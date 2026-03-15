Europejska odpowiedź na amerykański Golden Dome? SkyDefender ma być systemem systemów

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy obrona powietrzna weszła do mainstreamu, bo do mainstreamu weszły też ataki, które nie przypominają już byle prostych i pojedynczych pocisków lecących w przewidywalny sposób. Drony potrafią być tanie, masowe i złośliwie sprytne. Pociski manewrujące lecą nisko i chowają się w tle terenu, a w tym wszystkim są też rakiety balistyczne dalekiego zasięgu, które w wersji hipersonicznej skracają czas reakcji do minut. Wszystko to sprawia, że dziś “przeciwlotnicza tarcza” to nie jedna bron czy radar. Jest to bardziej układanka z sensorów, łączności, dowodzenia i efektorów, gdzie najsłabsze ogniwo bezpośrednio przekłada się na skuteczność całości.

SkyDefender, czyli co Thales faktycznie sprzedaje światu?

Francuska firma Thales ogłosiła SkyDefender 11 marca 2026 roku i zapowiedziała, że jest to zintegrowany, wielowarstwowy system obrony powietrznej i przeciwrakietowej, który “spina” już istniejące komponenty w jedną architekturę, z warstwą automatyzacji i elementami cyberbezpieczeństwa. W grę mają wchodzić trzy główne “klocki przeciwlotnicze”, bo ForceShield na krótkim dystansie (w tym drony), SAMP/T NG jako warstwa średnia oraz sensory dalekiego zasięgu, a w tym SMART-L Multi-Mission, z deklarowanym wykrywaniem zagrożeń nawet do 5000 km.

Kluczowe w tej zapowiedzi jest to, jak Thales opisuje zakres tychże “warstw”. Warstwa średnia w oparciu o SAMP/T NG ma oferować zasięg zwalczania do 150 km, a radar Ground Fire zasięg rzędu 350 km. Warstwa daleka ma opierać się na radarach SMART-L MM i UHF z detekcją do 5000 km, a do tego dochodzi wątek wczesnego ostrzegania z orbity geostacjonarnej. Dotyczy to tego, że satelity z czujnikami podczerwieni mają wykrywać start rakiety i wskazywać miejsce odpalenia, zanim obiekt wejdzie w strefę widzenia naziemnych radarów.

W środku tej układanki siedzi jeszcze coś, co często bywa ważniejsze niż sama broń: system dowodzenia SkyView, z wariantem SkyView Alliance mającym zapewnić kompatybilność z sieciami NATO i sojuszników.

5000 km brzmi jak pół kontynentu. Tylko co oznacza w praktyce?

5000 km to w kontekście SkyDefendera przede wszystkim zasięg wykrycia, a nie “skuteczny promień przeciwlotniczej kopuły”, w której wszystko zostanie zestrzelone. Zasięg wykrycia nie przekłada się też liniowo na obszar obrony, bo ten zależy od geometrii przechwycenia, prędkości celu, czasu na decyzję, położenia wyrzutni, limitów horyzontu radiolokacyjnego przy niskim locie i tego, ile efektorów pozostaje w gotowości do strzału w danym momencie. Jeśli przeciwnik odpala wielką salwę, to do gry wchodzą kolejne ograniczenia: ile celów jednocześnie obsłuży radar, ile kanałów naprowadzania ma bateria, ile rakiet jest fizycznie w wyrzutniach, jak szybko da się przeładować i czy logistyka nadąży w dłuższym konflikcie.

To wszystko nie oznacza, że “dalekie widzenie” jest zbędne. Wręcz odwrotnie – bez wczesnego ostrzegania i dobrego śledzenia daleko przed granicą bronionego obszaru, warstwy bliższe dostają za mało czasu na reakcję. Problem polega na tym, że sama detekcja to dopiero pierwszy krok, a “kopuła” najczęściej pęka nie na radarze, tylko na przepustowości całego łańcucha decyzyjnego i na zapasie efektorów.

SkyDefender jest przedstawiany jako “system systemów”, do którego można podpinać różne efektory zależnie od potrzeb użytkownika – od rakiet VSHORAD po uzbrojenie lufowe i ręczne pokroju przeróżnych MANPADS. Ta elastyczność ma sens w praktyce, bo wojna dronów brutalnie pokazała, że strzelanie drogą rakietą do taniego celu jest strategią kompletnie nieopłacalną. Z drugiej strony, im więcej typów efektorów i sensorów jest obecnych w jednej sieci, tym większe ryzyko integracyjnego bólu, którego budują różne protokoły, różne cykle aktualizacji i różne ograniczenia eksportowe. Innymi słowy, warstwa integracji musi być dopieszczona na ostatni guzik nei tylko w zakresie oprogramowania, ale też całej logistyki.

SkyDefender kontra Golden Dome – podobne hasła, ale inne cele

Różnica między ogłoszonym SkyDefender a amerykańskim Golden Dome zaczyna się tam, gdzie zaczyna się fizyka i geografia. Golden Dome, przynajmniej według deklaracji politycznych, ma bronić ogromnego terytorium i obejmować nawet elementy przechwytywania bardzo wcześnie w locie, co z definicji ciągnie sferę wpływu aż w kosmos. SkyDefender jest z kolei pozycjonowany jako rozwiązanie do ochrony regionów i teatrów działań, gdzie kluczowe jest szybkie spięcie istniejących elementów w spójną architekturę, kompatybilną z systemami sojuszniczymi.

Największa różnica praktyczna może być więc prozaiczna: dojrzałość komponentów i tempo wdrożenia. Thales i Eurosam opierają się na systemach, które są już rozwijane i wdrażane (SAMP/T NG), z pociskami Aster nowej generacji B1NT i radarami o potwierdzanych zasięgach rzędu 350 km w warstwie baterii. Golden Dome jest z kolei w większym stopniu projektem systemowym, którego krytyczne elementy kosmiczne muszą dopiero dojrzeć, a przy tym będą wprost zależne od tempa produkcji i zakupów satelitów, sensorów oraz całej “fabryki danych” do przetwarzania śledzenia w czasie bliskim rzeczywistemu.

SkyDefender nie jest więc magiczną tarczą, ale może być sensownym produktem dla państw, które chcą szybko złożyć warstwową obronę z komponentów już istniejących i wpiąć ją w sojuszniczą sieć dowodzenia. Golden Dome jest z kolei projektem o ambicji strategicznej i budżecie strategicznym, gdzie największym ryzykiem nie jest pojedyncza technologia, tylko skala integracji i utrzymania przez lata.

Źródła: Thales, Reuters, Business Wire, New Atlas