Tajemnica kosmicznego przejścia. Jak “Czarna Kropla” z Wenus zmieniła mapę świata?

Niestety, jak to często bywa w wielkich odkryciach, coś poszło nie tak. Gdy trójka naukowców próbowała wykonać swoje zadanie, polegające na precyzyjnym pomiarze początku i końca tranzytu Wenus przez tarczę Słońca, napotkała przeszkodę, którą Cook określił jako „zmierzchowy cień”. To tajemnicze zjawisko sprawiło, że ich szacunki tak bardzo się różniły, iż żadne z nich nie mogły być uznane za wiarygodne.

To niepowodzenie, choć początkowo frustrujące, miało zdumiewające konsekwencje, które wykraczały daleko poza astronomię. Okazuje się, że to właśnie ten naukowy błąd mógł nieoczekiwanie zmienić bieg historii, prowadząc do szczegółowego zmapowania wschodniego wybrzeża Australii i w efekcie do powstania tam brytyjskiej kolonii 18 lat później. Ale co dokładnie wydarzyło się na Tahiti? Dlaczego obserwacje były tak ważne i czym był ten enigmatyczny „zmierzchowy cień”?

Dlaczego przejścia Wenus były tak ważne?

Na początku XVIII wieku każdy, kto miał podstawową wiedzę naukową, wiedział, że Ziemia jest niemal kulista i krąży wokół Słońca, podobnie jak inne planety. Czego jednak nie wiedziano, to precyzyjna odległość do tych planet czy samego Słońca. Nie była to jedynie kwestia akademickiej ciekawości. Największym wyzwaniem dla żeglarzy, zwłaszcza na niezmapowanych terenach, stało się określanie ich pozycji ze wschodu na zachód, czyli długości geograficznej.

Astronomowie opracowali wprawdzie metodę obliczania długości geograficznej (przynajmniej przy bezchmurnym niebie), ale wymagała ona dokładnej znajomości odległości do Słońca i planet. Isaac Newton uważał, że znalazł sposób na zmierzenie odległości do Słońca, ale jego obliczenia okazały się błędne, co doprowadziło do ośmieszającego go fragmentu w Podróżach Guliwera Jonathana Swifta – okrutnego upokorzenia dla tak wielkiego umysłu naukowego.

Czytaj także: Pod powierzchnią Wenus coś się rusza. Ale jak to zbadać, jeśli każdy lądownik ginie w mgnieniu oka?

Przełom nadszedł w 1716 roku, kiedy Edmund Halley (tak, ten od komety!) zdał sobie sprawę, że odpowiedź na to pytanie można teoretycznie uzyskać, obserwując tranzyty planet wewnętrznych przez tarczę Słońca. Czas, w którym planeta zaczynała i kończyła przechodzić przez słoneczny dysk, różniłby się w zależności od miejsca obserwatora na Ziemi. Gdyby te czasy zmierzono precyzyjnie i porównano, uwzględniając odległość między punktami pomiarowymi, można by obliczyć odległość do danej planety, a tym samym do Słońca.

Chociaż metoda Halleya mogła być zastosowana do obu planet wewnętrznych, precyzja wymagana do pomiarów tranzytu Merkurego wykraczała poza możliwości ówczesnej technologii, co Halley wiedział z własnych doświadczeń z wizyty na Wyspie Świętej Heleny w 1677 roku. Wenus, będąc znacznie bliżej, gdy przechodzi przed Słońcem, była łatwiejszym celem, co sprawiło, że tranzyty Wenus w 1761 i 1769 roku stały się okazją stulecia.

Misja Cooka na Tahiti. Precyzja w Słońcu

Pomiary z 1761 roku okazały się niejednoznaczne, częściowo z powodu złej pogody w wielu miejscach obserwacyjnych, a także niefortunnych zdarzeń, które spotkały niektórych astronomów. Nadzieje na udane obserwacje skupiały się więc na wydarzeniu z 1769 roku. Niemal połowa planety była odwrócona od Słońca podczas tego tranzytu, ale wciąż istniały obszary, z których można było go obserwować – im bardziej oddalone od siebie, tym lepiej dla precyzji obliczeń.

Europa Zachodnia leżała na jednym krańcu obszaru widoczności zjawiska, a Tahiti okazało się najlepiej położonym miejscem na drugim końcu, spośród ziem znanych wówczas Europejczykom. James Cook został wybrany do dowodzenia misją, ponieważ, w przeciwieństwie do większości oficerów marynarki wojennej, był wykształcony w kartografii i matematyce. Wraz z astronomem Greenem i botanikiem Solanderem, obserwacje uważano za powierzone w najlepsze ręce.

Każdy z trójki miał dokonać czterech pomiarów: czasu, kiedy wiodąca krawędź Wenus po raz pierwszy zaczęła zasłaniać część Słońca; czasu, kiedy cała planeta była widoczna jako sylwetka; momentu, kiedy krawędź planety dotarła do drugiej strony Słońca; i kiedy Wenus całkowicie zniknęła. Jednakże, kiedy cała trójka porównała swoje wyniki, różniły się one tak bardzo, że żadne z nich nie mogły być uznane za wiarygodne, szczególnie dla drugiego i trzeciego pomiaru.

