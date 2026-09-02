Największa gra 2026 roku sprzedała się w milionach. Teraz odpalisz ją za darmo w przeglądarce

Teraz technologia streamowania gier zaczyna robić coś naprawdę interesującego, bo nie próbuje już koniecznie zastąpić peceta czy konsoli. Zamiast tego usuwa barierę między “ta gra wygląda ciekawie” a “sprawdzam ją teraz”.

Crimson Desert możesz po prostu uruchomić

Na Twitchu można teraz uruchomić 20-minutowe demo gry Crimson Desert bez pobierania dziesiątek gigabajtów, instalacji klienta czy nawet dodatkowego logowania. Wszystko działa w chmurze dzięki Amazon GameLift Streams, a przeglądarka odbiera strumień obrazu i wysyła nasze sterowanie do serwera. Jest to rozwiązanie zdolne do przesyłania rozgrywki do 1080p i 60 kl./s.

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Sam fragment został przygotowany tak, żeby nie katować nowych graczy początkiem wielkiego RPG. Dostajemy bardzo rozwiniętą postać, zapas przedmiotów leczniczych i możemy ruszyć m.in. na fort z bossem. Po 20 minutach sesję można rozpocząć ponownie. Ceną za wygodę pozostaje oczywiście kompresja obrazu, która potrafi być wyraźnie widoczna.

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Jednocześnie Crimson Desert sprzedało się w ponad 6 mln egzemplarzy w zaledwie 83 dni od premiery, więc trudno mówić w tym przypadku o desperackiej próbie ratowania niewypału. Pearl Abyss wykorzystuje ogromny hit jako poligon doświadczalny dla zupełnie innego sposobu docierania do kolejnych graczy.

Ten eksperyment może być ważniejszy niż się wydaje

Pisałem już o rosnących możliwościach GeForce NOW, ale tutaj podoba mi się coś innego. W takim układzie nie trzeba bowiem nawet przekonywać użytkownika do konkretnej usługi cloud gamingowej, bo reklama, transmisja albo artykuł może w przyszłości dostać zwyczajny przycisk “zagraj”. Czy to ma sens? Wedle AWS tak, bo ponoć po zakończeniu takich demonstracji od 20 do 40 procent użytkowników przechodzi dalej na stronę gry w Steamie. Jest to już bardzo konkretny argument dla wydawców, bo trailer pokazuje grę, a tak szeroko dostępne demo pozwala sprawdzić, czy rzeczywiście jest warta naszego czasu.

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Crimson Desert dostało przy okazji darmową aktualizację Enhanced z nowymi scenami fabularnymi, poprawkami narracji, kolejnymi umiejętnościami oraz pięcioma dodatkowymi językami dubbingu.

Źródła: Pearl Abyss, AWS