Roboty humanoidalne zmieniają przemysł. AGIBOT G2 udowadnia skuteczność w prawdziwej fabryce!

Sześć dni bez przerwy. Test na żywej linii produkcyjnej

Wydarzenie miało miejsce w zakładzie produkcyjnym elektroniki Longcheer Technology w Nanchang, gdzie roboty AGIBOT G2 zostały rzucone na głęboką wodę. Przez ponad 64 godziny, bez jakiejkolwiek przerwy, samodzielnie wykonywały szereg skomplikowanych zadań. Mówimy tu o kontroli jakości tabletów, sortowaniu defektów i transporcie materiałów. To nie była kontrolowana demonstracja laboratoryjna, a praca na aktywnej linii masowej produkcji, w otoczeniu ludzkich pracowników i działających maszyn przemysłowych.

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Wyniki są oszałamiające: roboty humanoidalne AGIBOT G2 ukończyły łącznie 64 828 zadań w ramach ponad czterech przepływów pracy produkcyjnej. Co więcej, osiągnęły imponujący wskaźnik sukcesu na poziomie 99,99 procent i przyczyniły się do wyprodukowania 17 625 jednostek tabletów. To niezbity dowód na ich zdolność do wykonywania spójnych, wielkoobjętościowych prac produkcyjnych w dynamicznym środowisku fabrycznym.

Nowa definicja wcielonej AI

Cel transmisji na żywo był jasny – firma AGIBOT chciała dowieść, że roboty humanoidalne mogą funkcjonować niezawodnie w praktycznych warunkach przemysłowych, a nie jedynie w starannie zaaranżowanych scenariuszach. “Wprowadzając wiele robotów humanoidalnych na prawdziwą linię produkcyjną i udostępniając ten proces publicznie przez sześć kolejnych dni, chcieliśmy dostarczyć bardziej przejrzystej odpowiedzi na pytanie, czego tak naprawdę wymaga industrializacja wcielonej sztucznej inteligencji” – skomentował Yao Maoqing, prezes jednostki biznesowej Embodied AI w AGIBOT.

To podejście podkreśla kluczową zmianę w myśleniu o robotyce: od izolowanych projektów badawczych do pełnej integracji z codziennymi operacjami przemysłowymi. Okazuje się, że roboty potrafią dostosowywać się do zmieniających się zadań i operacji w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe dla ich szerokiego zastosowania.

AGIBOT przyspiesza produkcję. 15 000 robotów w rekordowym tempie

Wspomniane wydarzenie zbiegło się w czasie z ogłoszeniem kolejnego, równie imponującego osiągnięcia. AGIBOT ogłosił, że z linii produkcyjnej zjechał 15 000. robot, który został dostarczony partnerowi produkcyjnemu Longcheer. Ten kamień milowy odzwierciedla gwałtowny wzrost zdolności produkcyjnych firmy w obliczu rosnącego popytu na systemy wcielonej sztucznej inteligencji.

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Analizując tempo rozwoju, widzimy prawdziwy przełom: zwiększenie skumulowanej produkcji z 1000 do 5000 robotów zajęło AGIBOT około roku. Następnie, aby zwiększyć produkcję z 5000 do 10 000 jednostek, firma potrzebowała zaledwie trzech miesięcy – to ponad czterokrotne przyspieszenie! Utrzymując to tempo, udało się osiągnąć próg 15 000 jednostek. AGIBOT twierdzi, że zajmuje czołową pozycję w globalnych dostawach robotów humanoidalnych, z szacowanym 39-procentowym udziałem w światowym rynku.

Robot G2, model, który przekroczył próg 15 000 sztuk, to kołowy manipulator mobilny wyposażony w humanoidalną górną część ciała. Jest zaprojektowany do zastosowań przemysłowych, takich jak obsługa materiałów, inspekcje i wsparcie linii produkcyjnych. Jego sukces rynkowy i dowiedziona niezawodność wskazują, że przyszłość przemysłu jest coraz bardziej humanoidalna. To przełom, na który czekaliśmy – roboty gotowe do masowej pracy, zmieniające oblicze globalnej produkcji.