powrót

W Europie wiedzą, jak wymierzyć Chinom cios. Zawierucha na rynku magnesów z metali ziem rzadkich

Aleksander Kowal
19.07.2026|2 min
Naukowcy ze Szwecji opracowali rozwiązanie, które w przyszłości może znacząco zmniejszyć zależność światowego przemysłu od Chin w produkcji magnesów z metali ziem rzadkich. Uczeni postawili bowiem na wykorzystanie bardziej ekologicznej i wydajniejszej metody wytwarzania tych kluczowych komponentów, wykorzystywanych między innymi w samochodach elektrycznych, turbinach wiatrowych, robotach przemysłowych oraz nowoczesnych urządzeniach elektronicznych.
Metale ziem rzadkich

Metale ziem rzadkich

Chcesz czytać więcej treści jak W Europie wiedzą, jak wymierzyć Chinom cios. Zawierucha na rynku magnesów z metali ziem rzadkich"?

Magnesy neodymowo-żelazowo-borowe należą obecnie do najmocniejszych magnesów trwałych stosowanych na świecie. Ich produkcja wymaga jednak wykorzystania metali ziem rzadkich, których wydobycie i przetwarzanie wiążą się z wysokim zużyciem energii, nie wspominając o znacznym obciążeniu dla środowiska. Dodatkowym problemem jest fakt, że zdecydowana większość światowych zdolności przetwarzania tych surowców znajduje się w Chinach, co od lat budzi obawy o stabilność globalnych łańcuchów dostaw.

Czytaj też: Chińczycy odnaleźli miliony ton metali ziem rzadkich. Na tym nie koniec odkryć

Zespół badawczy ze Szwecji zaproponował nową metodę produkcji magnesów, która pozwala ograniczyć ilość wykorzystywanych metali ziem rzadkich, zachowując jednocześnie ich wysokie właściwości magnetyczne. Kluczowym aspektem działania opracowanej technologii jest bardziej efektywne wykorzystanie surowców podczas procesu produkcyjnego, co może przełożyć się zarówno na niższe koszty, jak i zmniejszenie wpływu całego procesu na środowisko. Według autorów badań ich rozwiązanie ma potencjał do wdrożenia na skalę przemysłową po zakończeniu kolejnych etapów rozwoju.

Znaczenie takich działań wzrosło szczególnie w ostatnich latach, gdy napięcia geopolityczne i ograniczenia eksportowe wprowadzone przez Pekin uwidoczniły, jak silnie światowy przemysł uzależniony jest od chińskich dostaw. Problemy z dostępnością magnesów i metali ziem rzadkich odbiły się na sektorze motoryzacyjnym, producentach elektroniki czy przemyśle obronnym, skłaniając wiele państw do intensywnych poszukiwań alternatywnych technologii i nowych źródeł surowców.

Nowe rozwiązanie nie eliminuje całkowicie potrzeby wykorzystywania metali ziem rzadkich, lecz i tak może znacząco ograniczyć ich zużycie, przy okazji zwiększając efektywność produkcji. To szczególnie ważne w kontekście rosnącego zapotrzebowania na silniki elektryczne i generatory wykorzystywane w transformacji energetycznej. Wraz z dynamicznym rozwojem elektromobilności czy odnawialnych źródeł energii popyt na wydajne magnesy stale rośnie, a wraz z nim potrzeba dywersyfikacji dostaw.

Czytaj też: Chińczycy nie oglądają się za siebie i uruchamiają kolejny reaktor. Jak to możliwe, że zwiększają moc, a redukują emisje?

Eksperci podkreślają, że przełamanie obecnej dominacji Chin nie nastąpi z dnia na dzień. Oprócz nowych technologii konieczne będą również inwestycje w wydobycie, przetwarzanie oraz budowę zakładów produkujących gotowe magnesy poza Azją. Mimo to każda innowacja zmniejszająca zapotrzebowanie na strategiczne surowce stanowi ważny krok w kierunku bardziej odpornego i zrównoważonego łańcucha dostaw.

Źródło: SciTechDaily

Aleksander KowalA
Napisane przez

Aleksander Kowal

Redaktor
Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
Chcesz czytać więcej treści jak W Europie wiedzą, jak wymierzyć Chinom cios. Zawierucha na rynku magnesów z metali ziem rzadkich"?
UdostępnijTwitter