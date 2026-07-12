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Rewolucja na sali operacyjnej. Roboty humanoidalne po raz pierwszy samodzielnie operują!

Monika Wojciechowska
12.07.2026|4 min
W świecie medycyny właśnie dokonał się przełom, który może na zawsze zmienić oblicze sal operacyjnych. Po raz pierwszy w historii, teleoperowane roboty humanoidalne przeprowadziły dwie operacje, sygnalizując nadejście nowej ery w chirurgii. To wydarzenie nie tylko otwiera drzwi do niezwykłych możliwości, ale także stawia przed nami intrygujące pytania dotyczące przyszłości opieki zdrowotnej.
Rewolucja na sali operacyjnej. Roboty humanoidalne po raz pierwszy samodzielnie operują!
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Niespotykany sukces: pierwsze operacje chirurgiczne

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (UCSD) ogłosili sukces, który przeszedł do historii. W ramach badań przedklinicznych, zespół z powodzeniem wykorzystał teleoperowane roboty humanoidalne do przeprowadzenia dwóch skomplikowanych zabiegów. Jedna operacja polegała na usunięciu pęcherzyka żółciowego, gdzie ludzki chirurg współpracował z robotem. Drugi, jeszcze bardziej zaskakujący, zabieg został wykonany przez dwa roboty humanoidalne działające wspólnie. Oba eksperymenty przeprowadzono na dużych ssakach innych niż naczelne, potwierdzając ogromny potencjał tej technologii.

Dlaczego to rewolucja w medycynie?

Ten technologiczny krok milowy to znacznie więcej niż tylko demonstracja możliwości. Naukowcy sugerują, że teleoperowane roboty humanoidalne mogą stać się kluczowym wsparciem dla chirurgów, a w przyszłości umożliwić przeprowadzanie zabiegów na odległość. To szczególnie istotne w kontekście globalnego niedoboru chirurgów i potrzeby zapewnienia dostępu do zaawansowanej opieki medycznej, zwłaszcza w regionach o ograniczonych zasobach.

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Humanoidalna forma i wszechstronność tych maszyn sprawiają, że mogą one wykonywać znacznie szerszy zakres zadań klinicznych i pomocniczych niż konwencjonalne platformy robotyki chirurgicznej. Dzięki temu stają się idealnym rozwiązaniem nie tylko dla szpitali, ale także dla odległych społeczności, stref dotkniętych katastrofami czy nawet w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.

Surgie kontra giganci sali operacyjnej. Przewaga nowej generacji

Obecne systemy robotyki chirurgicznej są zazwyczaj wysoce wyspecjalizowane. Posiadają od trzech do czterech ramion, dedykowane oprogramowanie i własne narzędzia chirurgiczne. Ich masa, sięgająca około 816 kg, wymaga specjalnie przystosowanych sal operacyjnych, długiego czasu konfiguracji i przeszkolonego personelu pomocniczego. To sprawia, że są kosztowne i trudne do wdrożenia poza dużymi centrami medycznymi.

Tymczasem roboty humanoidalne użyte w badaniu, nazwane Surgie, mają około 1,5 metra wysokości i ważą zaledwie 27 kg. Ich kompaktowa, mobilna konstrukcja pozwala na działanie w istniejących salach operacyjnych bez konieczności wprowadzania znaczących zmian infrastrukturalnych. Co więcej, naukowcy wyposażyli je w adaptery, które umożliwiają używanie standardowych instrumentów chirurgicznych, co jest ogromną zaletą. Operatorzy donoszą, że sterowanie nimi jest bardziej intuicyjne niż w przypadku tradycyjnych systemów.

Zespół UCSD podkreśla, że w badaniach przedklinicznych teleoperowane roboty humanoidalne osiągnęły precyzję chirurgiczną porównywalną z uznawanymi platformami robotycznymi. To dowodzi, że kompaktowe systemy humanoidalne mogą zapewnić wysoką jakość zabiegów, jednocześnie czyniąc zaawansowaną opiekę medyczną bardziej dostępną w trudnych warunkach.

Ambitna Wizja Przyszłości

Choć sukces Surgie jest bezsprzeczny, przed szerokim wdrożeniem technologii pozostaje jeszcze kilka wyzwań. Podczas procedur roboty wymagały wielokrotnych kalibracji, co wydłużało ogólny czas operacji w porównaniu z konwencjonalnymi systemami. Naukowcy przypominają jednak, że podobne ograniczenia są typowe dla wczesnych etapów rozwoju nowych technologii chirurgicznych. Pierwsze laparoskopowe zabiegi robotyczne zajmowały kiedyś kilka godzin, a dziś, dzięki udoskonaleniom, trwają około 30 minut.

Kolejnym aspektem jest opóźnienie komunikacji – czas między sygnałem sterującym chirurga a ruchem robota. Zminimalizowanie tego opóźnienia będzie kluczowe dla realizacji długodystansowych operacji teleoperowanych w odległych i słabo obsługiwanych społecznościach.

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Wizja zespołu UCSD wykracza poza samo przeprowadzanie operacji. Humanoidalne roboty, dzięki swojej zdolności do chodzenia i manipulowania obiektami, mogłyby pobierać instrumenty chirurgiczne, pomagać personelowi medycznemu w rutynowych zadaniach, a nawet sprzątać sale operacyjne po zabiegach. To znacząco usprawniłoby przepływ pracy i zmniejszyłoby obciążenie zespołów medycznych.

Jak podkreślił Michael Yip, członek wydziału inżynierii elektrycznej i komputerowej UCSD oraz jeden z głównych autorów pracy: “Naszym celem jest sala operacyjna przyszłości, gdzie roboty humanoidalne i ludzie pracują ramię w ramię jako zintegrowany zespół, aby zapewnić zabiegi potrzebującym, zarówno w tradycyjnych szpitalach, jak i w nietradycyjnych, polowych scenariuszach medycznych”.

Monika WojciechowskaM
Napisane przez

Monika Wojciechowska

Redaktor
Najbliższe są mi tematy związane z technologią, gadżetami, nowoczesnym AGD i motoryzacją. Interesują mnie rozwiązania, które nie tylko dobrze wyglądają na papierze, ale przede wszystkim realnie wpływają na komfort, wygodę i sposób, w jaki korzystamy z technologii na co dzień. Ukończyłam studia dziennikarskie oraz szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji. Prywatnie uwielbiam gry i muzykę.
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