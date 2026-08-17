OPPO wchodzi do Polski z całą nową serią smartfonów oraz wyjątkowym gadżetem do pary

Reno16 to cała seria smartfonów, którą Oppo chce kusić nowych użytkowników, ale najwyraźniej celując przede wszystkim w młodsze pokolenia, kierując się myślą o dostarczeniu narzędzi mobilnego kombajnu do tworzenia treści.

OPPO Reno16 to nowa seria stworzona z myślą o finalizowaniu treści internetowej przy użyciu samego smartfona

Po całej kampanii promującej nową linię, da się zauważyć, że głównym założeniem było zastąpienie dodatkowych sprzętów, standardowo używanych podczas tworzenia treści wszelakiej. Obejmuje to oczywiście zarówno tworzenie wysokiej jakości zdjęć i wideo, wraz ich obróbką, a następnie publikacją. Co więcej Oppo tworzy wizję wyzbycia się nie tylko komputera, aparatu i innego sprzętu, ale także i potrzebę aplikacji innych niż te wbudowane.

OPPO

Premiera została zaplanowana w dwóch etapach. Faza przedsprzedaży, wzbogacona o specjalne oferty premierowe, rozpocznie się 17 sierpnia bieżącego roku. Z kolei standardowa dystrybucja wystartuje 27 sierpnia. W tym samym czasie w ofercie zadebiutuje również wyjątkowy gadżet, który Oppo już testuje od miesięcy na swoim rodzimym rynku – OPPO Bubble.

Aparaty to niezbędny element multimedialnego centrum twórcy

Najmocniejszą kartą przetargową serii ma być oczywiście fakt solidnych aparatów w kompaktowym wydaniu. W OPPO Reno16 Pro 5G oraz Reno16 5G zastosowano matryce AMOLED o przekątnej 6,32 cala. Co gwarantuje komfort obsługi przy użyciu jednej dłoni i nagrywania podczas wypadu na miasto lub zakupowego haulu. Dla osób bardziej nastawionych na więcej obróbki stworzono warianty Reno16 FS 5G i Reno16 F 5G, te zostały wyposażone w ekrany AMOLED o przekątnej 6,57 cala, co daje większą przestrzeń roboczą.

OPPO

Każdy z czterech zaprezentowanych modeli posiada na froncie ultraszerokokątny aparat o rozdzielczości 50 MP, który w naszych czasach stał się już punktem obowiązkowym każdego flagowca. Trudno sobie wyobrazić, aby szeroki kąt ułatwiający zdjęcia grup albo tworzenia po prostu ładnych widoczków nie był dostępny. Dodatkowo wszystkie urządzenia dysponują teleobiektywem portretowym 50 MP z 3,5-krotnym przybliżeniem optycznym, co również świetnie się sprawdzi w zastosowaniu zawodowym, jak i prywatnym.

Aparaty to też element, który najbardziej różnicuje smartfony przygotowane w tym roku dla Polski przez Oppo. Reno16 Pro 5G, to flagowiec, który otrzymał główny aparat o rozdzielczości 200 MP, wspierany optyczną stabilizacją obrazu (OIS), a także tylny aparat ultraszerokokątny 50 MP. Model Reno16 5G oferuje 50 MP z OIS oraz ultraszerokokątny obiektyw 50 MP, zaś w wariantach oznaczonych Reno16 FS 5G i Reno16 F 5G producent zdecydował się na główny aparat 50 MP ze stabilizacją optyczną oraz aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 MP.

OPPO

W parze za różnicami pod kątem robienia zdjęć idzie oczywiście i nagrywanie wideo Reno16 Pro 5G i Reno16 5G rejestrują wideo w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, zarówno dla wysepki na pleckach jak i przedniego aparatu. Wyposażono je w funkcję Zoom Free Video, która ma za zadanie zagwarantować płynne przejścia pomiędzy różnymi ogniskowymi podczas nagrywania, coś na wzór trybu kinowego z iPhonów. Całą serię łączy natomiast Autopionizacja Wideo 4K, czyli system automatycznie prostujący kadr w trakcie ruchu.

