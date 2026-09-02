Dell 14S powalczy z MacBookiem Neo. Do tego pokazał monitor Aleinware 560 Hz

MacBook Neo wywołał pewnego rodzaju zamieszanie w świecie laptopów z system Windows. Okazało się, że Apple może schylić się po klientów do segmentu cenowego, gdzie dotychczas nie gościło. Na odpowiedzi różnych producentów musieliśmy poczekać dłuższą chwilę. Choć na rynku istnieją liczne serie budżetowych sprzętów, tak rzadko kiedy łączyły one wysoką jakość wykonania i dobrą wydajność w dłuższej pracy przy jednoczesnej lekkości i kompaktowości.

Dell 14S czyli MacBook Neo na Windowsie?

Najnowsza konstrukcja ze stajni Dell to odpowiedź dla tych, których nie było stać na XPS 13. Dell 14S został zaprezentowany jako rozwiązanie stworzone z myślą o studentach i młodych dorosłych, którzy chcą otrzymać solidny sprzęt z dobrym stosunkiem ceny do jakości. Tego typu frazy stosuje w komunikacji wielu producentów – co zatem zaoferuje Dell?

Dell 14S to lekki laptop na podłogę i nie tylko

Producentowi udało się stworzyć konstrukcję z obudową z aluminium, która waży 1,15 kilograma. Dell nie postawił przy tym na tak wyraziste odcienie jak Apple. Znajdziemy cztery warianty: Linen (szarość z odcieniami brązu), Dusty Rose (pudrowy róż), Washed Denim (błękitny) i Velvet Green (zielony).

W Dell 14S zaimplementowano wyświetlacz o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2,8K (2880×1800), co przy 14 calach zapewni dobre zagęszczenie pikseli. Do tego ten panel zaoferuje też 450 nitów jasności i odświeżanie do 120 Hz. Pojawi się też model z mniej doposażonym ekranem 14 cali Full HD (1920×1200) o odświeżaniu 60 Hz. Te same będą jednak głośniki – to system stereo o mocy 2W na każdy z dwóch głośników ze strojeniem Dolby Atmos Core.

Dell 14S – obudowa

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Sercem Dell 14S będą układy Intel Core 5 oraz 7 z serii 3. Core 5 320 skorzysta z 6 rdzeni procesora o taktowaniu do 4,6 GHz, zaś Core 7 350 z 6 rdzeni do 4,8 GHz. Żadna z tych wersji nie powstała do wymagającej pracy graficznej czy z modelami AI. Może do tego zabraknąć też mocy w zintegrowanej grafice czy pamięci – postawiono na 8 lub 16 GB RAM-u LPDDR5X o wydajności 7467 MT/s bez możliwości rozbudowy.

Dell 14S

Dell przygotuje kilka wariantów swojego laptopa, gdy chodzi o przestrzeń dyskową – dostaniemy wersję z 256, 512 GB oraz z 1 TB pamięci. Część z niej zabierze system Windows 11 w wersji Home lub Pro. Dodano porty USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps) z Power Delivery, port HDMI 1.4 oraz gniazdo słuchawkowe i kamerę Full HD. Producent zapewnia, że laptop powinien poradzić sobie z odtwarzaniem filmów przez 21 godzin (lokalnie, przy 150 nitach i aktywnym Wi-Fi) bez potrzeby ładowania. Baterię o pojemności 61,2 Wh naładujemy z mocą do 65W.

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Cena oraz dostępność Dell 14S są owiane tajemnicą. Producent podzielił się jedynie informacją, że sprzęt pojawi się w naszym regionie jesienią.

Monitory dla graczy Alienware wchodzą na wyższy poziom

Rodzina produktów Alienware poszerzy się o dwa monitory.

W 32-calowym AW3226Q zastosowano technologię panelu RGB Stripe Tandem OLED. Wykorzystano cztery warstwy emisyjne, co ma pozwolić na wyższą jasność szczytową przy jednoczesnym mniejszym poborze energii oraz dłuższej żywotności. Do tego postawiono na nową warstwę polaryzacyjną, aby zachować czerń przy wpadających zewsząd światłach. Jasność szczytowa monitora to według zapewnień producenta 1000 nitów. Producent zapewnia przedłużoną 3-letnią ochronę przed wypalaniem.



Alienware AW3226Q

W monitorze 4K (140 ppi) postawiono na częstotliwość odświeżania 165 Hz i czas reakcji grey-to-grey na poziomie 0,03 ms. Nie zabrakło zgodności z NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro i VESA AdaptiveSync. Na ekranie będzie można też obejrzeć filmy w dobrej jakości dzięki wsparciu dla Dolby Vision i certyfikacji VESA DisplayHDR True Black 400. Zaimplementowano 2 porty HDMI, DisplayPort 1.4, a także dwa porty USB-A, USB-B i USB-C z opcją ładowania 15W (ale bez Display-Port).

Alienware 32 4K OLED (AW3226Q) trafi do sklepów jesienią tego roku 699,99 dolarów (2616 zł bez podatków).

Na początku 2027 roku na rynek trafi panel QD-OLED Alienware AW2527HX, który wyróżni odświeżanie do 560 Hz. Panel o przekątnej 24,5 cala obniża czas reakcji do 0,03 ms, a taki rezultat osiągniemy za pomocą przesyłania obrazu przez DisplayPort 2.1. Znaczenie ma mieć nie tylko szybkość, ale i parametry obrazu. Maksymalna jasność wyniesie do 1500 nitów. Model otrzymał certyfikację VESA DisplayHDR True Black 600.

Alienware AW3226Q

Nie byłoby to możliwe bez układu chłodzącego. Warstwa grafitu rozprowadza ciepło równomiernie po całej konstrukcji, a producent zaimplementował algorytmy, które mają zmniejszyć wypalenie. Przy rozdzielczości Full HD (1920×1080) obciążenie będzie wynikało w większym stopniu z częstotliwości odświeżania niż z rozdzielczości.

W projektowaniu monitora uczestniczyły osoby z Team Liquid. Przełożyło się to między innymi na zaimplementowanie przycisku e-sportowego do szybkiej zmiany proporcji wyświetlanego obrazu. Oprócz tego w podstawie zastosowano oznaczenia wysokości i obrotu, by za każdym razem dokonywać precyzyjnej regulacji oraz wieszak na słuchawki. Monitor Alienware 25 560 Hz QD-OLED AW2527HX trafi do sprzedaży w pierwszym kwartale 2027 roku, a ceny poznamy bliżej premiery.