Przyszłość zajrzała na wysypisko. Butelki, reklamówki i opakowania dały wodór

Dziś zamiast srebrnych maszyn, lewitujących samochodów i miast przykrytych szklanymi kopułami dostajemy reaktory, które mają radzić sobie z czymś znacznie bardziej przyziemnym. Z odpadami, których nie potrafiliśmy sensownie zagospodarować przez kilka ostatnich dekad. Tym razem to naukowcy z Ewha Womans University w Korei Południowej oraz UCLA w Stanach Zjednoczonych pokazali właśnie proces, który może zbliżyć nas do przyszłości, w której z plastiku będziemy wyciągać paliwo przyszłości, bo wodór.

Jeden reaktor zamiast idealnie posegregowanego plastiku

Wskazana alkaliczna obróbka termiczna, czyli ATT, pozwoliła wspomnianym specjalistom przekształcić mieszaninę trzech bardzo popularnych tworzyw sztucznych w wodór o czystości przekraczającej 90 procent. Główna konwersja zachodzi przy ciśnieniu atmosferycznym i w temperaturze około 400 stopni Celsjusza, a rodzajów plastiku nie trzeba wcześniej idealnie rozdzielać. Wyniki badania ukazały się 6 lipca 2026 roku w PNAS.

Właśnie brak konieczności dokładnego sortowania uważam za najważniejszą część całej historii. Produkcja wodoru z tworzyw sztucznych nie jest bowiem ogólnie nowym pomysłem. Pisałem już o fotoreformingu napędzanym światłem słonecznym, a wcześniej o instalacji, która miała przerabiać odpady plastikowe na gaz bogaty w wodór. Różne odmiany pirolizy, zgazowania, katalizy i procesów elektrochemicznych przewijają się w laboratoriach od lat.

Problem zwykle zaczyna się jednak przed samym reaktorem. Stos odpadów trzeba rozdzielić, oczyścić i przygotować, bo poszczególne polimery reagują inaczej. Każda dodatkowa taśma, czujnik, płukanie, suszenie oraz kontrola jakości podnoszą finalny koszt całej procedury. W laboratorium wystarczy sięgnąć po czystą próbkę PET. W zakładzie odpadowym trzeba poradzić sobie z opakowaniem zawierającym klej, barwnik, folię, resztki jedzenia oraz zakrętkę wykonaną z innego tworzywa. ATT ma zmniejszyć znaczenie części tych różnic.

Czytaj też: Pierwszy w historii lotniczy silnik elektryczny napędzany wodorem powstanie w Europie

W ramach swojej pracy badacze umieścili w procesie politereftalan etylenu, czyli PET znany przede wszystkim z butelek, a także polietylen i polipropylen wykorzystywane w torbach, foliach, opakowaniach, pojemnikach oraz niezliczonych przedmiotach codziennego użytku. Po odpowiednim przygotowaniu mieszanina mogła następnie zostać przetworzona bez rozdzielania jej na trzy osobne strumienie.

Skala problemu uzasadnia szukanie takich skrótów. Według OECD w 2019 roku świat wytworzył około 353 mln ton plastikowych odpadów, z których ostatecznie poddano recyklingowi zaledwie 9 procent. Około 19 procent spalono, prawie połowę skierowano na składowiska, a pozostała część trafiła do źle kontrolowanych systemów zagospodarowania lub bezpośrednio do środowiska.

PET współpracuje, ale reklamówka już nie

Sam mechanizm ATT nie opiera się na żadnym tajemniczym czy magicznym katalizatorze. Tworzywo jest ogrzewane w obecności wodorotlenku sodu, czyli popularnej sody kaustycznej. Związek uczestniczy w rozkładzie materiału, pomaga uwalniać wodór, a jednocześnie wiąże znaczną część węgla. W tym procesie PET okazał się stosunkowo wdzięcznym surowcem, ponieważ zawiera atomy tlenu oraz grupy chemiczne łatwiejsze do zaatakowania przez środowisko alkaliczne. Polietylen i polipropylen zachowały się zupełnie inaczej. Ich łańcuchy składają się przede wszystkim z bardzo stabilnych wiązań węgiel-węgiel oraz węgiel-wodór. Właśnie dzięki nim reklamówka lub pojemnik może przetrwać lata, ale te same wiązania stają się przeszkodą, kiedy próbujemy materiał kontrolowanie rozłożyć.

Naukowcy rozwiązali problem poprzez wstępne utlenianie termiczne. PE oraz PP zostały na krótko wystawione na działanie powietrza i umiarkowanej temperatury. Tlen utworzył w łańcuchach polimerowych bardziej reaktywne miejsca, od których później mógł rozpocząć się atak chemiczny. Dopiero tak aktywowane tworzywa skutecznie poddawały się głównej obróbce alkalicznej. Z jednej strony proces jest więc przedstawiany jako metoda jednego reaktora, ale nie należy tego rozumieć zbyt dosłownie. PE i PP nadal wymagają etapu przygotowawczego. Przemysł nie dostaje więc jednej maszyny, do której można bezmyślnie wrzucić zawartość żółtego pojemnika i uzyskać wodór. Badanie pokazuje raczej, że po wspólnym przygotowaniu różnych polimerów ich właściwa konwersja nie musi być prowadzona w kilku osobnych liniach.

