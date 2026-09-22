Lepsze panele słoneczne? Laboratoryjny cud fotowoltaiczny wyszedł na powietrze

Zespół z Nanjing University opracował nową polimerową warstwę transportującą dziury, oznaczoną jako PNCC. Właśnie ta cienka warstwa odpowiada za rozwiązanie jednego z problemów, które pojawiają się przy próbie przeniesienia perowskitów ze sterylnego laboratorium do produkcji na większą skalę.

Perowskit przestał potrzebować laboratoryjnego kokonu

W odwróconych ogniwach typu p-i-n potrzebujemy warstwy, która nie tylko dobrze przewodzi ładunek, ale również równomiernie pokrywa podłoże, dobrze do niego przylega i pozwala później utworzyć jednolitą warstwę perowskitu. Stosowany zwykle PTAA dobrze przewodzi i tworzy równą powierzchnię, ale jest hydrofobowy, więc nakładanie na niego kolejnych warstw staje się kłopotliwe. Monowarstwy oparte na PACz świetnie wiążą się z podłożem, ale z kolei trudniej uzyskać z nimi idealnie jednolite pokrycie, zwłaszcza na teksturowanym krzemie.

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Zdjęcie poglądowe

PNCC łączy z kolei oba podejścia. Naukowcy połączyli jednostki triaryloaminowe z PACz w stosunku molowym 3:1, dzięki czemu uzyskali materiał o dobrej przewodności, przyczepności i zwilżalności. Co najważniejsze, zarówno sam PNCC, jak i około 800-nanometrowa warstwa perowskitu była nanoszona metodą powlekania ostrzem w zwykłej atmosferze, a więc bez konieczności zamykania całego procesu w środowisku gazu obojętnego.

Właśnie tutaj kryje się dla mnie najważniejsza część całej historii, bo chodzi o możliwość prowadzenia procesu w warunkach otaczającej atmosfery zamiast w kontrolowanych komorach laboratoryjnych. Im mniej specjalnych warunków potrzebuje technologia, tym łatwiej myśleć o szybkiej, ciągłej i przede wszystkim tańszej produkcji.

Sprawność robi wrażenie, ale nie powala… bo nie musi

Najlepsze pojedyncze ogniwo perowskitowe wykonane tą metodą osiągnęło sprawność 26,6%, a niezależna certyfikacja potwierdziła 26,5%. Dla porównania konstrukcje referencyjne z PTAA oraz Me-4PACz osiągnęły odpowiednio 23,5 i 24,1%. Jeszcze ciekawiej zrobiło się po połączeniu perowskitu z krzemem. Dwuzłączowe tandemowe ogniwo osiągnęło 33,3% sprawności, z czego niezależnie potwierdzono 33,0%. Co więcej, nie był to jeden “złoty egzemplarz” wybrany spośród dziesiątek nieudanych prób, bo średnia dla 18 urządzeń wyniosła 32,0%. W samej publikacji badacze pokazali również moduł wykonany przy użyciu skalowalnego procesu, który osiągnął 23,2%.

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Trzeba jednak zatrzymać zapędy do ogłaszania rekordu świata, bo poziom 33,3% nim nie jest. LONGi w lipcu 2026 roku poinformowało o certyfikowanej sprawności 35,5% dla tandemu krzem-perowskit. Oczywiście widzieliśmy już wyższe wartości oraz inne sukcesy, bo sam pisałem niedawno o tandemowych ogniwach, które po ponad 1000 godzinach nadal zachowywały około 90% początkowych parametrów. Dzisiejszy wyścig zaczyna jednak coraz mniej przypominać pogoń za jednym magicznym procentem, a coraz bardziej walkę o to, aby wyjątkowo wydajne ogniwo dało się rzeczywiście produkować.

Perowskity muszą jeszcze przeżyć własny sukces

Zastosowanie PNCC poprawiło również trwałość. Pojedyncze ogniwo zachowało 99,8% początkowej sprawności po 1200 godzinach ciągłego naświetlania w powietrzu przy temperaturze około 40°C. Po 1400 godzinach przy 65°C pozostawało 95,1%, a po 1200 godzinach przy 85°C – 92,8%. Zamknięte ogniwo tandemowe po 1140 godzinach ciągłego naświetlania przy 65°C zachowało z kolei 85% początkowej wydajności.

Są to wyniki bardzo obiecujące, choć nadal nie utożsamiałbym ich z dowodem na trzy dekady pracy na dachu. Prawdziwy panel musi przeżyć lata wilgoci, cykle temperatury, mróz, upał, promieniowanie UV, naprężenia mechaniczne i tysiące zmian dnia oraz nocy. Właśnie trwałość od dawna pozostaje jednym z problemów perowskitów, o czym pisałem również przy ogniwach tracących parametry przez pozornie pomocny dodatek chemiczny.

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Jednocześnie tym razem kolejne elementy układanki zaczynają do siebie pasować. Mamy wysoką sprawność, przyzwoitą powtarzalność, niezłą odporność, proces powlekania nadający się do skalowania i przede wszystkim możliwość pracy poza ochronną atmosferą laboratoryjną. Najnowsza praca nie dowodzi jednak jeszcze, że za kilka lat dachy zostaną pokryte panelami o sprawności ponad 30%. Pokazuje jednak, że naukowcy zaczynają projektować te ogniwa nie tylko tak, żeby działały najlepiej, ale również tak, żeby pewnego dnia można je było rzeczywiście produkować.

Źródła: Nature Sustainability, pv magazine, LONGi