Oppo chce żeby się nie ruszać z ich środowiska, a mają w tym pomóc dedykowane narzędzia

Firma próbuje także dość dzielnie zawalczyć z przyzwyczajeniami. Walka wydaje się dość szalona, bo w końcu, gdy ktoś żyje z tworzeniu contentu, to nie jest to tylko kwestia, tego co się podoba, a co nie, lecz całego, wypracowanego workflow. Firma jednak nie chce dać za wygraną tak łatwo i spróbuje przekonać do siebie dedykowanymi narzędziami.

OPPO

Dlatego smartfony z tej linii oferują aplikacje, które przekształcają pliki w gotowe materiały społecznościowe. Jednym z głównych wyróżników jest funkcja AI Remix Collage, łącząca fotografie, krótkie formy wideo, warstwy tekstowe i naklejki w dynamiczne kompozycje.

To ma za zadanie stworzyć spójne, wizualne podsumowanie wydarzeń wartych promocji na swoich profilach, jak wyjazdy czy koncerty, zamiast serii zróżnicowanych estetycznie i jakościowo kadrów do relacji. Charakter aspektu wizualnego stanowi wręcz fundament całego doświadczenia z nową serią Oppo, w której naprawdę starają się zastąpić inne narzędzia. Tak naprawdę-naprawdę.

OPPO

Wystarczy spojrzeć na funkcję Pop Cam naśladującą stylistykę digicamów (tak jak się nazywa teraz kompakty z początku lat 2000) oraz nawet aparatów fotografii natychmiastowych jak klasyczne polaroidy i instaxy. Z kolei narzędzie Popout 2.0 automatyzuje proces wycinania od dwóch do dziewięciu obiektów – sylwetek ludzkich, zwierząt lub elementów architektury – umożliwiając stworzenie swoistych kolaży.

Efekciarski gadżet zawędrował do Europy

Oppo w kwestii zdjęć nie zamierza brać jeńców i w końcu, po miesiącach od premiery na rodzimym rynku, także do Europy dociera ciekawy gadżet-brelok-akcesorium i każdy kto śledził temat, wie że chodzi o OPPO Bubble.

OPPO

To ciekawa kategoria nowoczesnych akcesoriów skierowana do osób szukających specyficzny styl. Urządzenie to pozwala na zdalną kontrolę nad głównym aparatem i dostarcza podgląd kadru na odległość sięgającą dziesięciu metrów. Ułatwia to oczywiście robienie zdjęć i w bardzo wygodny sposób pozwala na ustawienie idealnego kadru grupowego lub w parze, bez konieczności proszenia przechodniów o zrobienie zdjęcia.

Ponadto OPPO Bubble może funkcjonować jako w pełni personalizowany brelok do kluczy lub zawieszka do torby, na bieżąco wyświetlając wybrane fotografie i krótkie animacje. Efekciarski gadżet próbujący uderzyć w grupę osób zafascynowanych technologią przeszłości jak tamagotchi.

OPPO

Same akcesorium niestety nie powala żywotnością baterii jako brelok, dużo lepiej sprawdziłby się tutaj kolorowy e-ink, lecz wtedy pewnie wiązałoby się to z dużymi ograniczeniami podglądu. Niemniej oferuje do 21 godzin ciągłego działania, posiada certyfikat odporności IP54 i bezproblemowo współpracuje z odpowiednimi urządzeniami marki OPPO z zainstalowanym systemem ColorOS 16.1, a także ze sprzętem Apple – począwszy od modelu iPhone X i wzwyż, funkcjonującym w środowisku iOS 15 lub nowszym. Niestety nie jest to tania zabawa, OPPO Bubble to w Polsce koszt 500 złotych.

