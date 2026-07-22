Lexus LBX. Japoński miejski crossover klasy premium

Sprawdzony, ekologiczny napęd, zwinność i materiały najwyższej jakości — taki jest właśnie Lexus LBX. Mimo że to auto jest najmniejszym modelem w gamie Lexusa, to, wraz z NX’em, przewodzi na listach sprzedaży japońskiego producenta.

Małe miejskie crossovery pojawiają się w ofertach niemal wszystkich producentów, a popularność LBX’a potwierdza zaufanie, jakim klienci darzą markę Lexus. Przez pierwsze dwa lata produkcji ten miejski samochód spotkał się z ciepłym przyjęciem klientów, którzy zakupili przeszło 100 tysięcy egzemplarzy, z czego ponad połowa trafiła na europejskie drogi. To najlepszy dowód na to, że nowy model idealnie wpisał się w oczekiwania kierowców na Starym Kontynencie.

Europa pokochała LBX’a

Mimo że marka Lexus powstała z myślą głównie o rynku amerykańskim, a pierwszymi modelami były komfortowe limuzyny, to globalna ekspansja nakłoniła producenta do stworzenia całej gamy modelowej odpowiadającej różnym potrzebom klientów. W Europie, z jej ciasnymi ulicami w centrach miast, fantastycznie odnajduje się najmniejszy model, jaki kiedykolwiek wyprodukował Lexus – LBX. Ale aspekty funkcjonalne wynikające z kompaktowych wymiarów i zwinności to nie jedyny impuls zakupowy. Europejski klient docenił również prestiż marki premium i rodowód mocno kojarzony z niezawodnością.

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Premium w niewielkim crossoverze

LBX idealnie odnajduje się w miejskim zgiełku i dzięki kompaktowym wymiarom (4190 mm długości i 1825 mm szerokości) wpasuje się we wszystkie miejsca parkingowe. Nie oznacza to jednak ograniczeń w przestrzeni wewnątrz kabiny — z rozstawem osi wynoszącym 2580 mm LBX oferuje komfortową podróż całej rodzinie, a bagażnik o pojemności nawet 402 litrów pomieści walizki na weekend za miastem. Po złożeniu oparcia tylnej kanapy uzyskamy powierzchnię załadunkową o pojemności imponujących 994 litrów! Dodatkowa przestrzeń z jej płaską podłogą umożliwia bezproblemowe wsuwanie długich przedmiotów takich jak na przykład złożona spacerówka. Podwyższona pozycja za kierownicą, atmosferyczne przeszklenia i duże lusterka zapewniają doskonałą widoczność i pewną kontrolę tego, co się dzieje wokół samochodu.

A to wszystko w aucie producenta, który słynie z doskonałego wykończenia i najwyższej jakości materiałów. Minimalistyczna i jednocześnie gościnna filozofia projektowania Omotenashi może być utrzymana w jednej z sześciu atmosfer – od podstawowej, przez Elegant, Emotion, Relax po Cool i Vibrant Edition. Każdy znajdzie coś dla siebie, a rozbudowane możliwości konfiguracji pozwolą spersonalizować miejskiego malucha i wyróżnią się na tle innych aut. Wyrazista stylistyka pozwala zabłysnąć podczas wieczorowych wypadów, a komfortowe i ciche wnętrze wyciszyć się podczas podróży w rodzinne strony.

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Hybryda stworzona do miasta

Wyjątkowy wygląd idzie w parze z wyjątkowymi wrażeniami z jazdy. Układ napędowy jest oparty o sprawdzoną hybrydę, która łączy jednostkę spalinową z silnikiem elektrycznym. Ekologiczny, samoładujący się napęd generuje 136 KM i zapewnia płynną i dynamiczną jazdę w mieście i na lokalnych drogach dojazdowych.

W codziennym użytkowaniu kierowcy docenią możliwość jazdy w trybie elektrycznym przy małych prędkościach, co przełoży się na niską emisję spalin oraz większy komfort poruszania się po mieście.

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Technologia jutra i japońska gościnność

LBX oferuje sprawdzone rozwiązania z większych modeli Lexusa. Cyfrowe wskaźniki, nowoczesny system Lexus Link Connect z dostępem przez responsywny 9,8–calowy ekran oraz integracja ze smartfonami pozwolą szybko odnaleźć się w cyfrowym obliczu miejskiego crossovera z Japonii. Nad bezpieczeństwem czuwa cały pakiet systemów wspomagających kierowcę – od aktywnego tempomatu, przez utrzymanie pasa ruchu, po system zapobiegania kolizjom.

Wnętrze utrzymane jest w duchu Omotenashi, czyli japońskiej koncepcji gościnności. Niezależnie od wybranego pakietu wykończenia, nazwanych przez Lexusa „atmosferami”, kabina wita pasażerów przyjazną stylistyką i tkaninami premium w kilku wersjach kolorystycznych. Wygodne fotele z wielokierunkową regulacją zapewniają komfort oraz odpowiednie wsparcie dla kierowcy. Zwieńczeniem jest wygodna i wykończona ekologiczną skórą kierownica.

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Model, który porusza serca nowych klientów

Sukces Lexusa LBX jest ważny nie tylko pod względem wyników sprzedaży. Ten samochód stał się dla wielu kierowców pierwszym Lexusem w życiu. Kompaktowe wymiary miejskiego crossovera, wyrazista stylistyka oraz hybrydowy napęd są argumentami, którym ciężko się oprzeć osobom szukającym auta klasy premium.

Jednocześnie LBX adaptuje wszystkie cechy kojarzone z marką Lexus – najwyższą jakość wykonania, niezawodność, komfort podróżowania i dopracowane technologie. Miks wszystkich tych cech sprawił, że LBX zdobył serca i zaufanie kierowców i w krótkim czasie stał się jednym z najważniejszych samochodów w ofercie japońskiego producenta.