D-Day godny XXI wieku. Po raz pierwszy roboty trafiły na brzeg i zaczęły szturm

Tym razem Ukraińcy połączyli dwie znane już maszyny w sposób, którego wcześniej nie udokumentowano podczas prawdziwej operacji wojskowej. Bezzałogowa łódź dopłynęła bowiem do okupowanego brzegu, wysadziła uzbrojony pojazd lądowy, a ten ruszył dalej bez jednego żołnierza na pokładzie. Innymi słowy, widok prowadzenia działań wojenny godny połowy lat 20. XXI wieku.

Robotyczny desant na Mierzei Kinburnskiej

Operację przeprowadziła ukraińska 123. Samodzielna Brygada Obrony Terytorialnej na Mierzei Kinburnskiej w obwodzie mikołajowskim. Rosjanie kontrolują ten wąski pas lądu od pierwszych miesięcy pełnoskalowej inwazji, a cały teren znajduje się pod stałą obserwacją dronów, artylerii oraz systemów rozpoznania. Innymi słowy, klasyczny desant byłby tam wyjątkowo ryzykowny. Żołnierze mogliby zostać zauważeni i ostrzelani jeszcze przed rozwinięciem się na plaży, więc Ukraińcy postanowili więc usunąć ludzi z najbardziej niebezpiecznego fragmentu operacji.

No soldiers. Just machines.



Ukraine has carried out the world's first known combat mission in which a sea drone transported and deployed an armed ground robot behind Russian lines on the occupied Kinburn Spit. pic.twitter.com/zyJdFXWxVb — Ivan Khomenko (@KhomenkoIv60065) July 13, 2026

Bezzałogowa platforma morska przepłynęła przez wodę i dotarła do zajętego wybrzeża. Zamiast eksplodować przy celu, jak wiele wcześniejszych ukraińskich dronów morskich, wysadziła uzbrojony pojazd lądowy. Robot zjechał zaś na brzeg i według komunikatu jednostki wykonał zadanie bojowe na okupowanym terenie, ale jej szczegółów nie poznaliśmy.

Ukraińcy określają operację jako pierwszą znaną misję tego rodzaju na świecie. Warto jednak zachować w tej kwestii ostrożność. Nie istnieje przecież rejestr wszystkich tajnych testów i działań prowadzonych przez armie. Możemy więc oficjalnie mówić o pierwszym publicznie udokumentowanym przypadku, w którym dron morski posłużył jako transporter dla uzbrojonego robota lądowego podczas rzeczywistej operacji bojowej.

Łódź jako miniaturowy okręt desantowy

Sam robot lądowy nie jest największą nowością. Ukraina wykorzystuje takie pojazdy do przewożenia amunicji, żywności, rannych, min i systemów walki elektronicznej. Coraz częściej otrzymują też zdalnie sterowane karabiny i wspierają piechotę podczas szturmów.

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Znacznie ważniejsze wydaje mi się więc nowe zastosowanie łodzi. Ukraińskie drony morskie zaczynały jako niewielkie, wypełnione materiałami wybuchowymi jednostki uderzające w rosyjskie okręty. Później pojawiły się warianty z karabinami, rakietami i dronami latającymi. Teraz zaś bezzałogowa łódź zamieniła się w transporter przewożący innego robota. Innymi słowy, na potrzebę tej akcji nie powstała jedna maszyna, która potrafi robić wszystko. Powstał za to łańcuch, w którym każda platforma wykonuje zadanie dopasowane do swoich możliwości.

Łódź pokonuje wodę, dociera do brzegu i wysadza pojazd, a finalnie robot przejmuje misję na lądzie. Dla mnie właśnie tak wygląda znacznie bardziej prawdopodobna przyszłość wojny niż armie humanoidalnych automatów. Nie będziemy oglądać jednego robota-zabójcy zastępującego cały oddział. Zamiast niego pojawią się zespoły prostszych maszyn, które będą się wzajemnie transportować, osłaniać i przekazywać sobie zadania.

Uzbrojony Rys pojechał za rosyjskie linie?

