Szybsze wiadomości, koniec chaosu w grupówkach i większa prywatność. Ogłoszono nowy standard RCS

O ile poprzednia odsłona (wersja 4.0) skupiała się na efektownych nowościach widocznych gołym okiem – takich jak natywne połączenia wideo czy bogate formatowanie tekstu – o tyle wersja 4.1 wchodzi głęboko pod „maskę” naszych smartfonów. Choć kluczowe zmiany zeszły na poziom technicznego fundamentu, ich efekty odczujemy w codziennym, wygodniejszym i bezpieczniejszym korzystaniu z telefonu.

Twój wizerunek pod pełną kontrolą

Jedną z najważniejszych, przynajmniej dla mnie, nowości w RCS 4.1 jest nowa funkcja natywnego udostępniania profilu. Nie zawsze czatujemy tylko ze znajomymi, czasem znajdujemy się również w towarzystwie nieznanych nam osób. Dlatego w konwersacjach grupowych (ale też i indywidualnych) będziemy mogli wreszcie w łatwy sposób prezentować naszą nazwę oraz zdjęcie profilowe – pobierane bezpośrednio z konta Google, Apple’a lub od operatora komórkowego. Koniec ze zgadywaniem, do kogo należy nieznany numer dodany nagle do czatu grupowego.

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Jeśli jednak martwi was prywatność, to spokojnie, twórcy również o to zadbali. W aplikacjach pojawią się precyzyjne przełączniki, które pozwolą nam świadomie zdecydować, kto dokładnie może zobaczyć nasze dane wizerunkowe, a dla kogo pozostaniemy anonimowi. Możemy udostępnić profil wyłącznie wybranym znajomym z listy kontaktów, ukryć go w wiadomościach biznesowych lub zablokować do niego dostęp w otwartych konwersacjach grupowych.

Lepsze szyfrowanie między iOS a Androidem

A skoro już jesteśmy przy tym jesteśmy, to RCS 4.1 przynosi również potężny krok naprzód w kwestii cyfrowego bezpieczeństwa. Dotychczas pełne, szyfrowanie typu end-to-end (E2EE) potrafiło miewać drobne zakłócenia, gdy wiadomości krążyły między różnymi aplikacjami czy odmiennymi ekosystemami.

Nowy standard położy temu kres, a to za sprawą dopracowanych protokołów interoperacyjności E2EE, zebranych na podstawie intensywnych testów na realnych sieciach. Wiem, że niewiele wam to mówi, ale dla nas, użytkowników, oznacza to po prostu jedno: bez względu na to, czy wyślemy wiadomość ze smartfona z Androidem do znajomego korzystającego z iPhone’a (lub odwrotnie), szyfrowanie zadziała bezproblemowo i niezawodnie. Treść naszych rozmów pozostanie widoczna wyłącznie dla osób biorących udział w czacie – bez możliwości podglądu przez operatorów czy dostawców oprogramowania.

gRPC, szybka transmisja i oszczędność baterii

Druga kluczowa zmiana dotyczy samego sposobu przeszywania danych w sieci. GSMA zrezygnowało z dotychczasowych, ciężkich mechanizmów utrzymywania stałych połączeń na rzecz zoptymalizowanego, bezpołączeniowego protokołu transportowego opartego na gRPC – wydajnym frameworku powszechnie stosowanym w nowoczesnych systemach IT.

Przekłada się to na bardzo konkretne korzyści w codziennym użytkowaniu, które odczuje każdy użytkownik. Przede wszystkim teksty, zdjęcia i pliki będą dostarczane do adresata bez zbędnych opóźnień. Komunikatory będą działać płynniej, nawet w sytuacji, gdy zasięg mobilny będzie kiepski, a obciążenie na czatach duże. Najważniejsze jednak jest coś jeszcze, bo RCS 4.1 obiecuje mniejsze zużycie baterii, bo urządzenie nie będzie musiało stale podtrzymywać energochłonnych, ciężkich połączeń w tle.

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Niestety, chociaż chyba każdy chciałby te ulepszenia zobaczyć u siebie jak najszybciej, to na wdrożenie jeszcze poczekamy. Specyfikacja RCS Universal Profile 4.1 jest już oficjalnym dokumentem branżowym, co daje zielone światło twórcom oprogramowania i operatorom komórkowym. Wdrożenie zmian w aplikacjach klienckich (takich jak Wiadomości Google czy iMessage w nadchodzących aktualizacjach systemowych) oraz na serwerach operatorów potrwa jednak około roku.

Źródło: GSMA