi ukazanych w jednej z największych serii współczesnej historii literatury? Wziął sprawy w swoje ręce i udowodnił, że jak najbardziej jest to możliwe i nie tylko odtworzył ten magiczny przedmiot, lecz także udostępnił tę zabawną formę interakcji dla każdego za pośrednictwem GitHuba.

Źródło: reMarkable

Ów deweloper, Maxime Rivest potrzebował do swojego projektu agenta sztucznej inteligencji Claude Fable 5, żeby odtworzyć we współczesnym tablecie e-inkowym reMarkable Paper Pro słynny dziennik Toma Riddle’a z drugiego tomu serii o Harrym Potterze – Komnata Tajemnic. Osiągnięty wynik jest tak dokładny, że aż da się odczuć niepokój.

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Program nazwano adekwatnie do swojego zadania – Riddle. I dokładnie tak jak w książce oraz w ekranizacji Chrisa Columbusa, należy w swoim tablecie napisać pytanie, a po chwili wiadomość zniknie, aby w jej miejsce pojawiła się animowana odpowiedź, jakby kreślił ją sam przyszły Lord Voldemort, również napisana kursywą i w taki sposób, aby się wydawało, że stoi za tym myśląca istota.

I love it when technology feels like magic. pic.twitter.com/7wbjyhyL8D — Maxime Rivest 🧙‍♂️🦙🐧 (@MaximeRivest) July 4, 2026

Autor tego narzędzia użył do jego stworzenia środków dla deweloperów już obecnych w zasobach reMarkable Paper Pro i jak podaje portal TechRadar jego celem było stworzenie aplikacji do komunikacji z AI, która odbywałaby się w sposób idealny dla tabletów i organiczny. Dlatego całkowicie porzucił ideę używania klawiatury na rzecz pisma odręcznego, czyli w myśl dziecięcego “Drogi Pamiętniczku”, lecz z najprawdziwszą odpowiedzią.

Brzmi świetnie, lecz niestety trzeba się trochę natrudzić

Co ciekawe, sztuczna inteligencja nie odczytuje w tym narzędziu tekstu jako tekst, tylko obraz. Po napisaniu naszego pytania, widzi efekt jako plik PNG, który po rozszyfrowaniu umożliwia stworzenie właściwej odpowiedzi, która w ostatnim kroku wyświetli się na ekranie tableta. Według informacji od dewelopera, na tę chwilę Riddle współpracuje z API OpenAI i OpenRouter oraz lokalnymi serwerami wspierającymi komunikację przy pomocy obrazków.

Źródło: reMarkable

Niestety nie wystarczy przygotowanego programu po prostu pobrać i uruchomić, na razie takiej wersji nie ma, więc trzeba wykonać kilka kroków, które są jasno opisane przez Maxime’a Rivesta opisane na stronie z Riddle na GitHubie oraz niestety jest jeszcze jeden warunek.

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Wymaga ona od użytkowników posiadania reMarkable Paper Pro, nie działa na innym tablecie i trzeba włączyć tryb deweloperski. Brzmi strasznie, lecz znów, twórca ma na to rozwiązanie i uspokaja przeprowadzając krok po kroku przez cały proces, lecz także, co jest w stu procentach fair i naturalną reakcją, zaznacza że wszystkie te zmiany dokonuje się na własną odpowiedzialność.

Źródło: reMarkable

Reakcja internetu na Riddle jest bardzo pozytywna i wielu się także zgadza, że ujrzenie tego w akcji jest troszkę niepokojące. Zaś deweloper już myśli o kolejnej przygodzie i przeniesieniu kolejnego, kultowego elementu serii książek na ekrany e-inkowych tabletów. Zatem nie może być inaczej i prace nad Mapą Huncwotów już trwają, to dopiero może być ciekawe!

Źródło: theverge, techradar