Test chłodzenia be quiet! Silent Loop 3 360. Czy jest to AiO warte polecenia?

Co otrzymujemy wraz z be quiet! Silent Loop 3 360?

Wraz z chłodzeniem otrzymujemy instrukcję, zestaw montażowy, pastę termoprzewodzącą, opaski zaciskowe, tubkę z cieczą i przejściówkę 3x 4-pin -> 1x 4-pin. Zestaw montażowy obejmuje montaż pod Threadrippera co jest dosyć niecodzienne. Tubka z cieczą jest standardowa u be quiet! i zdecydowanie należy zaliczyć ją na plus. Przejściówka przyda się do podłączenia wentylatorów – nie mają one łączenia łańcuchowego. Jeśli chodzi o pastę, to nie mamy podanego jej dokładnego modelu. Gwarancja wynosi 3 lata i szkoda, że nie jest ona jednak dłuższa.

Specyfikacja be quiet! Silent Loop 3 360

Wymiary chłodzenia wynoszą 397 x 120 x 27 mm. Grubość jest standardowa, więc problemów ze zmieszczeniem jej na topie obudowy nie powinno być. Wykonana została ona z aluminium. Z boku znajdziemy otwór do uzupełniania poziomu cieczy. Nie ma tutaj żadnej naklejki gwarancyjnej, więc w każdym momencie możecie to zrobić. Z chłodnicy wychodzą dwa dosyć elastyczne węże w oplocie. Ich długość wynosi 400 mm – mogły by być trochę dłuższe. Połączenie z blokopompką jest ruchome, więc bez problemów ładnie ułożycie je w obudowie.

Blokopompka ma wymiary 93,5 x 80 x 56 mm. Na górze znajdziemy podświetlenie ARGB, które dobrze wygląda. Podstawka jest niklowana. Warto tutaj zauważyć, że jest ona spora i ma wymiary 44 x 62 mm. Dzięki temu jest kompatybilna z Threadripperami, stąd dołączony do nich montaż. Z blokopompki wychodzą dwa kable – 4-pin PWM oraz ARGB. Sama pompka pracuje też z maksymalną prędkością wynoszącą 3500 RPM. Jeśli zwrócicie też uwagę na montaż, to zobaczycie, że śrubki nie są na środku blokopompki – są trochę przesunięte.

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Producent chwali się powierzchnią żeberek w bloku wynoszącą 1800mm^2, co ma być nawet 2-krotnie wyższą wartością od konkurencji. Wpływa to na transfer ciepła i zapewnia pokrycie wszystkich hotspotów na procesorze. Warto tutaj też wspomnieć o specjalnie opracowanej bezśrubkowej konstrukcji mocowania heat plate. Sama pompka ma 3-komorową konstrukcję, która ma zapewniać wysoką wydajność. W połączeniu z 6-biegunowym silnikiem 3-fazowym ma gwarantować też cichą pracę.

Wentylatory to 120 mm modele Silent Wings 4. Ich maksymalna prędkość wynosi 2500 RPM, przepływ powietrza 76,7 CFM, ciśnienie 3,96 mmH2O, a głośność 38,8 dBA. Śmigła nie mają łańcuchowego połączenia (każde z nich ma tylko złącze 4-pin PWM męskie) i trzeba wykorzystać dołączoną przejściówkę. Oparte są one o łożysko FDB i mają po 9m łopatek zoptymalizowanych pod kątem wydajności i głośności. Śmigła są też po prostu czarne, nie ma tutaj żadnego podświetlenia.

Wygląd i montaż be quiet! Silent Loop 3 360

Be quiet! Silent Loop 3 360 wygląda dobrze i fajnie będzie prezentował się w obudowie z czarnymi podzespołami. Chłodnica z wentylatorami nie ma podświetlenia, a te mamy tylko na blokopompce. Można nim oczywiście sterować i prezentuje się to dobrze. Tutaj nie mam nic do zarzucenia chłodzeniu.

Montaż jest bardzo prosty i instrukcja dobrze do wyjaśnia. Do backplate mocujemy śrubki w odpowiednich miejscach i podkładamy pod płytę główną. Na to idą śrubki dystansowane i do nich przykręcamy belki. Na koniec nakładamy pastę i przykręcamy blokopompkę. Nie ma z tym naprawdę żadnych problemów i spokojnie dacie sobie radę.

