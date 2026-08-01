Meteoryt z Marsa skrywał geologiczną niespodziankę. Naukowcy opisali nowy typ skały

Chodzi o granat, doskonale nam znany jako kamień szlachetny wykorzystywany w jubilerstwie. Nigdy przedtem nie udało się go jednak zidentyfikować w marsjańskich skałach. W związku z tym dokonane odkrycie może znacząco zmienić wiedzę o geologicznej historii Czerwonej Planety i procesach zachodzących w jej wnętrzu.

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Badacze wzięli pod lupę meteoryt NWA 8171, który trafił na Ziemię po wyrzuceniu z powierzchni Marsa w wyniku potężnego uderzenia. W jego wnętrzu znaleźli niewielki fragment skały o składzie mineralnym nieprzypominającym żadnego wcześniej opisanego materiału pochodzącego z Czerwonej Planety. To pierwszy przypadek zidentyfikowania takiego rodzaju skały w marsjańskim meteorycie.

Jeśli zaś chodzi o wspomniany granat, to naukowcy mówią, że mieli do czynienia z jego odmianą zwaną andradytem. Na Ziemi minerał ten powstaje zwykle w skałach metamorficznych, które formują się pod wpływem bardzo wysokich temperatur, ogromnego ciśnienia oraz w obecności gorących płynów krążących we wnętrzu skorupy. Odkrycie sugeruje, iż podobne procesy mogły zachodzić również na Marsie, choć dotychczas brakowało na to jednoznacznych dowodów.

Zdaniem uczonych obecność granatu może oznaczać, że fragment skały powstał wskutek metamorfizmu wywołanego przez potężne uderzenie planetoidy, aktywność magmową lub kombinację obu tych zjawisk. Oznaczałoby to, iż geologiczna historia Marsa była bardziej złożona, niż nam się wydawało, a wnętrze planety mogło przez długi czas pozostawać znacznie aktywniejsze.

Co więcej, nie można jeszcze definitywnie stwierdzić, iż nowo odkryta skała uformowała się bezpośrednio na Marsie. Istnieje inna możliwość: być może pochodziła z innego ciała niebieskiego i trafiła na powierzchnię planety podczas dawnego zderzenia z meteorytem. Rozstrzygnięcie tej kwestii wymagałoby przeprowadzenia szczegółowych analiz izotopowych, ale wiązałoby się to z częściowym zniszczeniem wyjątkowo rzadkiej próbki, dlatego naukowcy na razie zrezygnowali z takiego kroku.

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Skały i minerały stanowią zapis procesów, które zachodziły na Czerwonej Planecie przez około 4,5 miliarda lat. Każdy nowy minerał lub nieznany wcześniej typ skały pozwala odtworzyć kolejne etapy tej historii i lepiej zrozumieć, jak zmieniało się wnętrze Marsa oraz warunki panujące na jego powierzchni. Pozostaje mieć nadzieję, iż przyszłe misje kosmiczne, zwłaszcza te, które dostarczą na Ziemię próbki skał zebranych bezpośrednio na Marsie, pozwolą zweryfikować ich hipotezy.

Źródło: The Conversation