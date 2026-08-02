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Komputer obalił matematyczną hipotezę sprzed 87 lat. Aż dziwne, jak banalne było to dla maszyny

Aleksander Kowal
02.08.2026|3 min
Różnego rodzaju narzędzia z pewnością ułatwiały matematykom dokonywanie przełomów, lecz zwykle to czynnik ludzki był kluczowy w tego rodzaju sukcesach. Teraz jednak sytuacja uległa poważnej zmianie, a pierwsze skrzypce zaczęła odgrywać… sztuczna inteligencja. To właśnie ona – za sprawą niewielkiej formuły – najprawdopodobniej doprowadziła do obalenia hipotezy Jacobiego sformułowanej w 1939 roku.
Komputer obalił matematyczną hipotezę sprzed 87 lat. Aż dziwne, jak banalne było to dla maszyny
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Z jednej strony mówimy więc o niewątpliwym sukcesie maszyny, ale i mamy oczywisty powód do dyskusji. Mianowicie, jak długo to ludzie będą odpowiadali za rozwój matematyki? Hipoteza Jacobiego, zaproponowana przez niemieckiego matematyka Ott-Heinricha Kellera, dotyczy własności wielomianowych odwzorowań. W ogromnym uproszczeniu zakłada ona, że jeśli spełniony jest określony warunek dotyczący wyznacznika Jacobiego, to takie odwzorowanie zawsze powinno posiadać wielomianową funkcję odwrotną. Choć samo sformułowanie problemu jest stosunkowo proste, przez 87 lat nikomu nie udało się ani udowodnić hipotezy w pełnej ogólności, ani znaleźć przekonującego kontrprzykładu.

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Przełom nastąpił w ubiegłym miesiącu, kiedy matematyk Levent Alpöge poinformował, iż podczas pracy z modelem sztucznej inteligencji opracowanym przez firmę Anthropic udało mu się wygenerować niezwykle prosty kontrprzykład. Narzędzie zaproponowało wielomian zaledwie kilku linii, który spełnia wszystkie założenia hipotezy, a jednocześnie prowadzi do sytuacji, w której różne punkty przestrzeni są odwzorowywane na ten sam wynik. Oznaczałoby to, iż funkcja nie posiada wymaganej odwrotności, a więc hipoteza w swojej ogólnej postaci jest fałszywa.

Co istotne, matematycy bardzo szybko zweryfikowali poprawność samych obliczeń. W przeciwieństwie do wielu spektakularnych twierdzeń wymagających setek stron dowodów, tym razem proponowany kontrprzykład jest na tyle krótki, że można go sprawdzić stosunkowo łatwo przy użyciu standardowych metod matematycznych. To właśnie prostota rozwiązania wywołała największe zdumienie w środowisku naukowym. 

Nie oznacza to jednak, że cała hipoteza Jacobiego została definitywnie podważona. Otrzymany kontrprzykład dotyczy odwzorowań w przestrzeniach o co najmniej trzech wymiarach. Szczególny przypadek obejmujący dwa wymiary nadal pozostaje nierozwiązany i wciąż stanowi otwarty problem matematyczny. Mimo to opisywane odkrycie całkowicie zmienia sposób patrzenia na zagadnienie, które przez dekady znajdowało się na liście najważniejszych nierozwiązanych problemów współczesnej matematyki.

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I choć sam zainteresowany podkreśla, że sztuczna inteligencja wcale nie zastąpiła matematyków (a zamiast tego stała się narzędziem wspomagającym poszukiwanie nowych idei), to i tak nie brakuje kontrowersji. Z drugiej strony, jeśli wierzyć naukowcom, to wciąż człowiek sformułował problem, interpretował wyniki i przeprowadził ich weryfikację, a maszyna “tylko” zaproponowała rozwiązanie, którego wcześniej nikt nie dostrzegł. Tak czy siak, wydaje się, iż tego rodzaju kooperacja powinna w najbliższych latach zaowocować masą przełomowych dokonań. 

Źródło: The Conversation

Aleksander KowalA
Napisane przez

Aleksander Kowal

Redaktor
Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
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