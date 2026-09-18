Bogatsze wyposażenie dla najtańszej Škody Fabia, Scala i Kamiq w wersji Easy

Te modele zostały wybrane nie bez powodu, bowiem to właśnie one cieszą się największym uznaniem klientów Skody w swoich segmentach. Fabia, Scala i Kamiq należą do bestsellerów, a teraz będą dostępne w zupełnie nowej, limitowanej ofercie, która celuje w bardzo konkretnego klienta i może się przez to okazać dla tej grupy bardzo atrakcyjna.

Fabia, Scala i Kamiq to najpopularniejsze modele Skody w ich segmentach. Teraz mają kusić jeszcze bardziej

A chodzi o osoby zdecydowane na zakup samochodu, tylko że używanego. Co ma oczywiście swoje korzyści, bo w takiej transakcji pozyskuje się pojazd właściwie bez czasu oczekiwania, a i jeszcze z racji natury tej formy, są oczywiście i zdecydowanie tańsze niż auta czekające w salonach poszczególnych producentów.

Skoda

I właśnie to podejście wpłynęło na decyzję Skody. Przedstawiają ograniczoną ofertę samochodów dostępnych praktycznie od ręki ze zniżkami sięgającymi nawet kilkanaście tysięcy złotych, dzięki czemu niejako odzwierciedlają kategorię aut używanych, z tym że w ich scenariuszu nowy właściciel wyjeżdża w samochodzie nowym, bez przejmowania się niespodziankami, które mogły przez przypadek zostać pominięte przez poprzedniego właściciela.

Skoda słynie z oferowania nowoczesnych, solidnych samochodów w bardzo rozsądnej cenie. Fabia, Scala i Kamiq w nowych, limitowanych wersjach Easy otwierają cenniki, a przy tym oferują wyposażenie wzbogacone o szereg przydatnych elementów. To propozycja przygotowana również z myślą o klientach, którzy dotąd rozważali zakup auta używanego i zależy im na samochodzie bez długiego oczekiwania. W zależności od wersji silnikowej łączna korzyść może przekraczać 18 tys. zł – powiedział Michał Bajon, dyrektor sprzedaży Skoda Polska

No dobrze, czyli pora na najważniejsze pytanie, jak się prezentują ceny po tych obiecanych zniżkach? Czy rzeczywiście będą w stanie przeciągnąć na swoją stronę osoby zdecydowane na segment aut używanych? Naturalnie najlepiej się tutaj prezentuje Fabia Easy, która od lat jest przykładem auta spełniającego podstawowe potrzeby każdego kierowcy.

Ceny poszczególnych modeli startują od:

Fabia Easy 1.0 MPI 80 KM, 66 700 złotych

Scala Easy 1.0 TSI 115 KM, 81 100 złotych

Kamiq Easy 1.0 TSI 115 KM, 83 200 złotych

Szczególnie korzystne warunki dotyczą popularnych odmian silnikowych ze 115-konną jednostką 1.0 TSI i skrzynią DSG, które łączą dobre osiągi, wysoką efektywność oraz komfort automatycznej przekładni. W tym przypadku suma korzyści dla klienta wynosi 12 100 zł w przypadku Fabii, 18 050 zł dla Scali oraz 18 200 zł dla Kamiqa.

Skoda

Ceny modeli w tej konfiguracji wynoszą:

Fabia Easy 1.0 TSI 115 KM DSG: 75 900 zł

Scala Easy 1.0 TSI 115 KM DSG: 86 500 zł

Kamiq Easy 1.0 TSI 115 KM DSG: 87 600 zł

Na co można liczyć stawiają na nową linię Skody Easy?

Skody Fabia, Scala i Kamiq nie są samochodami, które doświadczonym kierowcom pokażą zupełnie nową erę motoryzacji, ale na pewno są czymś, na czym można w tym segmencie polegać. Oferują chociażby pojemny i funkcjonalny bagażnik oraz co bardzo ważne, dopracowaną ergonomię miejsca kierowcy. W czasach szalejących cen, też na pewno nikt nie zignoruje pracy ich wydajnych jednostek benzynowych, dzięki którym można się cieszyć oszczędniejszą jazdą. Magia tkwi w prostocie, która się rewanżuje łatwą obsługą oraz intuicyjnie działającymi systemami wspierającymi bezpieczeństwo na drodze.

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Nowoczesna, a przy tym sprawdzona konstrukcja procentuje niską utratą wartości. Wszystkie modele są objęte 3-letnią gwarancją mechaniczną (pierwsze 2 lata bez limitu, później – do 60 000 km). Warto też wiedzieć, że linia Easy “zaraziła” promocjami także pozostałe warianty Skody Fabii, Scali i Kamiqi, co sprawia, że nawet osoby, które nie planowały jeszcze zmiany pojazdu, może jednak dadzą się skusić opcjom bogato wyposażonych Drive albo stylizowanych na sportowe Monte Carlo.

Skoda

Klienci mogą skorzystać z preferencyjnego finansowania, a także z elastycznych produktów finansowych Leasing Niskich Rat oraz Kredyt Niskich Rat. Ponadto modele są dostępne z instalacją LPG (np. dla Fabii 1.0 MPI w cenie 4700 zł).

Źródło: informacja prasowa