Zebrane najważniejsze parametry be quiet! Silent Loop 3 360

Wymiary chłodnicy: 397 x 120 x 27 mm

Długość węży: 400 mm

Dołączone wentylatory: 3x Silent Wings 4 120 mm PWM

Maksymalna prędkość wentylatorów: 2500 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 76,7 CFM

Maksymalne ciśnienie: 3,96 mmH2O

Maksymalna głośność: 38,8 dBA

Wymiary bloku: 93,5 x 80 x 56 mm

Maksymalna prędkość pompki: 3500 RPM

Kompatybilność z podstawkami: Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155; AMD: AM5 / AM4 / TR5 / TR4

Gwarancja: 3 lata

Cena: ok. 549 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-13600K Ramka Thermal Grizzly CPU Contact Frame Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z790 Aorus Elite AX Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Goodram PX500 Gen.2 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor iiyama G-Master GB2770HSU Red Eagle

Testy be quiet! Silent Loop 3 360

Na maksymalnych obrotach jest bardzo głośno i taki wynik kompletnie nie pasuje do chłodzenia z Silent w nazwie. Na 1200 RPM jest już dobrze, choć konkurencja potrafi być cichsza. Na 800 RPM chłodzenia nie usłyszycie.

Wyniki wydajności są dobre, ale trochę rozczarowujące. Liczyłem na znacznie lepsze rezultaty, a tak naprawdę otrzymujemy chłodzenie, które plasuje się podobnie do Light Loop 360. Nie ma tutaj więc żadnej rewolucji, ale nie ma też mowy o niskiej wydajności.

Przy normalizacji jest już trochę słabiej. Mamy już większą różnicę w stosunku do Light Loop 360, które wypada po prostu wydajniej. Be quiet! Silent Loop 3 360 nie jest jednak na końcu i znajdziemy słabiej wypadające AiO 360.

Po podkręceniu sytuacja się nie zmienia – wyniki ponownie są bliskie Light Loop 360, choć na 1200 RPM jest widoczna większa różnica na niekorzyść testowanego AiO. Wyniki ponownie nie są złe, ale też po prostu liczyłem na lepsze rezultaty.

Normalizacja to ponownie gorszy wynik, z widoczną różnicą do Light Loop 360. Be quiet! Silent Loop 3 360 wyprzedza kilka innych o tym samym rozmiarze, ale też przegrywa ze sporą ilością chłodzeń.

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Test be quiet! Silent Loop 3 360 – podsumowanie

Be quiet! Silent Loop 3 360 kosztuje ok. 549 zł. Z pewnością jest to dobrze wykonane chłodzenie. Wentylatory są bardzo wysokiej jakości, podobnie jak konstrukcja całości. Montaż jest prosty i nie powinniście mieć z tym problemów. Całość również moim zdaniem bardzo fajnie będzie się prezentowała – w szczególności, jeśli nie lubicie nadmiaru RGB. Plus należy się też za dołączoną tubkę z cieczą i łatwą możliwość uzupełnienia jej poziomu. Minusem są trochę z krótki węże, brak łańcuchowego łączenia wentylatorów czy tylko 3-letnia gwarancja.

Najważniejsze jest jednak to, że chłodzenie rozczarowuje w testach. Nie zrozumcie mnie źle – wyniki nie są słabe, ale też nie bardzo dobre, w szczególności na tle konkurencji. A po tej konstrukcji oczekiwałem właśnie znakomitych wyników. Chłodzenie na najwyższych obrotach jest bardzo głośne i to kompletnie nie pasuje do Silent w nazwie. Na niższych jest już lepiej i nie powinno Wam wtedy przeszkadzać. Jeśli chodzi o samą wydajność, to mamy ją mniej więcej na poziomie Light Loop 360, a przy normalizacji temperatury są nawet wyższe od wspomnianego AiO. Be quiet! ma więc w trochę niższej cenie (ok. 509 zł) po prostu lepiej wypadające chłodzenie. Co więcej, na wszystkich obrotach jest też ono cichsze. Więc jeśli chcecie kupić AiO od BQ to moim zdaniem Light Loop jest ciekawszą propozycją.

Nie mogę więc polecić Silent Loop 3 360. Nie jest to zła konstrukcja, ale też na rynku znajdziemy sporo podobnie wypadających, a nawet wydajniejszych czy cichszych AiO 360. Warto więc zobaczyć, co oferuje konkurencja, a nawet sprawdzić Light Loop 360 od be quiet!. Natomiast na pewno zasługuje ono na dwa inne wyróżnienia.