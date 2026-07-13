Niebo zamieniło się w ścianę światła. Radziecka rakieta zrobiła coś, czego Amerykanie nie umieli wyjaśnić

W tym akurat przypadku nie chodzi tylko o dziwne zjawisko na niebie. Chodzi o podejrzenie, że podczas obserwacji startu radzieckiego SS-20 związanego z procedurami po traktacie INF, Amerykanie mogli zobaczyć coś, co wyprzedzało ich intuicję o tym, jak będzie wyglądała wojna z pociskami balistycznymi. Wojna, w której nie wystarczy strzelić szybciej i dalej, bo równie ważne staje się oszukanie oczu przeciwnika.

Amerykański samolot szpiegowski obserwował radziecką rakietę. Nagle zobaczył coś innego

Jesienią 1988 roku amerykański RC-135S Cobra Ball obserwował start radzieckiego pocisku SS-20 Saber, znanego w ZSRR jako RSD-10 Pioneer. Nie był to przypadkowy samolot w przypadkowym miejscu. Cobra Ball to wyspecjalizowana platforma rozpoznawcza do zbierania danych optycznych i elektronicznych o aktywności pocisków balistycznych, a to szczególnie w ich fazie startu i powrotu głowic do atmosfery, co miało pomagać w weryfikacji traktatów rozbrojeniowych.

Wizualizacja wygenerowana przez sztuczną inteligencję

Taki samolot nie był w tym wszystkim żadną fanaberią, bo traktat INF z 1987 roku zakładał eliminację całej kategorii pocisków pośredniego i krótszego zasięgu, a SS-20 należał do najbardziej symbolicznych radzieckich broni tej epoki. Mówimy bowiem o mobilnym pocisku balistycznym pośredniego zasięgu, który mógł sięgać około 5000 km i przenosić głowice jądrowe.

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Pilot Robert Hopkins i drugi pilot obecny w kokpicie mieli więc robić coś, do czego ich samolot został stworzony. Obserwować start, zbierać dane, potwierdzać parametry. Tyle że po wystrzeleniu SS-20 pojawiło się zjawisko, którego nie dało się łatwo zapisać we wojskowej dokumentacji. Według relacji Hopkinsa przed samolotem przesunęła się mlecznobiała, półprzezroczysta ściana światła. Miała ona rozciągać się od ziemi po widoczny kres nieba, poruszać się bardzo szybko i po chwili zostawić za sobą zwykłą ciemność.

Hopkins i ten sam drugi pilot mieli zobaczyć podobne zjawisko jeszcze raz i to również po starcie SS-20. Gdyby więc chodziło o jednorazową pomyłkę zmysłów, nietypową zorzę albo złudzenie optyczne, to temat można byłoby odłożyć do szuflady z ciekawostkami. Jednak ta druga obserwacja raz na zawsze zmienia całą sprawę. Nie dowodzi naturalnie istnienia superbroni, ale sprawia, że historia zaczyna wyglądać mniej jak niepewne wspomnienie jednego człowieka z kokpitu, a bardziej jak ślad po czymś testowanym po prostu celowo.

Co ważne, historia nie opiera się wyłącznie na wspomnieniu jednego pilota. Odtajnione dokumenty Air Force Foreign Technology Division z 1986 roku pokazują, że amerykańscy analitycy znali podobne „kopuły światła” i wiązali je z radzieckimi RSD-10/SS-20. Nie potrafili jednak jednoznacznie wyjaśnić, czy chodziło o efekt paliwa, sztuczną chmurę w górnych warstwach atmosfery, eksperyment pomiarowy, czy coś zaprojektowanego jako środek przeciwdziałania systemom wczesnego ostrzegania.

Problem w tym, że do dziś nie wiemy, czym dokładnie było to zjawisko.

“Kopuła Światła” mogła być tylko zjawiskiem atmosferycznym

Najbezpieczniejsze wyjaśnienia zawsze są najmniej widowiskowe. Być może nietypowe paliwo rakiety, skład spalin albo interakcja produktów startu z górnymi warstwami atmosfery stworzyły efekt, który z kabiny samolotu wyglądał jak przesuwająca się świetlista ściana? Być może chodziło o chmurę jonów, eksperyment pomiarowy albo skutek uboczny procedury związanej z likwidacją pocisku? Natura i technika potrafią czasem wspólnie tworzyć obrazy, które z daleka wyglądają jak coś niewytłumaczalnego, a czego wyjaśnienie bywa proste.

