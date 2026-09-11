Wystarczyło kilka godzin, by funkcja, którą tak się zachwycaliśmy na premierze iPhone’a Duo, trafiła na Galaxy Z Fold 8

Jednym z takich efektownych bajerów okazała się animacja przejścia podczas składania i rozkładania urządzenia. Tapeta oraz elementy interfejsu sprawiają wrażenie, jakby elastycznie przechodziły i prześlizgiwały się przez ruchomą połówkę ekranu, rozmywając się i tworząc iluzję przezroczystości. Zamiast zwykłego przełączenia obrazu między wyświetlaczami, dostajemy przyjemną dla oka animację, którą aż chce się oglądać.

Niezależny twórca z Reddita bierze sprawy w swoje ręce

Tylko że Apple’owi niespecjalnie udało się utrzymać te rozwiązanie tylko dla siebie, bo wystarczyło dosłownie kilka godzin od premiery, by podobna animacja pojawiła się na Galaxy Z Fold 8. Nie, nie dodał jej Samsung, bo to efekt fanowskiej pracy jednego z użytkowników platformy Reddit, ukrywającego się pod pseudonimem moomanjohnny. Po obejrzeniu oficjalnej prezentacji Apple’a poczuł on ukłucie zazdrości, jednak zamiast narzekać na braki w oprogramowaniu swojego Galaxy Z Fold 8, postanowił sprawdzić, na ile sprzęt Koreańczyków pozwala na odtworzenie tego samego efektu.

WTF!! A Reddit user already recreated the iPhone Duo animation on Galaxy Z Fold 8 🥵 pic.twitter.com/63tE45HeYq — Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) September 10, 2026

Okazało się, że zawias w Galaxy Z Fold 8 posiada niezwykle precyzyjny czujnik kąta otwarcia, a sam system Android udostępnia te dane w czasie rzeczywistym, co było już połową sukcesu. Twórca potrzebował zaledwie kilku godzin, aby połączyć odczyty z sensorów ze skryptem shadera oraz zrzutami ekranu pulpitu. Efekt końcowy przeszedł najśmielsze oczekiwania – uginająca się część wyświetlacza staje się półprzezroczysta, dokładnie imitując zachowanie iOS 27 na iPhone’ie Duo.

Może Samsung też się zainspiruje?

Oczywiście na ten moment jest to wyłącznie fanowską inicjatywa, a nie gotowa, głęboko zintegrowana funkcja systemowa. Nakładka One UI na ten moment nie zezwala zewnętrznym aplikacjom na tak głęboką ingerencję w mechanikę przełączania ekranów, by stworzyć z tego oficjalną opcję w ustawieniach. Mimo to społeczność skupiła wokół projektu ogromną uwagę, podziwiając błyskawiczne tempo, w jakim pomysł Apple’a został przeniesiony na flagowca Samsunga.

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To zresztą nie pierwszy raz, gdy rynek reaguje w ten sposób. Od dawna obserwujemy, jak rozwiązania giganta z Cupertino trafiają na Androida i najczęściej za te inspiracje odpowiadają sami producenci. Kiedy Apple zaprezentował Dynamic Island czy charakterystyczny styl wizualny Liquid Glass, wkrótce sporo urządzeń z systemem Google’a w ten czy inny sposób przemycało to do siebie. Nie zdziwię się więc, jak za jakiś czas co drugi składak też będzie miał taką efektowną animację przejścia.

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Ciekawe tylko, czy Galaxy Z Fold faktycznie wśród nich się znajdzie. Samsung mimo wszystko rzadko bezpośrednio kopiuje rozwiązania Apple’a, raczej samemu tworząc swoje własne innowacje. Mimo wszystko, fakt pozostaje faktem – na (jednym) Galaxy Z Fold 8 już można podziwiać nowinkę konkurenta. A patrząc na zainteresowanie innych posiadaczy tego modelu pod postem na Reddicie, zapewne już teraz coraz więcej osób przenosi ten fanowski projekt na swoje urządzenia.

Źródło: Reddit