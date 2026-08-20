Minimal Phone 2 to nie tylko klawiatura. Obiecują, że będziesz używał go rzadziej

Telefony, a przede wszystkim smartfony z klawiaturą, najpewniej już nigdy nie będą produktami masowymi. Ich upadek wiązał się z efektownym rozwojem smartfonów z ograniczoną liczbą przycisków, ale i wpadkami w postaci regresu Symbiana czy zapaści BlackBerry. Poza nielicznymi próbami wskrzeszenia pomysłu na smartfon z klawiaturą (BlackBerry Priv, Unihertz Titan), większość ludzi pogodziła się z tym, że klawiatury to już przeżytek, a smartfon to multimedialny kombajn.

Niczym w Asterixie i Obelixie jest jednak pewna wioska Galów, która sprzeciwia się współczesnej wizji smartfonów. Najpierw stworzyli oni etui Clicks dla kilku urządzeń, a następnie antysmartfon Clicks Communicator, który ma być skupiony na wykonywaniu zadań. Wkrótce to urządzenie, które jeszcze nie trafiło na rynek, doczeka się konkurencji w postaci Minimal Phone 2 – kontynuacji, która odrzuca pewne ograniczenia poprzednika i skupia się na zamknięciu prostej idei w wysublimowanej formie.

Minimal Phone 2 to kontynuacja godna nazwy marki

Na Kickstarterze wystartowała kampania, która pokaże, ile osób tak naprawdę chce mieć smartfon skupiony na produktywności. Minimal Phone 2 czerpie sporo ze swojej nazwy, ale nie tylko ze względu na funkcje. Na wizualizacjach widzimy, że jest on jednolitą bryłą z metalowym wykończeniem i klawiaturą bez mnogości dodatkowych przycisków. Znajdziemy tu za to fizyczny suwak, który wycisza powiadomienia lub wyłącza zasięg sieci komórkowej i diodę LED z możliwością dopasowania kolorów do kontaktu. Do tego smartfon ma gniazdo słuchawkowe.

Minimal Phone 2

Konstrukcja ma 9,48 mm grubości, ale jedynie 122,6 mm wysokości, więc jest o kilka centymetrów niższa od współczesnych smartfonów. To po części kwestia wybranego ekranu, bowiem tym razem jest to 3,92-calowy panel OLED o rozdzielczości 1080×1240 pikseli, na którym obraz może odświeżać się z częstotliwością 90 Hz. Pod względem mocy obliczeniowej znajdziemy tu zestaw wystarczający do pracy – w środku znajduje się MediaTek Dimensity 8300 oraz 8 GB RAM-u.

Minimal Phone 2 będzie dostępny w wersji z 8 GB RAM-u LPDDR5X oraz 256 lub 512 GB przestrzeni na pliki. Osoby, które zdecydują się na zakup przez Kickstarter, zyskają także dostęp do wersji z 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci. Wszyscy dostaną za to dość prosty zestaw fotograficzny – z tyłu znajduje się 50-megapikselowy aparat z przysłoną f/1.8, a z przodu 20-megapikselowy aparat.

Minimal Phone 2 ma fizyczny suwak

Co może rozczarowywać, to pojemność akumulatora, która tak jak w poprzedniku wynosi 3000 mAh. Tym razem jednak telefon zyska więcej zadań, które mogą go rozładować, bo otrzyma moduł Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6E, Dual SIM (z opcją eSIM) i podświetleniem klawiatury. Na szczęście urządzenie możemy naładować indukcyjnie z mocą do 15W lub do 27W za pomocą złącza USB-C.

Trzy kolory Minimal Phone 2

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Znakiem rozpoznawczym urządzenia ma być system Minimal OS, który tak naprawdę jest nakładką na Androida. Firma nie boi się nawiązań do BlackBerry także w kwestii oprogramowania, bowiem to pożycza chociażby rozwiązanie o nazwie Hub, gdzie w jednym miejscu znajdziemy rozmowy, przypomnienia i wiadomości e-mail. Zgodnie z ideą minimalistycznego telefonu, dodano tutaj tryb godzin skupienia i dzienny limit włączonego ekranu.

Minimal Phone 2 ma tez nieco nerdowską duszę. Po systemie będziemy mogli poruszać się dzięki komendom wpisywanym niczym w wiersz polecenia. To także jeden z rzadszych przypadków nowych smartfonów z odblokowanym bootloaderem, więc na urządzeniu można instalować inne ROM-y.

Minimal Phone 2, a cena raczej nie z tych minimalistycznych

To, że telefony są coraz droższe, nie powinno nikogo zaskakiwać. Nawet Commodore Callback 8020, telefon z klapką, wyceniono na 499 dolarów. Za tyle samo pieniędzy w Stanach Zjednoczonych można kupić Unihertz Titan 2, a za tyle ma też trafić do pierwszych klientów Clicks Communicator. W tym porównaniu Minimal Phone 2 nie wypada szczególnie okazale, bo najtańsza wersja na Kickstarterze kosztuje 599 dolarów, a wersja Founders Edition to już okazałe 899 dolarów.

Oczywiście to telefon specyficzny i dość niszowy, więc i jego cena nie powinna zaskakiwać. Jednocześnie idea telefonu, który ma nas odciągać od niepotrzebnych aktywności w erze licznych aplikacji oraz systemowych rozwiązań ograniczających rozpraszacze wydaje się przeznaczona dla nielicznych. Pierwsi klienci otrzymają swoje urządzenia w grudniu tego roku, więc cieszy fakt, że telefon pojawił się już nie tylko na wizualizacjach, ale i materiale wideo.