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RC-135S Cobra Ball

Jako że nadal nie znamy szczegółów tej obserwacji, to musimy bazować na spekulacjach i domysłach. Trudno zbyć to zjawisko machnięciem dłoni, bo w tej historii zbyt dobrze pasuje wojskowy kontekst. SS-20 nie był przecież rakietą pokazową. Cobra Ball nie był samolotem turystycznym. Rok 1988 nie był epoką spokojnego rozbrojenia, a czasem pełnym napięć, w którym oba mocarstwa usuwały jedne systemy, jednocześnie pilnie patrząc, czy druga strona nie zostawia sobie technologicznej furtki. W takich warunkach nawet taka dziwna poświata po starcie rakiety przestaje być wyłącznie zwykłą ciekawostką meteorologiczną.

Najbardziej niepokojąca hipoteza mówi, że ta radziecka “Kopuła Światła” mogła być środkiem przeciwdziałania obronie przeciwrakietowej. Oczywiście nie magiczną tarczą, która fizycznie zatrzymuje pociski, a raczej czymś znacznie bardziej subtelnym, bo zjawiskiem mającym utrudnić obserwację, oślepić sensory, zakłócić detekcję startu albo ukryć prawdziwy ślad rakiety w chwili, gdy system wczesnego ostrzegania musi działać bezbłędnie. W praktyce taka technologia nie musiałaby niszczyć niczego sama, a jedynie doprowadzać do tymczasowego ograniczenia wizji atakowanego celu.

Dekady mijają, a problemy pozostają

Po dziś dzień tego typu działania są kluczowe w walce z systemami przeciwrakietowymi, co widać m.in. przy europejskich planach budowy wielowarstwowej tarczy SkyDefender. Współczesna obrona powietrzna nie jest już bowiem byle jednym radarem i jednym pociskiem przechwytującym. Jest siecią sensorów, łączności, algorytmów, stanowisk dowodzenia i efektorów, a każda luka informacyjna może być równie groźna jak fizyczna dziura w osłonie. Właśnie dlatego ta historia jest ciekawa dziś, a nie tylko jako zimnowojenna ciekawostka.

FOBS trajektoria

W 2026 roku znowu rozmawiamy o pociskach pośredniego zasięgu, sensorach orbitalnych, broni hipersonicznej, sztucznej inteligencji w analizie danych i systemach, które mają reagować szybciej niż człowiek jest w stanie zrozumieć sytuację. Pisałem już o tym przy powrocie koncepcji FOBS w chińskim wydaniu, gdzie stare radzieckie pomysły wracają w świecie dużo lepszych czujników i znacznie większej zależności od kosmosu. Historia nie wraca jeden do jednego. Wraca jako ulepszony problem.

Nadal nie wiemy, czym dokładnie była radziecka Kopuła Światła

Nie ma publicznego, twardego dowodu, który pozwalałby postawić kropkę w kwestii tego, czym dokładnie była radziecka Kopuła Światła. Nie wiadomo też, czy ewentualny system rzeczywiście działałby przeciwko zachodnim czujnikom i systemom obrony. Wiele teorii brzmi atrakcyjnie, ale atrakcyjność nie jest jeszcze dowodem. Historia technologii militarnej zna mnóstwo projektów, które wyglądały imponująco w założeniach, a w praktyce były ślepą uliczką. Uważam jednak, że lekceważenie tej relacji byłoby równie naiwne jak bezkrytyczne robienie z niej legendy.

SS-20 w amerykańskim muzeum

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Zimna wojna była laboratorium rzeczy, które często wydawały się absurdalne, dopóki ktoś nie pokazał, że działają. Satelity szpiegowskie, samoloty rozpoznawcze na granicy kosmosu, broń antysatelitarna, systemy wczesnego ostrzegania, wabiki dla głowic jądrowych – wszystko to kiedyś należało do świata ryzykownych spekulacji.

Czy więc na niebie nad ZSRR przez chwilę było wtedy widać logikę przyszłej wojny. Takiej, w której sama rakieta jest tylko częścią spektaklu, a prawdziwa walka zaczyna się od tego, kto pierwszy narzuci drugiej stronie fałszywy obraz rzeczywistości?

Źródła: Popular Mechanics, The War Zone, Siły Powietrzne USA