Ukraińska brygada nie podała oficjalnie nazwy pojazdu. Nagranie sugeruje jednak, że mógł to być Rys, czyli ukraiński robot produkowany przez lwowską firmę Roboneers, który został wyposażony w karabin maszynowy PKT kalibru 7,62 mm. Rodzina Rys powstała przede wszystkim jako platforma logistyczna. Podstawowe warianty mogą przewozić około 150 kg ładunku, a cięższe odmiany nawet około 300 kg. Po zamontowaniu zdalnie sterowanego modułu bojowego ShaBlya taki transporter zmienia się jednak w mobilne stanowisko ogniowe.

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Nie oznacza to, że robot samodzielnie wybierał cele i podejmował decyzję o strzelaniu. Dostępne informacje nie potwierdzają takiego poziomu autonomii. Najpewniej pozostawał pod kontrolą operatora, który obserwował obraz z kamer i sterował zarówno ruchem, jak i uzbrojeniem. Naturalnie taki brak pełnej autonomii nie umniejsza znaczenia tej misji. Pojazd nie potrzebuje sztucznej inteligencji na poziomie człowieka, żeby osłaniać pozycję, prowadzić rozpoznanie albo otworzyć ogień bez wystawiania żołnierza na rosyjskie drony i artylerię.

Co ważne, w czerwcu 2026 roku ukraińskie roboty lądowe miały wykonać ponad 16600 misji logistycznych i ewakuacyjnych. Oznacza to przewożenie amunicji, sprzętu, jedzenia oraz rannych z miejsc, w których wysłanie człowieka byłoby zbyt niebezpieczne. Liczba takich zadań wzrosła o 18,6 procent względem maja, a od początku roku systematycznie rośnie, więc uzbrojony robot do desantu jest przetarciem kolejnych szlaków. Oczywiście nie jest to rozwiązanie idealne.

Jedna udana misja nie zmienia jeszcze wojny

Robotyczny desant ma też wiele ograniczeń, których nie pokazuje krótkie nagranie. Łódź musi trafić w odpowiedni fragment brzegu i ustawić się tak, żeby pojazd mógł zjechać. Robot potrzebuje stabilnej łączności, obrazu z kamer i ochrony przed zakłóceniami. Wystarczy więc byle fala, kamień, miękki piasek albo utrata sygnału, żeby cała misja zakończyła się jeszcze przed dotarciem do celu.

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Nie wiemy też, co dokładnie zrobił pojazd po wyładunku. Ukraińcy nie ujawnili celu, czasu trwania operacji, rezultatów ani tego, czy robot wrócił. Film potwierdza więc nowy sposób prowadzenia działań, ale nie pozwala jeszcze ocenić jego skuteczności. Mimo tego uważam, że najważniejsza zmiana już nastąpiła. Dowódca może podjąć próbę, na którą prawdopodobnie nie zdecydowałby się z udziałem ludzi. Strata robota nadal kosztuje, ale nie oznacza automatycznie śmierci załogi łodzi i żołnierzy wysiadających na brzegu.

Przyszłość wojny właśnie zjechała na plażę

Porównanie tej operacji do D-Day jest oczywiście przesadzone pod względem skali. Na Mierzei Kinburnskiej nie pojawiły się tysiące jednostek i dziesiątki tysięcy żołnierzy. Podobny pozostał jednak podstawowy problem – trzeba dostać się na kontrolowany przez przeciwnika brzeg i przetrwać pierwsze minuty po desancie. W 1944 roku ryzyko ponosili ludzie stłoczeni w barkach desantowych. W 2026 roku Ukrainie udało się wysłać na brzeg maszynę, której transporter również nie potrzebował załogi.

Jeden robot nie przejmie mierzei, nie utrzyma rozległego terenu i nie zastąpi piechoty. Może jednak wykryć pozycję, zmusić przeciwnika do otwarcia ognia, dostarczyć ładunek, osłonić podejście albo sprawdzić, czy plaża nadaje się do kolejnej operacji. Kilkadziesiąt współpracujących maszyn mogłoby już stworzyć znacznie poważniejszy problem i otworzyć lotnictwu możliwości, których trudno nie docenić.

Źródła: Defence Blog, UNITED24