90 procent czystości nie oznacza 90 procent wydajności

W tym miejscu warto zatrzymać się przy liczbie ponad 90 procent czystości wodoru. Taki wynik nie oznacza, że 90 procent masy plastiku zostało zamienione w gaz. Czystość opisuje skład uzyskanej mieszaniny gazowej, a nie ilość wyprodukowanego paliwa. Po zoptymalizowaniu warunków badacze otrzymali 43,7 milimola wodoru z grama PET, 51,9 milimola z grama PE oraz 30,2 milimola z grama PP. Po przeliczeniu daje to około 88 kilogramów wodoru z tony PET, 105 kilogramów z tony polietylenu i 61 kilogramów z tony polipropylenu. Wyniki nie są więc identyczne, ale pokazują, że nawet wyjątkowo odporne poliolefiny mogą stać się sensownym surowcem wodorowym.

Czytaj też: Chińczycy zrobili pierwszy na świecie certyfikowany ciężki silnik wodorowy. Weichai Power chwali się przełomem

Dla mnie właśnie takie przeliczenie sprowadza wizję przyszłości na ziemię. Wodór nie pojawia się znikąd. Plastik jest przecież produkowany głównie z ropy oraz gazu ziemnego, więc zawarta w nim energia i wodór pochodzą z paliw kopalnych. ATT nie tworzy całkowicie odnawialnego źródła energii, ale pozwala odzyskać część chemicznej wartości materiału, który w innym przypadku mógłby zostać spalony albo zakopany.

Najbardziej futurystyczna część procesu nie dotyczy zresztą samego wodoru, a losu węgla. W klasycznym zgazowaniu duża część węgla zawartego w plastiku trafia do gazów procesowych, a w tym do dwutlenku węgla. ATT wykorzystuje wodorotlenek sodu do związania go w formie stałego węglanu sodu. Analizy produktów reakcji pokazały, że ponad 75 procent pierwotnego węgla pozostawało w stabilnych węglanach lub ciekłych pozostałościach organicznych. Mniej niż 13 procent przechodziło zaś do fazy gazowej, a bezpośrednie uwalnianie węgla do atmosfery podczas reakcji określono jako pomijalne.

Powstały węglan sodu można następnie przekształcić w węglan wapnia. Ten sam minerał znajduje zastosowanie między innymi jako wypełniacz oraz surowiec w materiałach budowlanych. Zamiast wypuścić węgiel przez komin, można więc teoretycznie zamknąć go w stałym materiale i skierować do dalszego wykorzystania. Nie nazwałbym jednak całego procesu “bezemisyjnym”. Reaktor może niemal nie emitować dwutlenku węgla bezpośrednio, ale wodorotlenek sodu trzeba wcześniej wyprodukować, tworzywa podgrzać, odpady przewieźć, a gaz oczyścić i sprężyć.

Najtrudniejszy eksperyment rozpocznie się poza laboratorium

Badacze przedstawiają ATT jako proces skalowalny, ale na obecnym etapie mamy do czynienia z eksperymentem laboratoryjnym. Nie znamy więc jeszcze kosztu instalacji zdolnej do pracy przez kilka lat, odporności reaktora na silnie alkaliczne środowisko ani efektywności odzyskiwania wodorotlenku sodu. Sama gospodarka sodą kaustyczną może zdecydować o powodzeniu całej koncepcji. Jeżeli odczynnik będzie trzeba stale uzupełniać, koszt i ślad środowiskowy mogą szybko pochłonąć korzyści wynikające z niższej temperatury. Jeżeli uda się go skutecznie odzyskiwać lub przekształcać produkty procesu w towar o realnej wartości, ekonomia zacznie wyglądać znacznie lepiej.

Kolejne pytanie dotyczy prawdziwych odpadów. Mieszanka PET, PE i PP jest znacznie bliższa rzeczywistości, ale nadal nie odpowiada dokładnie temu, co trafia do sortowni. Brakuje w niej PVC, polistyrenu, laminatów, włókien, metali, klejów, pigmentów, plastyfikatorów i resztek organicznych. Chlor obecny w PVC, związki bromu z dodatków ognioodpornych albo szkło z kompozytów mogą całkowicie zmienić zachowanie przemysłowej instalacji. Tego typu problem widać przy współzgazowaniu plastiku oraz odpadów węglowych, bo dopiero wielomiesięczna praca z nierównym i zanieczyszczonym surowcem pokazuje, czy proces naprawdę nadaje się do masowego zastosowania.

Czytaj też: Chiny z zazdrością patrzą na wyczyn sąsiada. Ciepło z reaktora jądrowego wytwarza tam wodór bez spalania paliw kopalnych

Mimo tych zastrzeżeń patrzę na ATT jako na jeden z ciekawszych kierunków przetwarzania plastiku. Nie dlatego, że badacze wyprodukowali wodór, bo takie demonstracje widzieliśmy już wielokrotnie. Ważniejsze jest połączenie trzech elementów – pracy z mieszaniną popularnych tworzyw, stosunkowo niskiej temperatury oraz zatrzymywania większości węgla w fazie stałej.

Źródła: PNAS, OCED, UCLA , PubMed