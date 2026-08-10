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Samsung królem OLED? Tak przynajmniej wynika z decyzji jury wielkiego wydarzenia

Bartosz Gabiś
10.08.2026|3 min
Samsung świętuje zdobycie ważnego tytułu podczas dorocznego wydarzenia, na którym są oceniane prawdopodobnie najlepsze telewizory OLED w swojej klasie. Z tej okazji koreańska firma nie omieszkała się podzielić kryteriami, którymi się kierowało jury.
Samsung

Samsung

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Rynek wyświetlaczy telewizyjnych klasy premium stał się miejscem corocznego podsumowania branżowych osiągnięć. Podczas ostatniej edycji konkursu Value Electronics TV Shootout, flagowy telewizor Samsung OLED z serii S99H zdobył główny tytuł w swojej kategorii, otrzymując miano Króla telewizorów OLED.

Samsung zdobywa Stany Zjednoczone, ich telewizor OLED nie miał sobie równych

Wydarzenie organizowane przez firmę Value Electronics, amerykańskiego sprzedawcę sprzętu i propagatora nowych technologii, od lat stanowi punkt odniesienia przy ocenie jakości współczesnych telewizorów. Procedura testowa niezmiennie przyciąga uwagę branżowych ekspertów, a w obecnym zestawieniu jest jeszcze ciekawiej ze względu na wprowadzoną zmianę, która gigantycznie wpływa na zaostrzenie rywalizacji poprzez podzielenie oceniania dzieląc na dwie osobne kategorie: telewizory OLED oraz modele oparte na technologii Micro RGB. Podział ten umożliwił bezpośrednie porównanie możliwości poszczególnych konstrukcji w zależności od typu zastosowanej matrycy oraz specyfiki emisji światła.

Samsung

Proces oceny w konkursie odbywał się w warunkach laboratoryjnych. Oceniane telewizory umieszczono obok siebie, a ich parametry analizowało niezależne gremium złożone ze specjalistów z dziedziny przetwarzania obrazu i kolorometrii. Jurorzy sprawdzali płynność, ostrość, dynamikę oraz wierność odwzorowania materiałów źródłowych na podstawie wzorców testowych i fragmentów filmowych. Badania podzielono na dwie główne części, obejmujące wyświetlanie treści w standardowym zakresie dynamiki tonalnej SDR oraz w szerokim zakresie HDR.

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W obu częściach testu model Samsung OLED S99H uzyskał wysokie noty, osiągając średnie oceny na poziomie 4,6 punktu dla materiałów SDR oraz 4,7 punktu dla treści HDR. W przypadku sygnału SDR oceniający zwrócili uwagę na czytelność detali w ciemnych partiach obrazu bez zniekształcania czerni, liniowość skali szarości, odwzorowanie odcieni skóry oraz zachowanie nasycenia barw przy niższych poziomach jasności. Ocenie poddano również płynność i ostrość obrazu w ruchu. W próbach HDR odnotowano działanie algorytmów mapowania tonów, widoczność szczegółów w jasnych elementach kadrów oraz zakres prezentowanej palety barw.

Samsung

Na uzyskane rezultaty wpływają oczywiście rozwiązania technologiczne zastosowane w danym modelu. Nagrodzony telewizor OLED wyposażono w procesor NQ4 AI Gen3, wykorzystujący sieć neuronową złożoną ze 128 jednostek. Układ ten odpowiada za skalowanie treści o niższej rozdzielczości do poziomu 4K poprzez analizę faktur i redukcję szumów. Zaś w samej konstrukcji zastosowano panel OLED HDR Pro, to właśnie on zapewnia wyższą jasność szczytową w stosunku do wcześniejszych generacji samsungowych wyświetlaczy. Ekran ten pokryto także matową powłoką Glare Free, która ogranicza refleksy światła otoczenia ułatwiając użytkownikom usytuowanie urządzenia w swoim domu. Telewizor posiada również certyfikację Pantone, odnoszącą się do palety barw i odcieni skóry.

Przebieg rywalizacji w konkursie pokazał aktualne kierunki rozwoju rynku wyświetlaczy. Wprowadzenie nowej kategorii Micro RGB potwierdza poszukiwanie alternatywnych rozwiązań przez producentów sprzętu, gdzie inny model marki Samsung – MRN75R95H – zajął drugie miejsce. W segmencie matryc organicznych model S99H uzyskał najwyższe noty pośród testowanych w tej edycji urządzeń.

Król telewizorów OLED występuje w Stanach Zjednoczonych pod nazwą QN65S95HAFXZA, który w Europie jest właśnie dostępny jako wspomniany model S99H, lecz warto pamiętać, że w Polsce jest to QE65S99HATXXH dostępny w rozmiarach od 55″ do 83″.

Źródło: samsung

Bartosz GabiśB
Napisane przez

Bartosz Gabiś

Redaktor
Od lat logistyk i project manager, który postanowił w pewnym momencie, że pora zmienić coś w życiu i warto odnowić marzenia z lat szkolnych. Tak zaczęła się moja przygoda z dziennikarstwem, którą udało się połączyć z pasją do technologii, a szczególnie z tą starą jak discmany, walkmany i telefony z klapką. Niestety takie sformułowanie zdania, uświadamia mi własny wiek, ale cóż! Takie jest właśnie życie i to w nim jest najciekawsze.
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