Niewidzialny sabotażysta astronomów

Zamiast idealnego koła, sylwetka Wenus podczas tranzytu wydaje się nieco rozmyta, co utrudnia dokładne określenie jej krawędzi. Co gorsza, gdy Wenus znajdowała się tuż przy krawędzi Słońca, kształt jej sylwetki wydawał się wyginać w niewłaściwą stronę, tworząc coś na kształt „kropli czerni” łączącej planetę z brzegiem Słońca. Ta dodatkowa ciemna plama sprawiała wrażenie, jakby planeta była pęcherzem „odrywającym się” od otaczającej ją ciemności, uniemożliwiając obserwatorom precyzyjne odnotowanie momentów kontaktu i rozstania Wenus z tarczą słoneczną.

To zjawisko nazwano efektem czarnej kropli. Biorąc pod uwagę grubą warstwę dwutlenku węgla, jaką obecnie wiemy, że otacza Wenus, łatwo jest przypisać ten efekt atmosferze planety – i faktycznie, przez długi czas było to ulubione wyjaśnienie. Nawet zanim cokolwiek wiedzieliśmy o wenezuelskim klimacie, Cook odnosił się do „atmosfery lub zmierzchowego cienia wokół ciała planety”.

Czytaj także: Gigantyczne pierścienie w atmosferze Wenus stanowią klucz do rozwikłania jednej z największych zagadek tej planety

Jednakże Merkury ma praktycznie zerową atmosferę, a mimo to podczas jego tranzytów również obserwuje się efekt czarnej kropli. To doprowadziło niektórych do spekulacji, że to atmosfera Ziemi może być odpowiedzialna. Lecz podczas tranzytów Merkurego w 1999 i 2003 roku, nawet obserwacje z kosmosu ujawniły efekt czarnej kropli, pomimo braku wpływu ziemskiej atmosfery.

Obecnie astronomowie przypisują to zniekształceniom tworzonym przez przyrządy optyczne oraz faktowi, że krawędź Słońca wydaje się ciemniejsza niż reszta jego powierzchni (zjawisko znane jako ciemnienie brzegowe). To jest nadal wiodące wyjaśnienie. Te efekty byłyby równie istotne w przypadku Wenus, a instrumenty dostępne Cookowi były naturalnie niższej jakości niż te używane przez współczesnych profesjonalistów, co tworzyło niepewność, której doświadczyli on i jego zespół. Jeśli atmosfera Wenus w ogóle ma znaczenie, to jest to efekt wtórny.

Fotografia umożliwiła nam „zamrożenie” efektu czarnej kropli, pozwalając na jego analizę bez presji czasu. Jednak inne udoskonalenia w technologii optycznej doprowadziły do tego, że obserwatorzy tranzytów w 2004 i 2012 roku widzieli znacznie mniej wyraźny efekt niż ich XVIII- i XIX-wieczni poprzednicy.

Niewypał naukowy

Instrukcje Cooka po obserwacji na Tahiti były jasne: płynąć na południe w poszukiwaniu legendarnej Terra Australis. Arystoteles wierzył, że musi istnieć równowaga mas lądowych na półkuli północnej i południowej, co doprowadziło do umieszczania na mapach fantastycznego kontynentu na dalekim południu. Pomysł ten utrzymał się przez wieki, prowadząc do powszechnego przekonania, że znaczna część obecnego Południowego Pacyfiku to jeden wielki kontynent. Uważano, że Nowa Zelandia, odwiedzona przez Abela Tasmana 127 lat wcześniej, prawdopodobnie była częścią tego mitycznego lądu, a Australia, wówczas znana jako Nowa Holandia, również mogła być z nim połączona.

Cookowi udało się udowodnić, że jeśli taki kontynent istniał, to nie rozciągał się na północ od 40 stopni szerokości geograficznej południowej, oraz że Nowa Zelandia to dwie wyspy, niezwiązane z żadnym większym lądem. W tym momencie misja mogła być z łatwością uznana za w najlepszym razie umiarkowany sukces. Obserwatorzy w innych częściach świata uzyskali równie złe wyniki, ale Cook nie mógł tego wtedy wiedzieć. Dla człowieka słynącego z perfekcjonizmu, niepowodzenie w dopasowaniu wyników z kolegami sprawiło, że jego własne pomiary miały niewielką wartość. Udowodnienie braku kontynentu i zmapowanie Nowej Zelandii były osiągnięciami, ale takimi, które mogły nie uzasadniać kosztów podróży.

Właśnie w tym kontekście Cook podjął decyzję o zbadaniu wschodniego wybrzeża Nowej Holandii, lądu, którego północne i zachodnie wybrzeża zostały zmapowane przez Europejczyków znacznie wcześniej. Nie było to częścią jego instrukcji, choć nie było też zabronione. Nigdy nie dowiemy się, czy gdyby efekt czarnej kropli nie zakłócił jego pomiarów, Cook zdecydowałby się na szybszy, triumfalny powrót. Jest jednak wysoce prawdopodobne, że zmapowanie znanego mu lądu mogło wydać mu się jedynym sposobem na zrehabilitowanie misji, a być może i siebie samego.

Zachodnie wybrzeże Australii okazało się nieprzyjaznym miejscem, a północny kraniec również niewiele miał do zaoferowania ówczesnym Europejczykom. Jednak Cook i naturalista Joseph Banks uznali części wschodniego wybrzeża za bardziej gościnne, wracając z raportami, które ostatecznie zainspirowały decyzję o założeniu tam kolonii. Siły napędzające europejską kolonizację były znacznie większe niż tylko jedna ekspedycja. Australia nigdy nie pozostałaby niezbadana przez kolejne stulecie. Jednak gdyby Cook nie podjął się mapowania w tym czasie, jest prawdopodobne, że inny kraj zająłby ją jako pierwszy, a historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Bez “efektu czarnej kropli” być może nigdy by tego nie zrobił.