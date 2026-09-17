Wielka premiera Canon. Dual Pixel stworzy obrazy 3D prosto z aparatu

Jeden z czołowych, japońskich producentów ogłosił dwie, wielkie rzeczy. Inspirowanego historia firmy bezklatkowca, w którym osobiście nie widze niczego retro pomimo oznajmień twórców oraz zupełnie nowy program, który pozwoli wykorzystać zapisaną w plikach surowych oraz jpg głębię. Ta zaś posłuży do stworzenia trójwymiarowych modeli, a wszystko po prostu dzięki aparatowi.

Canon prezentuje Duel Pixel 3D. Czy ten program ma szanse ułatwić pracę grafików?

Nowe rozwiązanie Canon bazuje na dotychczasowym systemie matryc Dual Pixel CMOS AF i ma na celu uproszczenie procesu generowania treści trójwymiarowych. Zaprezentowana technologia pozwala na uzyskiwanie 3D bez konieczności inwestowania w specjalistyczne aparaty stereoskopowe czy wielokamerowe systemy rejestracji obrazu.

Canon

Kluczowym elementem zaprezentowanego ekosystemu jest oprogramowanie Dual Pixel 3D Converter. A jest to po prostu bezpłatna aplikacja przeznaczona dla użytkowników póki co wyłącznie komputerów z Windows, zatem osoby pracujące na innych systemach musza na razie się obejść smakiem.

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Program umożliwia przetwarzanie plików w formacie Dual Pixel RAW zarejestrowanych przez wybrane aparaty z serii Canon EOS, a także plików JPEG zawierających informacje o głębi, które są generowane między innymi przez zaprezentowany równolegle aparat Canon EOS R8 Mark II. Na bazie tych danych oprogramowanie umożliwia konwersję materiałów do postaci dwuwymiarowych obrazów z zakodowaną głębią lub do w pełni trójwymiarowych modeli przestrzennych zapisywanych w popularnych formatach OBJ oraz GLB.

Canon

Aplikacja konwertująca została wyposażona w narzędzia sterujące, które dają użytkownikowi kontrolę nad stopniem intensywności efektu trójwymiarowości. Poprzez regulację parametrów głębi możliwe jest uzyskanie bardziej wyrazistego wrażenia przestrzenności lub ograniczenie go do subtelniejszej formy. Canon zadbał o to, żeby program oferuował również funkcję wyodrębniania głównego obiektu z kadru, co ułatwia jego odizolowanie, usunięcie tła lub całkowitą zamianę otoczenia przed wyeksportowaniem gotowej fotografii stereoskopowej bądź modelu trójwymiarowego.

Od strony technologicznej rozwiązanie to opiera się na specyfice matryc Dual Pixel CMOS, w których każdy pojedynczy piksel składa się z dwóch niezależnych fotodiod. Standardowo sygnały z obu fotodiod wykorzystywane są do regulacji ostrości, jednak w przypadku technologii Dual Pixel 3D dane z obu fotodiod są odczytywane w taki sposób, aby zarejestrować drobne różnice wynikające z efektu paralaksy.

Canon

Dedykowane algorytmy opracowane przez inżynierów firmy Canon analizują te różnice i przekształcają je w dokładne dane opisujące geometrię przestrzenną fotografowanego obiektu. Wynikowa siatka trójwymiarowa jest następnie łączona z zarejestrowanym obrazem, który pełni funkcję tekstury nakładanej na model. Najlepsze jest to, że do tego wszystkiego wystarczy zaledwie jedno zdjęcie.

Oprogramowanie będzie dostępne do pobrania na oficjalnej stronie internetowej Canon od 3 października 2026 r.

Źródło: canon