Seria książek zainspirowała do stworzenia przydatnego, ale trochę niepokojącego narzędzia

Każdy fan serii o Harrym Potterze dobrze zna drugi tom tej serii, w której to pojawia się dziennik Toma Riddle’a przemawiający do bohaterów. Początkowo jest przyjazny, lecz z czasem okazuje się, że za miłymi słowami stała silna, złowieszcza moc. Istotne jest jednak to jak się z nim odbywał dialog. Otóż rozmowa z nim działała tak, że odpowiadał na wpisywane zdania; słowa piszącego znikały i pojawiała się odpowiedź dziennika. Zupełnie tak, jak w tym nowym narzędziu, które odziedziczyło swoją nazwę właśnie po wspomnianym czarnoksiężniku.
Riddle sprawi, że twój tablet dosłownie do ciebie przemówi. Aż ciarki przechodzą po plecach
Mając współczesną technologię i moc sztucznej inteligencji, kanadyjski deweloper zadał sobie pytanie, czy da się odtworzyć jedno z ikonicznych narzędzi ukazanych w jednej z największych serii współczesnej historii literatury? Wziął sprawy w swoje ręce i udowodnił, że jak najbardziej jest to możliwe i nie tylko odtworzył ten magiczny przedmiot, lecz także udostępnił tę zabawną formę interakcji dla każdego za pośrednictwem GitHuba.
Ów deweloper, Maxime Rivest potrzebował do swojego projektu agenta sztucznej inteligencji Claude Fable 5, żeby odtworzyć we współczesnym tablecie e-inkowym reMarkable Paper Pro słynny dziennik Toma Riddle’a z drugiego tomu serii o Harrym Potterze – Komnata Tajemnic. Osiągnięty wynik jest tak dokładny, że aż da się odczuć niepokój.
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Program nazwano adekwatnie do swojego zadania – Riddle. I dokładnie tak jak w książce oraz w ekranizacji Chrisa Columbusa, należy w swoim tablecie napisać pytanie, a po chwili wiadomość zniknie, aby w jej miejsce pojawiła się animowana odpowiedź, jakby kreślił ją sam przyszły Lord Voldemort, również napisana kursywą i w taki sposób, aby się wydawało, że stoi za tym myśląca istota.
Autor tego narzędzia użył do jego stworzenia środków dla deweloperów już obecnych w zasobach reMarkable Paper Pro i jak podaje portal TechRadar jego celem było stworzenie aplikacji do komunikacji z AI, która odbywałaby się w sposób idealny dla tabletów i organiczny. Dlatego całkowicie porzucił ideę używania klawiatury na rzecz pisma odręcznego, czyli w myśl dziecięcego “Drogi Pamiętniczku”, lecz z najprawdziwszą odpowiedzią.
Brzmi świetnie, lecz niestety trzeba się trochę natrudzić
Co ciekawe, sztuczna inteligencja nie odczytuje w tym narzędziu tekstu jako tekst, tylko obraz. Po napisaniu naszego pytania, widzi efekt jako plik PNG, który po rozszyfrowaniu umożliwia stworzenie właściwej odpowiedzi, która w ostatnim kroku wyświetli się na ekranie tableta. Według informacji od dewelopera, na tę chwilę Riddle współpracuje z API OpenAI i OpenRouter oraz lokalnymi serwerami wspierającymi komunikację przy pomocy obrazków.
Niestety nie wystarczy przygotowanego programu po prostu pobrać i uruchomić, na razie takiej wersji nie ma, więc trzeba wykonać kilka kroków, które są jasno opisane przez Maxime’a Rivesta opisane na stronie z Riddle na GitHubie oraz niestety jest jeszcze jeden warunek.
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Wymaga ona od użytkowników posiadania reMarkable Paper Pro, nie działa na innym tablecie i trzeba włączyć tryb deweloperski. Brzmi strasznie, lecz znów, twórca ma na to rozwiązanie i uspokaja przeprowadzając krok po kroku przez cały proces, lecz także, co jest w stu procentach fair i naturalną reakcją, zaznacza że wszystkie te zmiany dokonuje się na własną odpowiedzialność.
Reakcja internetu na Riddle jest bardzo pozytywna i wielu się także zgadza, że ujrzenie tego w akcji jest troszkę niepokojące. Zaś deweloper już myśli o kolejnej przygodzie i przeniesieniu kolejnego, kultowego elementu serii książek na ekrany e-inkowych tabletów. Zatem nie może być inaczej i prace nad Mapą Huncwotów już trwają, to dopiero może być ciekawe!