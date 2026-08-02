Rekord w historii lotnictwa. Airbus zakończył 24-godzinny lot, jakiego jeszcze nie było

Zacznijmy jednak od początku. Maszyna została przygotowana z myślą o projekcie Sunrise realizowanym przez australijskie linie Qantas. Jego celem jest uruchomienie bezpośrednich połączeń z Sydney do Londynu i Nowego Jorku, które pozwolą pasażerom dotrzeć do celu bez konieczności przesiadek lub tankowania po drodze. Do tej pory tak długie trasy pozostawały poza zasięgiem większości samolotów pasażerskich ze względu na ograniczenia związane z zasięgiem, zużyciem paliwa oraz komfortem podróży.

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Testowany Airbus A350-1000ULR został specjalnie zmodyfikowany, aby sprostać tym wymaganiom. Samolot otrzymał między innymi dodatkowy zbiornik paliwa o pojemności około 20 tysięcy litrów, co znacząco zwiększyło jego zasięg. Jednocześnie inżynierowie ograniczyli liczbę miejsc do 238, dzięki czemu możliwe było zabranie większej ilości paliwa oraz zapewnienie pasażerom większej przestrzeni podczas wyjątkowo długich lotów. Znaczna część kabiny to teraz miejsca dla klasy premium, co ma zwiększyć komfort podróżowania na trasach trwających nawet ponad 20 godzin.

Jeśli zaś chodzi o sam lot, to ten z Melbourne do Tuluzy miał przede wszystkim charakter techniczny. Inżynierowie sprawdzali działanie nowych systemów paliwowych, osiągi samolotu, a także jego zachowanie podczas ekstremalnie długiej eksploatacji. Zebrane dane posłużą do certyfikacji maszyny i przygotowania jej do regularnych lotów komercyjnych. Test obejmował również ocenę pracy załogi, systemów pokładowych czy procedur związanych z obsługą lotów trwających ponad dobę.

Projekt Sunrise zakłada zarówno bicie rekordów, jak i poprawę komfortu pasażerów podczas wyjątkowo długich podróży. Kabiny nowych Airbusów posiadają między innymi specjalne systemy oświetlenia imitujące naturalny cykl dnia i nocy, a także strefę przeznaczoną do rozciągania i wykonywania prostych ćwiczeń. Odpowiednio dobrane posiłki i harmonogram serwisu mają pomóc organizmowi łatwiej przystosować się do zmiany stref czasowych.

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Qantas zamówił dwanaście egzemplarzy Airbusa A350-1000ULR przeznaczonych do pokonywania najdłuższych tras na świecie. Pierwsze samoloty mają trafić do przewoźnika w przyszłym roku, a regularne połączenia z Sydney do Londynu powinny ruszyć w podobnym czasie. W kolejnych etapach Qantas planuje uruchomienie także bezpośrednich lotów do Nowego Jorku oraz innych odległych kierunków. Jedno jest pewne: jeżeli ten projekt zakończy się sukcesem, może zmienić sposób podróżowania między Australią a resztą świata.

Źródło: France24