Snoopy i serce na tarczy. Timex wypuszcza uroczy zegarek, który natychmiast skradnie serca fanów

Amerykańska marka Timex po raz kolejny zrealizowała wspólny projekt z twórcami kultowej serii Peanuts, wypuszczając na rynek model Timex x Peanuts Legacy Mini “Heart” (TW6A07400). Urządzenie oparte na filigranowej, 25-milimetrowej kopercie to kompletne zaprzeczenie pstrokatych, dziecięcych gadżetów, które zwykle kojarzymy z postacią Snoopy’ego.

Komiksowy akcent w szykownym złocie

Tym, co natychmiast przyciąga wzrok w nowym wydaniu serii Legacy, jest niesamowicie filigranowa i zwarta budowa. Koperta wykonana z mosiądzu o niskiej zawartości ołowiu wykończona została w szczotkowanym oraz polerowanym złoceniu, a jej charakterystyczny, ząbkowany pierścień dodaje całości szlachetnego stylu retro. Smukła konstrukcja ma zaledwie 8,5 mm grubości i 30 mm szerokości, dzięki czemu idealnie układa się na drobnych dłoniach, nie przytłaczając codziennej stylizacji.

Głównym punktem programu pozostaje oczywiście złota tarcza z promienistym szlifem słonecznym, na której umieszczono nakładane indeksy godzinowe oraz wskazówki pokryte luminescencyjną powłoką poprawiającą czytelność w słabszym świetle. W samym centrum tarczy odnajdziemy starannie nadrukowaną postać kultowego Snoopy’ego ściskającego czerwone serce. Wygląda to naprawdę uroczo, ale przede wszystkim – nie jest krzykliwe, co dorosłym fankom, szukającym eleganckiego dodatku na pewno się spodoba.

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Nie zapomniano też o typowej dla marki wytrzymałości. Tarczę osłania utwardzane szkło mineralne, chroniące obudowę przed rysami, a całe zestawienie spina elegancka, 12-milimetrowa bransoleta ze stali nierdzewnej ze stabilnym zapięciem motylkowym. Zegarek dysponuje również klasą wodoszczelności do 50 metrów, więc przypadkowe zachlapania czy mycie rąk nie stanowią dla niego żadnego zagrożenia. Co prawda nie jest to tak zaawansowana ochrona jak w wielu męskich modelach, ale to akurat zrozumiałe, bo mamy tu do czynienia z typowo eleganckim wariantem, którego raczej nikt pod wodę nie będzie zabierać.

Sercem zegarka pozostaje klasyczny, sprawdzony mechanizm kwarcowy zasilany baterią SR626SW, co gwarantuje pełną dokładność chodu i całkowitą bezobsługowość na co dzień.

Sentymentalny akcent, który po prostu wywołuje uśmiech

Połączenie ząbkowanego pierścienia ze złotą bransoletą nadaje całości wyraźny, biżuteryjny charakter. Mimo to obecność postaci z komiksu na tarczy sprawia, że zegarek traci surową powagę i zyskuje niesamowicie lekki, przyjazny klimat, który bez trudu skradnie serca klientek, które na Snoopy’ym się wychowały. Choć nie tylko, bo chociaż nigdy jakoś za dużo tej kreskówki nie oglądałam, to z przyjemnością założyłabym go na swój nadgarstek.

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To właśnie takie podejście bardzo lubię we współczesnych, nawiązujących do popkultury zegarkach. Producenci w końcu zrozumieli, że kupują je dorośli, którzy niekoniecznie chcą już nosić krzykliwy design i potrzebują raczej czegoś bardziej stonowanego, pasującego na eleganckie wyjście. Ten model zdecydowanie do takich należy. Za 219 dolarów otrzymujemy przepiękny dodatek do wieczorowej sukienki albo codziennej stylizacji, a niewielkie rozmiary sprawiają, że nie będzie się on kłócił z inną biżuterią, co niestety przy większych gabarytach jest niemal gwarantowane.

Źródło: Timex