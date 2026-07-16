Prosty sposób na bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Wystarczy ten mały gadżet

Koniec z kablami. Jak to działa w praktyce?

Navitel CPA5 to minimalistyczny, kieszonkowy adapter, który powstał z myślą o kierowcach chcących tchnąć odrobinę nowoczesności w swoje codzienne podróże. Urządzenie pozwala na bezprzewodowe korzystanie z systemów Android Auto oraz Apple CarPlay w samochodach, które fabrycznie obsługują te funkcje wyłącznie po kablu.

Cała ich magia tego małego urządzonka polega przede wszystkim na prostocie działania i konfiguracji. Wystarczy wpiąć adapter do fabrycznego portu USB w samochodzie, a następnie sparować smartfon (z Androidem lub iPhone’a) przez Bluetooth/Wi-Fi w ramach jednorazowej konfiguracji. W zasadzie na tym kończy się cała filozofia. Od teraz, za każdym razem, gdy wsiądziesz do auta z telefonem w kieszeni lub torebce, system multimedialny połączy się automatycznie w tle.

W obudowie urządzenia znalazło się również miejsce na bardzo praktyczny wskaźnik LED. Informuje on o aktualnym stanie pracy – od razu widzisz, czy adapter ma zasilanie, czy właśnie paruje się z telefonem, czy też połączenie jest aktywne i stabilne.

Święty spokój i pewna gwarancja zamiast loterii z Chin

Spójrzmy prawdzie w oczy – na portalach aukcyjnych bez trudu znajdziemy dziesiątki bezimiennych, tanich adapterów sprowadzanych bezpośrednio z Chin. Nie mówię, że wszystkie nadają się do kosza, bo opinie są różne. Część użytkowników chwali te budżetowe rozwiązania, ale nie brakuje też narzekać na zrywanie połączenia, opóźnienia dźwięku czy problemy z kompatybilnością po aktualizacji systemu w telefonie.

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Z racji, że obecnie zakupy na AliExpress czy innych chińskich platformach nie są już taką tanią zabawą ze względu na cło, rozsądniejszą opcją wydaje się kupno produktu dostępnego bezpośrednio w Polsce. Navitel jest dobrze znaną firmą, a wielu kierowców korzysta lub korzystało już z ich rozwiązań, od lat zapewnia aktualizacje oprogramowania, więc nie trzeba martwić się o wsparcie. Podobnie sprawa wygląda z reklamacją lub gwarancją. Jasne, jeśli kupimy gadżet za kilka dyszek, nikomu nie będzie chciało się odsyłać tego i męczyć z pisaniem ze sprzedawcą, który czasem nie rozumie nawet po angielsku. Tylko że to pieniądze wywalone w błoto. W przypadku wyboru Navitel CPA5 – kosztującego 129 99 zł — jeśli pojawią się problemy, po prostu zanosimy urządzenie do klepu na gwarancję lub by skorzystać z reklamacji. To po prostu wygodniejsze rozwiązanie.

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Najlepszą wiadomością jest to, że za komfort bezprzewodowego podróżowania wcale nie trzeba przepłacać. Adapter Navitel CPA5 trafił na polskie półki sklepowe w niezwykle atrakcyjnej cenie 129,99 złotych. Nie jest to urządzenie za „miliony moment” i różnica względem chińskich adapterów nie jest aż tak wielka. Za to mamy sprawdzony produkt, który uwalnia nas od wiszących i niszczących się kabli z kokpitu to rewelacyjny układ. Jeśli cenicie sobie estetykę w aucie, macie dość ciągłego wyciągania telefonu z kieszeni przy wsiadaniu i chcecie, by wasza ulubiona muzyka ze Spotify oraz Mapy Google startowały same tuż po przekręceniu kluczyka – Navitel CPA5 będzie dla was idealny.