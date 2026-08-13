powrót

Ta funkcja smartfonów Google Pixel 11 przypomina, po co powstała technologia.

Michał Mielnik
13.08.2026|5 min
Tak, efektowne premiery smartfonów takich jak seria Google Pixel 11 o rosnących możliwościach w oprogramowaniu mają pewien urok. Jednocześnie nieco zatraca się w tym wszystkim sens smartfonów oraz tego, jak można w pełni wykorzystać ich możliwości. Przetwarzanie zdjęć tak, by te miały coraz więcej detali jest ekscytujące dla mobilnych fotografów, ale w kwestii komunikacji przez wiele lat smartfony nie miały większych istotnych innowacji. Na szczęście w całej tej pogoni za superinteligencją i nieskrępowanym rozwojem AI pojawiło się coś dobrego.
Ta funkcja smartfonów Google Pixel 11 przypomina, po co powstała technologia.
Chcesz czytać więcej treści jak Ta funkcja smartfonów Google Pixel 11 przypomina, po co powstała technologia."?

Każdy z nas w drodze dorastania przyucza się języka, ale niektórzy mają w tej kwestii znacznie ograniczony wybór. Są to między innymi osoby, które korzystają z języka migowego jako głównego nośnika swojej komunikacji. Smartfony pozwalają takim osobom na wpisywanie tekstu, a następnie konwertowanie tych wypowiedzi na głos, ale nie jest to ani metoda szybka, ani intuicyjna, a w dodatku wymagająca od osoby mówiącej wyjścia poza, zazwyczaj domyślny, schemat myślenia w języku migowym i przejścia do transkrybowania swoich myśli.

Szacuje się, że do 2050 roku co czwarta osoba na świecie – czyli nawet 2,5 miliarda osób – będzie miało problem z ubytkiem słuchu, a nawet 700 milionów osób będzie z tego tytułu wymagało specjalistycznego leczenia lub rehabilitacji. Część z tych osób być może będzie musiała także zmienić swój sposób komunikacji w związku z bezpośrednią korelacją upośledzenia narządu słuchu i problemów z mową. Z pomocą w takiej komunikacji mogą przyjść narzędzia konwersji języków migowych na tekst.

DeepMind opracował istotną funkcję dla smartfonów Google Pixel 11

Przy okazji premiery serii Google Pixel 11 DeepMind zadebiutowało z opartym o sztuczną inteligencję modelem sign-language-to-text (SL2T). Rozwiązanie to jest częścią klawiatury Gboard oraz funkcji Live Transcribe (Transkrypcja na żywo), choć jeszcze nie działa w Polsce. Warto jednak na nie czekać, bo pozwoli osobom niekorzystającym z mowy na płynniejszą komunikację, a osobom nierozumiejącym języka migowego na szybkie zrozumienie tego, co się dzieje.

Google Pixel 11 model SL2T
Tłumaczenie języka migowego w ramach SL2T

Model SL2T oparto na ponad 100 tysiącach godzin nagrań z wielu języków migowych, przy czym około jedną czwartą stanowią nagrania z amerykańskim językiem migowym (ASL). Z tego powodu rozwiązanie na razie wspiera transkrypcję z ASL do języka angielskiego, ale Google planuje wsparcie dla większej liczby języków w przyszłości.

Czytaj także: Hiszpanie wzięli ciekawy motocykl i usunęli jedną z największych barier dla początkujących

Rozwiązanie nie procesuje wideo w formie, którą widzimy ludzkim okiem. Na początku SL2T korzysta z pracy innego modelu, który zmienia nagranie w siatkę geometrycznych informacji, która trafia na serwery Google. Tam model SL2T dokonuje transkrypcji znaków w oparciu o wyuczony materiał. Przygotowuje odpowiedź w języku angielskim, czym różni się od większości tego typów modeli, dostarczających jedynie oznaczenia znaków migowych w języku fonicznym, nie zaś znane większości ludzi zdania. To upraszcza komunikację i zdaniem DeepMind ogranicza limity takiej komunikacji.

Podobnie, jak większość osób może wyszukiwać treści głosowo lub w ten sposób komunikować się z czatem, model od DeepMind na smartconach Google Pixel 11 pozwoli na sprawniejsze wyszukiwanie treści bez konieczności ich wpisywania. W praktyce może to ułatwić znajdowanie tego, co dokładnie mamy w tej chwili w głowie bez formułowania tego jako tekst. Pomoże to w przeniesieniu sposobu komunikacji do wiadomości i może poprawić wyszukiwania w sieci.

Model SL2T w akcji. Z nagrania została mapa z geometrycznym układem rąk i twarzy

DeepMind przyznaje w komunikacie przedstawiającym funkcję, że “Istnieje spora rozbieżność pomiędzy osobami niesłyszącymi, gdy chodzi o ich poziom biegłości w miganiu, mówieniu, czytaniu i pisaniu, więc ważne jest, by wspierać dostęp we wszelkiej formie. Osoby niesłyszące mogą skorzystać z procesowania języka migowego w ten sam sposób, jak ludzie korzystają z procesowania języka mówionego, a do tego technologia otwiera nowe możliwości, by wypełnić lukę komunikacyjną między społecznościami niesłyszących i słyszących”.

Takie rozwiązania wydają się być prawdziwą przyszłością dla AI

O ile sztuczna inteligencja w naszych głowach istnieje głównie za pomocą wielomodułowych asystentów generujących tekst, grafiki czy wideo, tak w międzyczasie rozwój sztucznej inteligencji staje się też okazją na rozwiązania poprawiające życie w społeczeństwie. Podobnie jak coraz sprawniejsze tłumaczenia na żywo mogą poprawić naszą komunikację poza granicami kraju (a czasem i także w nim), tak wsparcie dla języków migowych ułatwi porozumiewanie się, co jest ogromną wartością.

DeepMind nieco studzi ten entuzjazm i podkreśla, że przed nimi jest jeszcze sporo pracy. Na świecie istnieje ponad 200 języków migowych, którymi posługuje się ponad 70 milionów osób i że dostosowanie modelu SL2T zajmie nieco czasu. Jednocześnie badacze podkreślają, że jednoczesne trenowanie modelu na wielu językach pozwoliło na wykrystalizowanie się bazy struktur, jakie definiują każdy z języków.

Czytaj także: A więc rewolucji nie będzie. Czy Samsungowi w ogóle zależy na fotograficznej dominacji?

To funkcja, która być może nie przyda się nam przez cały cykl życia naszego telefonu, ale może okazać się nieoceniona w krytycznych sytuacjach czy w budowaniu relacji z ludźmi. A do tego przecież początkowo miały służyć nam urządzenia telekomunikacyjne, zanim stały się multimedialnymi kombajnami. Google zapowiedziało, że rozwiązanie pojawi się na także na innych urządzeniach w przyszłości.

Michał MielnikM
Napisane przez

Michał Mielnik

Redaktor
Chcesz czytać więcej treści jak Ta funkcja smartfonów Google Pixel 11 przypomina, po co powstała technologia."?
UdostępnijTwitter