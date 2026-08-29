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Zamiast kolejnej nudnej kostki – głośnik i magnetyczny stojak w jednym. Hama zaskakuje modelem MagBuddy

Joanna Marteklas
29.08.2026|2 min
Mobilne akcesoria lubią być przydatne w różnych kwestiach. Skoro już mam nosić przy sobie jakiś gadżet, to dobrze, gdy ma on więcej niż jedno zastosowanie. Jeśli macie podobnie, to nowy głośnik Bluetooth od Hama na pewno wam się spodoba. MagBuddy to ultrakompaktowy maluch, który jednym ruchem zamienia się w ergonomiczną, magnetyczną podstawkę pod nasz telefon.
Zamiast kolejnej nudnej kostki – głośnik i magnetyczny stojak w jednym. Hama zaskakuje modelem MagBuddy
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Idealny do oglądania filmów

Wygląd urządzenia od razu zdradza jego sprytny charakter. Półokrągła obudowa z charakterystycznie ściętą, płaską podstawą mierzy zaledwie 6 centymetrów szerokości i głębokości oraz 4 centymetry wysokości, ważąc przy tym niecałe 130 gramów. Obudowę pokryto szarym, chropowatym materiałem siateczkowym, a port ładowania USB-C schowano pod solidną, gumową zaślepką. Całość wyposażono w elastyczny pasek, dzięki któremu głośnik można łatwo przytroczyć do plecaka, torby podróżnej, zawiesić na nadgarstku albo gałęzi podczas plenerowej posiadówki.

Kluczowym elementem wyróżniającym model MagBuddy jest zintegrowany, samoprzylepny pierścień magnetyczny. System ten działa dwukierunkowo. Z jednej strony pozwala przyczepić głośnik bezpośrednio do pleców smartfona, tworząc stabilną i bardzo wygodną podstawkę do oglądania filmów czy prowadzenia wideorozmów. Z drugiej strony możemy łatwo przytwierdzić urządzenia do dowolnej metalowej powierzchni, np. drzwiczek lodówki czy kuchennego okapu, uwalniając cenną przestrzeń na blacie.

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Dodatkowym smaczkiem estetycznym jest wbudowane w pierścień podświetlenie LED. Wywołuje ono widowiskowe iluzje świetlne, które potrafią zbudować nastrojową atmosferę podczas wieczornych imprez czy relaksu przy muzyce. Jeśli ktoś jednak woli bardziej minimalistyczny klimat, świetlny efekt można błyskawicznie wyłączyć dedykowanym przyciskiem.

Nawet na sześć godzin grania

Hama nie zapomniała, że poza bajeranckimi dodatkami głośnik przede wszystkim musi dobrze grać. Sprzęt komunikuje się z urządzeniami mobilnymi oraz laptopami poprzez nowoczesny moduł Bluetooth 6.0, gwarantując co najmniej 10 metrów stabilnego zasięgu bez opóźnień i zakłóceń. Wbudowany przetwornik generuje 5 watów mocy, co w zupełności wystarcza do nagłośnienia niewielkiego pokoju, biura czy strefy piknikowej. Oczywiście nie ma co się spodziewać jakiejś zawrotnej głośności, ale przy codziennym zastosowaniu będzie wystarczający.

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Dla osób szukających jeszcze szerszej sceny muzycznej przygotowano funkcję True Wireless Stereo. Wykorzystując ten tryb, możemy sparować ze sobą dwa egzemplarze MagBuddy, rozstawić je w odległości kilku metrów od siebie i cieszyć się pełnoprawnym dźwiękiem stereofonicznym. Zamontowany akumulator litowo-jonowy pozwala na około sześć godzin ciągłego odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu.

Nowość spod znaku Hama trafiła już do oficjalnej sprzedaży, a jej cenę katalogową ustalono na poziomie 69,90 zł.

Źródło: Hama

Joanna MarteklasJ
Napisane przez

Joanna Marteklas

Redaktor
Zajmuję się tematyką nowych technologii i ich wpływu na codzienne życie. Piszę o cyfrowej kulturze, innowacjach oraz trendach zmieniających sposób, w jaki pracujemy i komunikujemy się ze sobą. Szczególnie interesuje mnie relacja między rozwojem technologii a współczesną popkulturą. W wolnych chwilach zakopuję się w książkach i komiksach — najczęściej w fantastyce i wuxia.
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