Solidna bateria i odświeżony design

Kwestie wizualne i konstrukcyjne również doczekały się sporych usprawnień i urozmaiceń. Wariant Reno16 Pro 5G trafi na rynek w kolorach białym i czarnym, podczas gdy pozostałe trzy modele będą dostępne w wersjach białej oraz ciemnofioletowej, co kontynuuje dziwne przekonanie, że osoby celujące w najdroższe flagowce woli nudne barwy. Czy nikt nie zauważył jak Apple rozbiło bank pomarańczowym iPhonem? Bardzo miłe wrażenie robi za to wysoka odporność na warunki zewnętrzne, potwierdzona normami IP66, IP68, IP69 oraz rygorystycznym certyfikatem IP69K, chroniącymi sprzęt przed ingerencją wody i pyłu.

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Jeśli chodzi o zasilanie to Modele Reno16 Pro 5G i Reno16 5G kuszą bateriami o pojemności 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 80 W. Warianty FS 5G i F 5G mogą pochwalić się jeszcze większymi akumulatorami o pojemności 6500 mAh, które są uzupełniane ładowarkami o mocy 45 W SUPERVOOC. Problemy na rynku pamięci dotarły i tutaj, producent zdecydował się na ograniczenie modeli na warianty 256 GB oraz 512 GB.

Cena i dostępność

Presale – od 17 do 26 sierpnia

W tym okresie przedsprzedaży klienci będą mogli skorzystać z oferty cashback i nabyć smartfony w promocyjnych cenach:

OPPO Reno16 Pro 5G : 400 zł zwrotu (efektywna cena: 3399 zł zamiast 3799 zł);

: 400 zł zwrotu (efektywna cena: 3399 zł zamiast 3799 zł); OPPO Reno16 5G 8/512 GB: 400 zł zwrotu (efektywna cena: 2899 zł zamiast 3299 zł);

400 zł zwrotu (efektywna cena: 2899 zł zamiast 3299 zł); OPPO Reno16 5G 8/256 GB : 400 zł zwrotu (efektywna cena 2599 zł zamiast 2999 zł);

: 400 zł zwrotu (efektywna cena 2599 zł zamiast 2999 zł); OPPO Reno16 FS 5G : 250 zł zwrotu (efektywna cena: 2549 zł zamiast 2799 zł);

: 250 zł zwrotu (efektywna cena: 2549 zł zamiast 2799 zł); OPPO Reno16 F 5G: 250 zł zwrotu (efektywna cena: 2249 zł zamiast 2499 zł).

W oficjalnym sklepie internetowym OPPO do urządzeń objętych przedsprzedażą dostępne będą również zniżka w wysokości 200 zł na OPPO Bubble oraz specjalny K-Pop Gift Box gratis.

Hot sale – od 27 sierpnia do 20 września

Regularna sprzedaż urządzeń rozpocznie się 27 sierpnia. Od tego dnia do 20 września 2026 roku także obowiązywać będzie oferta cashback:

OPPO Reno16 Pro 5G : 300 zł zwrotu (efektywna cena: 3499 zł zamiast 3799 zł);

: 300 zł zwrotu (efektywna cena: 3499 zł zamiast 3799 zł); OPPO Reno16 5G 8/512 GB: 300 zł zwrotu (efektywna cena: 2999 zł zamiast 3299 zł);

300 zł zwrotu (efektywna cena: 2999 zł zamiast 3299 zł); OPPO Reno16 5G 8/256 GB: 300 zł zwrotu (efektywna cena: 2699 zł zamiast 2999 zł);

300 zł zwrotu (efektywna cena: 2699 zł zamiast 2999 zł); OPPO Reno16 FS 5G : 200 zł zwrotu (efektywna cena: 2599 zł zamiast 2799 zł);

: 200 zł zwrotu (efektywna cena: 2599 zł zamiast 2799 zł); OPPO Reno16 F 5G: 200 zł zwrotu (efektywna cena: 2299 zł zamiast 2499 zł).

OPPO oferuje dodatkowe promocje dla studentów oraz platformach zakupowych Allegro i TikTok Shop.

Cennik regularny: